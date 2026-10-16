United hâlâ büyük bir çekim merkezi mi, yoksa Gabriel meselesi Manchester United'ın büyüsünden bir şeyler yitirdiğine mi işaret ediyor? Bu soru, FreeBets iş birliği kapsamında konuşan Premier League şampiyonu Parker'a yöneltildiğinde, Parker GOAL'e şunları söyledi: “Bence o çekicilik her zaman var. Çünkü bir şeyler başarmak, kupa kazanmak istiyorsanız Manchester United'a gidersiniz. Bunu orada başardığınızda ne kadar büyük bir şey olduğunu bilirsiniz. Dünyadaki herkes de bunu bilir; kulübü, kulübün neler başardığını ve sizi tanır. Gidebileceğiniz daha iyi bir yer yok. Kesinlikle çekiciliklerini kaybetmediler.

“Şu anda insanlar United'dan söz ettiğinde kulübün yönetiminde yaşananlardan bahsediyor. Bu da kulüp için utanç verici. İnsanların gördüğü şey bu ve işin o tarafı bir sorun.

“İnsanlar sözleşme imzalamadan önce buna bakıyor mu? İyi bir menajer, bu işten ne kadar kazanacağına bakmaksızın bakar. Oyuncusu açısından durumu değerlendirip ‘Kulübün en iyi durumda olduğunu düşünmüyorum, belki başka bir seçeneğe bakmalısın’ der.

“O oyuncu, sadece orada oynadığını öz geçmişine yazabilmek için can atıyor olabilir. Bence [Matheus] Cunha da böyleydi. Oraya bir an önce gitmek istiyordu. Bu yüzden sevilirsiniz; sahaya çıktığında da bunu onda görebiliyorsunuz. Bazen yaptıkları yanlış oluyor ama nasıl hissettiğini anlıyorsunuz. Onu mücadele eden bir United takımına koysanız her maç oynatırsınız çünkü ondan ne alacağınızı bilirsiniz. United'ın özü de budur.

“Her maçta belli bir istikrar düzeyi gerekiyor çünkü her maç farklıdır. Özellikle deplasmanda, savaşı kazanmadan önce mücadeleyi kazanmalısınız. Başa çıkmaları gereken şey bu. Kulüp her zaman böyleydi ama fark şu: Sir Alex döneminde birkaç yıl önce bu durumlara ne kadar hazırlıklıysa şimdi bunun çok uzağında. Kulüp uzun zamandır o seviyede değil.

“Bence artık kimse bunu söylemeyecek çünkü herkes biraz daha sağduyulu davranmaya başladı. Michael Carrick'i gönderirseniz ve biri çıkıp dünya çapında bir teknik direktör getirmeleri gerektiğini söylerse onu durdurup [Jose] Mourinho ve LvG [Louis van Gaal] gibi en az iki teknik direktörün zaten görev yaptığını, onların bile sorunlarla karşılaştığını söylemelisiniz.

“Mesele her zaman soyunma odası değildi; üst kademelerde yaşananlardı. Bu yüzden işleri doğru yapmanız, yaklaşımınızı ve planınızı, izleyeceğiniz yolu doğru belirlemeniz gerekiyor. Bunu yapmadılar.”