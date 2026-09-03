Manchester Evening News'e göre Biancheri, Manchester United'dan resmen ayrılarak Avusturya 2. Lig ekibi FC Wacker Innsbruck'a katıldı. İngiltere'de transfer piyasası salı günü saat 23.00'te kapanmış olsa da kulüp, pencerenin hâlâ açık olduğu ülkelere oyuncu çıkışına onay verebiliyor. Avusturya'da son tarih perşembe günü doluyor ve bu da bu kalıcı transferi mümkün kıldı.

Biancheri, 2023'te Cardiff City'den Manchester United'a katılmıştı ancak teknik direktör Michael Carrick döneminde hiç A takım maçına çıkamadı. Forvet oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Rotherham United'da kiralık olarak geçirdi ve 11 maçta forma giydi.