Manchester United, Joshua Zirkzee ile yollarını ayıracak mı?! Forvet, yaz transfer dönemi öncesinde menajerine Old Trafford'dan ayrılmasını ayarlamasını talimat verdi
Hollandalı oyuncu, küçük bir rol üstlenmekten dolayı 'cesareti kırılmış ve üzgün'
Zirkzee, Bologna'dan Old Trafford'a geldiğinde beklentiler çok yüksekti, ancak bu rüya 24 yaşındaki oyuncu için hızla bir kabusa dönüştü. Forvet, 2026 yılında Premier Lig'de ilk 11'de yer bulmayı imkansız buldu; takvim yılı boyunca şu ana kadar sadece 28 dakika sahada kalabildi ve son olarak Aston Villa maçında yedek kulübesinde kalması bardağı taşıran son damla oldu.
Manchester United'ın kulislerindeki sürekli istikrarsızlığın, oyuncunun moralini bozduğu bildiriliyor. TuttoSport'un haberlerine göre, Zirkzee, kulüpteki teknik direktör değişikliklerinin ardından beklediği dönüşü görememesi nedeniyle, takımdaki mevcut konumundan dolayı "cesareti kırılmış ve üzgün" hissediyor. Maçta süre alamaması nedeniyle Hollanda milli takımında da gözden düşen oyuncu, yeni bir başlangıç yapma arzusunu daha da güçlendirdi.
Yaz transferi için çalışan menajer
Oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkinin kırılma noktasına gelmesiyle, Zirkzee’nin menajeri Kia Joorabchian şimdiden yaz transferi için seçenekleri değerlendirmeye başladı. Forvet oyuncusu daha önce Ocak ayında ayrılma konusunda tereddüt etmiş ve Avrupa’nın dört bir yanından gelen teklifleri reddetmişti; ancak tutumu artık önemli ölçüde değişti. Odak noktası, forvetin kariyerinin en verimli dönemini geçirdiği Serie A’ya geri dönmek üzerine yoğunlaşmış durumda.
Juventus'un, United'ın pazarlık yapmaya istekli olması halinde Hollandalı oyuncuyu "düşük maliyetli bir fırsat" olarak gördüğü ve transfer için en önde gelen aday olduğu düşünülüyor. Bianconeri, uzun süredir bu oyuncuyu takip ediyor ve ilk etapta satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması yapmayı düşünebilir. United'ın değerlemesinin 25-30 milyon avro civarına düştüğü bildirilirken, İtalyan devi, bir zamanlar ligi kasıp kavuran bu oyuncu için gerçek bir pazarlık şansı yakaladığını düşünüyor.
Roma'nın transfer çalışmaları, teknik direktörlük kaosu nedeniyle zorlaşıyor
Bu durumu takip eden tek İtalyan kulübü Juventus değil; Roma da daha önce bu forvetin transferine büyük ilgi göstermişti. Ancak Old Trafford’daki iç karışıklıklar, olası bir anlaşmanın yolunu zorlaştırdı. Roma’nın sportif direktörü Ricky Massara, geçtiğimiz günlerde bu transfer girişimi hakkında konuştu ve Ruben Amorim’in görevden alınmasının transfer sürecinin gidişatını değiştirdiğini doğruladı.
Giallorossi'nin başkanı durum hakkında oldukça açık sözlüydü ve şunları söyledi: "O, sadece bizim değil, birçok kulübün beğendiği bir Manchester United forveti. Doğal olarak, yönetim değişikliğinden sonra durum farklı, şu anda devam eden bir görüşme yok, ancak ben tek tek isimlere odaklanmam." Şu anki sessizliğe rağmen, Roma hala golcü arayışında ve Zirkzee, bir sonraki kalıcı teknik direktörün yönetiminde de United'ın ilk takımının kenarında kalırsa, Roma tekrar masaya dönebilir.
Michael Carrick yönetiminde ve sonrasında belirsiz bir gelecek
Şu an için Zirkzee, United yönetiminin sezon ortasında önemli oyuncuların ayrılmasına izin vermeyecek kadar zayıf bulduğu kadronun bir parçası olmaya devam ediyor. Kulüp içinde, yeni teknik kadronun Zirkzee’nin İngiltere’de başarılı olması için ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç imkânı sunabileceğine dair zayıf bir umut vardı. Ancak oyuncunun menajerleri, onun geleceğinin başka bir yerde olduğuna karar vermiş görünüyor. United, özellikle diğer Premier League kulüplerinin ilgisinin fiyatı yükseltebileceği düşünülürse, söylentilerdeki 25 milyon avrodan daha yüksek bir ücret talep etmeye devam edebilir, ancak gidişat Avrupa'ya dönüş yönünde. Zirkzee, sezon bitmeden gol sayısında dramatik bir dönüşüm yaşamadıkça, yaz transfer döneminde ayrılması tüm taraflar için tek mantıklı sonuç gibi görünüyor.
