The Athletic'e göre Zirkzee, bu yaz birçok kulübün bir anlaşma ihtimalini değerlendirmesiyle önemli bir transfer hedefi olarak öne çıktı. Manchester United'ın satmaya açık olduğu Hollandalı forvet, İngiliz futbolundaki zorlu döneminin ardından seçeneklerini değerlendiriyor. İsmi açıklanmayan iki Premier League rakibi, oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı; Ajax da United'ın tutumunu sordu. Ancak Eredivisie ekibinin, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare'in transferlerinin ardından bir anlaşma için girişimde bulunması beklenmiyor.

Bu sırada Juventus, oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İtalyan devi kiralık bir anlaşma üzerinde çalışırken, Zirkzee'nin de Serie A'ya dönüşe yeşil ışık yaktığı bildirildi.







