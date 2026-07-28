Getty
Çeviri:
Manchester United, Joshua Zirkzee için iki Premier League rakibinden gelen transfer ilgisiyle karşı karşıya kalırken Ajax da Hollandalı forvet için girişimde bulundu
Zirkzee için talipler sıraya girdi
The Athletic'e göre Zirkzee, bu yaz birçok kulübün bir anlaşma ihtimalini değerlendirmesiyle önemli bir transfer hedefi olarak öne çıktı. Manchester United'ın satmaya açık olduğu Hollandalı forvet, İngiliz futbolundaki zorlu döneminin ardından seçeneklerini değerlendiriyor. İsmi açıklanmayan iki Premier League rakibi, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı; Ajax da United'ın tutumunu sordu. Ancak Eredivisie ekibinin, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare'in transferlerinin ardından bir anlaşma için girişimde bulunması beklenmiyor.
Bu sırada Juventus, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İtalyan devi kiralık bir anlaşma üzerinde çalışırken, Zirkzee'nin de Serie A'ya dönüşe yeşil ışık yaktığı bildirildi.
- Getty Images
Juventus hücum hattına takviye arıyor
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti için iddialı bir hücum takviyesi hedefliyor ve Zirkzee'yi Paris Saint-Germain'in Randal Kolo Muani'si ile eşleştirmeyi umuyor. Bu agresif transfer hamlesi, genç İtalyan forvet Jeff Ekhator'un sakatlığının ardından geldi. Juventus yönetimi, Zirkzee'nin teknik açıdan gelişmiş yapısının Kolo Muani'nin hızıyla mükemmel şekilde birbirini tamamlayacağına inanıyor. Bu ilginin arkasında, daha önce Hollandalı oyuncuyu Roma için transfer etmeye çalışan futbol direktörü Ricky Massara bulunuyor.
Premier League'deki zorluklar
Zirkzee, 2024'te 36,5 milyon sterlin karşılığında Bologna'dan Old Trafford'a geldi ve 2023-24 sezonunda Serie A'da sergilediği yıldız performansın ardından büyük beklentilerle karşılandı. Ancak teknik kapasitesi yüksek forvet, Premier League'in zorlu taleplerine uyum sağlamakta zorlandı. Golcü oyuncu, son iki sezonda ligde çıktığı 56 maçın yalnızca 19'unda ilk 11'de başladı ve Premier League'de sadece beş gol kaydetti. Buna rağmen Zirkzee, kısa süre önce Rosenborg'a karşı sezon öncesi dönemde sergilediği güçlü performansta harika bir gole imza atarak kalitesini gösterdi.
- Getty Images
Zirkzee için sırada ne var?
United Teknik Direktörü Michael Carrick, 2026-27 sezonunda Premier League şampiyonluk yarışına girmeyi hedeflerken, kulüp hücum seçeneklerini dikkatle değerlendirecek. Zirkzee ile yolların ayrılması, bu iddialı transfer planlarının hayata geçirilmesi için gerekli kadro alanını sağlayabilir. Zirkzee'nin geleceği belirsizliğini korurken, talipleri onu bu yaz Old Trafford'dan ayrılmaya ikna etmeye çalışmayı sürdürecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun