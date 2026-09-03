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Manchester United, İngiltere'de transfer dönemi kapanmasına rağmen Gabriele Biancheri'nin kalıcı ayrılığına geç onay verdi
Avusturya'ya geç transfer
Manchester Evening News'e göre Biancheri, Manchester United'dan resmen ayrılarak Avusturya 2. Lig ekibi FC Wacker Innsbruck'a katıldı. İngiltere'de transfer piyasası salı günü saat 23.00'te kapanmış olsa da kulüp, pencerenin hâlâ açık olduğu ülkelere oyuncu çıkışına onay verebiliyor. Avusturya'da son tarih perşembe günü doluyor ve bu da bu kalıcı transferi mümkün kıldı.
Biancheri, 2023'te Cardiff City'den Manchester United'a katılmıştı ancak teknik direktör Michael Carrick döneminde hiç A takım maçına çıkamadı. Forvet oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısını Rotherham United'da kiralık olarak geçirdi ve 11 maçta forma giydi.
- Getty Images Sport
Diğer son ayrılıklar
Biancheri, salı günü İngiltere'deki son tarihin geçmesinin ardından Manchester United'dan ayrılan tek oyuncu değil. Kulüp, perşembe günü erken saatlerde Chido Obi'nin de geçici olarak ayrılmasına onay verdi. Obi, düzenli olarak A takım futbolu oynayabilmek için Hollanda ekibi Willem II'ye sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı. Manchester United son birkaç günde büyük ölçüde ayrılıklara odaklanırken, son gün yeni bir ismi kadrosuna katmamayı tercih etti. Kulüp, süre dolmadan önce Leicester City savunmacısı Louis Page'i istemesine rağmen transfer dönemini nispeten sakin bir şekilde kapattı.
Yaz için orta saha takviyeleri
Yazın erken döneminde Manchester United, Carrick için kadrosunu güçlendirme konusunda oldukça hareketliydi. Kulüp orta sahayı öncelikli bölge olarak belirledi ve bu da Andrey Santos, Youri Tielemans ve Carlos Baleba'nın takıma katılmasıyla sonuçlandı. Kaleci Karl Darlow da kadroya daha fazla derinlik kazandırmak için Old Trafford'a geldi. Bu takviyelerin, Manchester United'ın Premier League'de ivme yakalamayı hedeflediği süreçte kritik bir rol oynaması bekleniyor. Takım geçen hafta sonu Ipswich Town karşısında aldığı 5-2'lik net galibiyetle bu sezonki ilk galibiyetini alarak şimdiden umut verdi.
- Getty Images
Manchester United için sırada ne var?
Transfer dönemi artık kapanmışken, Manchester United Premier League'deki son başarısının üzerine koymaya çalışacak. Carrick, pazar günü Hill Dickinson Stadium'da Everton ile oynayacakları sezonun üçüncü maçı öncesinde takımını hazırlayacak. Kulübün hanesinde üç puan bulunuyor ve lig tablosunda daha da yükselmek için bir galibiyet daha almak isteyecek.
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