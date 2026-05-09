FBL-ESP-LIGA-ELCHE-ATLETICO MADRID
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Manchester United, Juventus ve AC Milan, Elche ve Austria'da forma giyen savunma oyuncusunu takip ediyor

Elche'nin savunma oyuncusu David Affengruber, La Liga'daki etkileyici ilk sezonunun ardından Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birçoğunun yaz transfer döneminde sürpriz bir hedefi haline geldi. 25 yaşındaki Avusturyalı oyuncu, Franjiverdes'in savunma hattının temel taşlarından biri haline geldikten sonra İngiltere, İtalya ve İspanya'daki dev kulüplerin dikkatini çekti.

  • Avrupa'nın devleri yarışa katılıyor

    Affengruber’in yıldırım gibi yükselişi, kıtanın önde gelen liglerinde de gözden kaçmadı. Sky Sport Almanya’dan Florian Plettenberg’e göre, Avusturyalı stoper, yaz transfer dönemi öncesinde birçok üst düzey kulüp tarafından yakından takip ediliyor.

    Manchester United, Juventus ve AC Milan'ın bu defans oyuncusunun gelişimini takip ettiği bildiriliyor. İspanyol devleri Atletico Madrid ve Sevilla de bu kulüplere katılarak 25 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katma yarışını önümüzdeki transfer döneminin en ilgi çekici hikayelerinden biri haline getiriyor.

    La Liga'da çığır açan bir sezon

    Affengruber, 2024 yazında Elche'ye bedelsiz transfer olarak katıldığından beri değerini kat kat artırdı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Sturm Graz'dan ayrılan oyuncu, İspanyol ekibi için mükemmel bir transfer hamlesi olduğunu kanıtladı; takımın üst lige yükselmesine katkıda bulunduktan sonra da birinci sınıf bir yetenek olarak kendini kanıtladı.

    Bu sezon, savunma oyuncusu neredeyse tüm maçlarda forma giydi ve La Liga ile Copa del Rey'de toplam 36 maça çıktı. Katkıları sadece savunma ile sınırlı kalmadı; bir gol ve iki asistle takıma katkı sağladı ve disiplin cezaları nedeniyle sadece iki lig maçını kaçırdı.

  • Uluslararası tanınırlık ve Dünya Kupası hayalleri

    Bu defans oyuncusunun son dönemdeki iç sahadaki performansı, Avusturya milli takımına ilk kez çağrılmasıyla sonuçlandı. Affengruber, yaklaşan Dünya Kupası turnuvası öncesinde kadroya dahil edilerek Gana ile oynanan hazırlık maçında milli takımdaki ilk maçına çıktı.

    Dünya Kupası yaklaşırken, oyuncu ve menajerlerinin, milli takımdaki yerini sağlamlaştırmak için daha büyük bir kulübe transfer olmasının gerekli olabileceğinin farkında oldukları bildiriliyor. Şu anda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan savunma oyuncusunun, yükselen itibarından yararlanmak için bu yaz ayrılmayı planladığı söyleniyor.


    Elche'ye büyük bir gelir artışı bekleniyor

    Elche, savunma liderini kaybetmek istemeyecek olsa da, transfer ücreti ödemeden kadrosuna kattığı bu oyuncudan önemli bir kâr elde etme konumunda. Oyuncunun piyasa değeri son zamanlarda yaklaşık 9 milyon avro olarak tahmin ediliyor; bir teklif savaşı başlarsa bu rakamın yükselmesi muhtemel.

    Franjiverdes, kulüp için tarihi bir iş olacak bu kazançlı satış ihtimalinden dolayı "ellerini ovuşturuyor". Dünyanın en prestijli kulüplerinden bazılarının ilgisini çeken Affengruber, kariyerini bir üst seviyeye taşıyacak yüksek profilli bir transfer yapmaya hazırlanıyor.