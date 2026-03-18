Manchester United, Joshua Zirkzee ile yollarını ayıracak mı?! Forvet, yaz transfer dönemi öncesinde menajerine Old Trafford'dan ayrılmasını ayarlamasını talimat verdi

Zirkzee, Bologna'dan Old Trafford'a geldiğinde beklentiler çok yüksekti, ancak bu rüya 24 yaşındaki oyuncu için hızla bir kabusa dönüştü. Forvet, 2026 yılında Premier Lig'de ilk 11'de yer bulmayı imkansız buldu; takvim yılı boyunca şu ana kadar sadece 28 dakika sahada kalabildi ve son olarak Aston Villa maçında yedek kulübesinde kalması bardağı taşıran son damla oldu.

Manchester United'ın kulislerindeki sürekli istikrarsızlığın, oyuncunun moralini bozduğu bildiriliyor. TuttoSport'un haberlerine göre, Zirkzee, kulüpteki teknik direktör değişikliklerinin ardından beklediği dönüşü görememesi nedeniyle, takımdaki mevcut konumundan dolayı "cesareti kırılmış ve üzgün" hissediyor. Maçta süre alamaması nedeniyle Hollanda milli takımında da gözden düşen oyuncu, yeni bir başlangıç yapma arzusunu daha da güçlendirdi.