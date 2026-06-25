Manchester United, İskoçya’nın Dünya Kupası kalecisi için sürpriz bir transfer hamlesi planlıyor

Kulübün alternatif seçenekleri aktif olarak araştırması, hem Altay Bayındır’ı hem de eski Inter yıldızı Andre Onana’yı kadrodan çıkarmaya yönelik kesin bir karardan kaynaklanıyor. Yönetim, Kamerunlu milli oyuncuya mevcut transfer döneminde onu satma niyetini açıkça bildirdi; ancak bir anlaşma sonuçlanmazsa, oyuncunun iki hafta sonra sezon öncesi erken antrenmanlara katılmaya devam etmesi planlanıyor. Öte yandan, Bayındır’ın Türkiye’ye döneceği yönünde yaygın bir beklenti var.