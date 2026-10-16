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Manchester United, JJ Gabriel konusunda verdiği ‘ego’ mücadelesini kaybediyor: 16 yaşındaki genç yetenek ayrılmaya hazırlanırken Premier League şampiyonu, kulübün hâlâ dünya çapında ‘cazibesi’ olduğunu savunuyor
Gabriel, ilk resmî maçına çıkmayı bekliyor.
15 yaşındayken United'ın Atlético Madrid ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında forma giyen Gabriel'in, Old Trafford'da bir resmî maçta ilk kez oynama fırsatını beklemekten yorulduğu söyleniyor. Premier League kuralları, geçen sezon ilk resmî maçına çıkmasına engel olmuştu.
Genç oyuncunun 2026-27 sezonunda A takımda ilk kez forma giymesi gündeme gelmişti. Bunun bir yerel kupa maçında gerçekleşebileceği düşünülüyordu ancak Gabriel artık kulüpten ayrılmak için girişimde bulunuyor. Genç oyuncu daha önce Chelsea, Arsenal ve West Ham'ın altyapılarında da yer aldı.
Zaman zaman, Gabriel'in nasıl yönlendirildiği ve kendisine nasıl tavsiyelerde bulunulduğu konusunda, eski İrlanda Cumhuriyeti millî futbolcusu babası Joe O'Cearuill'in rolüne ilişkin sorular gündeme geldi. Dışarıdan müdahalenin, bu gözde genç yeteneğin kariyerinde izleyeceği yolu etkilediği açık.
United, Gabriel ve ailesini ‘Rüyalar Tiyatrosu’nun gelişimi için hâlâ en iyi yer olduğuna ikna etmeyi umuyordu. Manchester United'ın köklü yetenek yetiştirme sistemi daha önce Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes ve Marcus Rashford gibi isimleri ortaya çıkarmıştı.
Premier League'i 13 kez kazanan United, Sir Alex Ferguson döneminde Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney gibi yükselen yıldızlar da dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanından en iyi genç yetenekleri kadrosuna katmayı başarmıştı.
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Manchester United hâlâ dünyanın dört bir yanından üst düzey yetenekleri kendine çekebilir mi?
United hâlâ büyük bir çekim merkezi mi, yoksa Gabriel meselesi Manchester United'ın büyüsünden bir şeyler yitirdiğine mi işaret ediyor? Bu soru, FreeBets iş birliği kapsamında konuşan Premier League şampiyonu Parker'a yöneltildiğinde, Parker GOAL'e şunları söyledi: “Bence o çekicilik her zaman var. Çünkü bir şeyler başarmak, kupa kazanmak istiyorsanız Manchester United'a gidersiniz. Bunu orada başardığınızda ne kadar büyük bir şey olduğunu bilirsiniz. Dünyadaki herkes de bunu bilir; kulübü, kulübün neler başardığını ve sizi tanır. Gidebileceğiniz daha iyi bir yer yok. Kesinlikle çekiciliklerini kaybetmediler.
“Şu anda insanlar United'dan söz ettiğinde kulübün yönetiminde yaşananlardan bahsediyor. Bu da kulüp için utanç verici. İnsanların gördüğü şey bu ve işin o tarafı bir sorun.
“İnsanlar sözleşme imzalamadan önce buna bakıyor mu? İyi bir menajer, bu işten ne kadar kazanacağına bakmaksızın bakar. Oyuncusu açısından durumu değerlendirip ‘Kulübün en iyi durumda olduğunu düşünmüyorum, belki başka bir seçeneğe bakmalısın’ der.
“O oyuncu, sadece orada oynadığını öz geçmişine yazabilmek için can atıyor olabilir. Bence [Matheus] Cunha da böyleydi. Oraya bir an önce gitmek istiyordu. Bu yüzden sevilirsiniz; sahaya çıktığında da bunu onda görebiliyorsunuz. Bazen yaptıkları yanlış oluyor ama nasıl hissettiğini anlıyorsunuz. Onu mücadele eden bir United takımına koysanız her maç oynatırsınız çünkü ondan ne alacağınızı bilirsiniz. United'ın özü de budur.
“Her maçta belli bir istikrar düzeyi gerekiyor çünkü her maç farklıdır. Özellikle deplasmanda, savaşı kazanmadan önce mücadeleyi kazanmalısınız. Başa çıkmaları gereken şey bu. Kulüp her zaman böyleydi ama fark şu: Sir Alex döneminde birkaç yıl önce bu durumlara ne kadar hazırlıklıysa şimdi bunun çok uzağında. Kulüp uzun zamandır o seviyede değil.
“Bence artık kimse bunu söylemeyecek çünkü herkes biraz daha sağduyulu davranmaya başladı. Michael Carrick'i gönderirseniz ve biri çıkıp dünya çapında bir teknik direktör getirmeleri gerektiğini söylerse onu durdurup [Jose] Mourinho ve LvG [Louis van Gaal] gibi en az iki teknik direktörün zaten görev yaptığını, onların bile sorunlarla karşılaştığını söylemelisiniz.
“Mesele her zaman soyunma odası değildi; üst kademelerde yaşananlardı. Bu yüzden işleri doğru yapmanız, yaklaşımınızı ve planınızı, izleyeceğiniz yolu doğru belirlemeniz gerekiyor. Bunu yapmadılar.”
Manchester United neden gelecek vadeden bir yeteneği kaybetmek üzere?
Parker, Gabriel hakkında şunları da söyledi: “Genç oyuncuyla ilgili yaşananlar artık olmuş bitmiş bir şey. Bu, egosu olan bir baba yüzünden yaşanan münferit olaylardan biri. Şimdi etrafta egosu çok büyük babalar var. Bunun ne kadar yaygınlaştığı şaşırtıcı.
“İşin içine para girince hepsinin birden nasıl ortaya çıktığı şaşırtıcı. Paranın yarattığı fark inanılmaz. Benim zamanımda ortalıkta para olmaması açısından oldukça şanslıydım. Belki babam da araya girerdi ama bunu ancak kriketçi olsaydım yapardı, çünkü tek ilgilendiği şey Batı Hint Adaları'ydı.
“Futbola hiç karışmadı çünkü o benim oyuncağım, benim oyunum, benim hayatımdı. Asla böyle bir şey yapmazdı. İyi bir baba da bunu yapar; sadece ‘İyi misin oğlum?’ diye sorar. Gereken tek şey budur. Bulunduğun yerde mutlu musun? Evet, mutluyum. Bu kadarı yeterliydi.
“Babası araya girdi ve kendisinin hiç kavuşamadığı şöhreti oğlundan almak istiyor. Yani evlat, dikkatli ol!”
- Getty
Genç yetenek Gabriel'in bir sonraki durağı neresi olacak?
Gabriel'in adı İngiltere ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla anıldı; bir dönem Chelsea'ye dönmesi de gündeme geldi. Barcelona da devredeydi ancak son haberler Real Madrid'in bu çok gözde oyuncuyu kadrosuna katma yarışını kazanmaya yakın olduğunu gösteriyor.
United, böylesine gelecek vadeden bir oyuncunun ayrılmasından anlaşılır biçimde hayal kırıklığı duyacak. Kai Rooney de, tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne'in oğlu olarak, altyapıdan yükselen isimler arasında yer alıyor. Ancak United yalnızca takımın ortak hedeflerine tamamen bağlı oyunculara odaklanabilir.
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