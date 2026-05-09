AFP
Çeviri:
Manchester United, Juventus ve AC Milan, Elche ve Austria'da forma giyen savunma oyuncusunu takip ediyor
Avrupa'nın devleri yarışa katılıyor
Affengruber’in yıldırım gibi yükselişi, kıtanın önde gelen liglerinde de gözden kaçmadı. Sky Sport Almanya’dan Florian Plettenberg’e göre, Avusturyalı stoper, yaz transfer dönemi öncesinde birçok üst düzey kulüp tarafından yakından takip ediliyor.
Manchester United, Juventus ve AC Milan'ın bu defans oyuncusunun gelişimini takip ettiği bildiriliyor. İspanyol devleri Atletico Madrid ve Sevilla de bu kulüplere katılarak 25 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katma yarışını önümüzdeki transfer döneminin en ilgi çekici hikayelerinden biri haline getiriyor.
- Getty Images Sport
La Liga'da çığır açan bir sezon
Affengruber, 2024 yazında Elche'ye bedelsiz transfer olarak katıldığından beri değerini kat kat artırdı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sturm Graz'dan ayrılan oyuncu, İspanyol ekibi için mükemmel bir transfer hamlesi olduğunu kanıtladı; takımın üst lige yükselmesine katkıda bulunduktan sonra da birinci sınıf bir yetenek olarak kendini kanıtladı.
Bu sezon, savunma oyuncusu neredeyse tüm maçlarda forma giydi ve La Liga ile Copa del Rey'de toplam 36 maça çıktı. Katkıları sadece savunma ile sınırlı kalmadı; bir gol ve iki asistle takıma katkı sağladı ve disiplin cezaları nedeniyle sadece iki lig maçını kaçırdı.
Uluslararası tanınırlık ve Dünya Kupası hayalleri
Bu defans oyuncusunun son dönemdeki iç sahadaki performansı, Avusturya milli takımına ilk kez çağrılmasıyla sonuçlandı. Affengruber, yaklaşan Dünya Kupası turnuvası öncesinde kadroya dahil edilerek Gana ile oynanan hazırlık maçında milli takımdaki ilk maçına çıktı.
Dünya Kupası yaklaşırken, oyuncu ve menajerlerinin, milli takımdaki yerini sağlamlaştırmak için daha büyük bir kulübe transfer olmasının gerekli olabileceğinin farkında oldukları bildiriliyor. Şu anda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun, yükselen itibarından yararlanmak için bu yaz ayrılmayı planladığı söyleniyor.
- Getty Images Sport
Elche'ye büyük bir gelir artışı bekleniyor
Elche, savunma liderini kaybetmek istemeyecek olsa da, transfer ücreti ödemeden kadrosuna kattığı bu oyuncudan önemli bir kâr elde etme konumunda. Oyuncunun piyasa değeri son zamanlarda yaklaşık 9 milyon avro olarak tahmin ediliyor; bir teklif savaşı başlarsa bu rakamın yükselmesi muhtemel.
Franjiverdes, kulüp için tarihi bir iş olacak bu kazançlı satış ihtimalinden dolayı "ellerini ovuşturuyor". Dünyanın en prestijli kulüplerinden bazılarının ilgisini çeken Affengruber, kariyerini bir üst seviyeye taşıyacak yüksek profilli bir transfer yapmaya hazırlanıyor.