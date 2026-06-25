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Manchester United, İskoçya’nın Dünya Kupası kalecisi için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor
Kırmızı Şeytanlar’ın kalecisi
Old Trafford’daki transfer ekibi, mevcut kaleci kadrosunda kapsamlı bir yeniden yapılanma gerçekleştirmek amacıyla bu deneyimli kaleciyi yakından takip ediyor. The Sun gazetesine göre, Gunn, İskoçya milli takımıyla Haiti, Fas ve Brezilya’ya karşı oynanan Dünya Kupası maçlarında son dönemde forma giymesinin ardından kilit bir hedef haline geldi. Eski Norwich City oyuncusu, Manchester City’nin akademisinde birlikte geçirdikleri dönemden dolayı United’ın futbol direktörü Jason Wilcox ile güçlü bir geçmiş bağına sahip.
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Onana’ya ayrılması söylendi
Kulübün alternatif seçenekleri aktif olarak araştırması, hem Altay Bayındır’ı hem de eski Inter yıldızı Andre Onana’yı kadrodan çıkarmaya yönelik kesin bir karardan kaynaklanıyor. Yönetim, Kamerunlu milli oyuncuya mevcut transfer döneminde onu satma niyetini açıkça bildirdi; ancak bir anlaşma sonuçlanmazsa, oyuncunun iki hafta sonra sezon öncesi erken antrenmanlara katılmaya devam etmesi planlanıyor. Öte yandan, Bayındır’ın Türkiye’ye döneceği yönünde yaygın bir beklenti var.
Lammens, ilk on birdeki yerini sağlamlaştırdı
Genç kaleci Senne Lammens, geçen Ekim ayında Sunderland karşısında ilk kez forma giydiğinden bu yana Old Trafford’da tartışmasız bir numaralı kaleci olarak yerini sağlamlaştırdı. Ancak, önümüzdeki sezon yoğun maç takvimine Şampiyonlar Ligi’nin geri dönmesiyle birlikte, transfer ekibi güvenilir ve deneyimli bir yedek kaleci bulmaya kararlı. United, Leeds United’ın tecrübeli kalecisi Karl Darlow’u da takip ediyor; öte yandan, kiralık dönemini tamamlayarak geri dönen genç kaleci Radek Vitek, sadece yedek kaleci olarak geri dönmek istemediğini açıkça dile getirdi.
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Sezon öncesi testler büyük önem taşıyor
Transferi gecikirse, Onana 18 Temmuz’da Helsinki’de Wrexham ile ve 24 Temmuz’da Rosenborg ile oynanacak dostluk maçlarında forma giyebilir. Bayındır, Türkiye’nin Avustralya ve Paraguay’a yenilerek Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından üç haftalık uzatılmış tatilinden dönecek ve ardından Beşiktaş’a olası transferini sonuçlandıracak. Kaleci kadrosu, United’ın 22 Ağustos’ta yeni yükselen Hull City’ye konuk olarak Premier Lig sezonuna başlamasıyla birlikte hemen bir iç saha sınavıyla karşı karşıya kalacak.