AFP
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Manchester United’ın yeni transferi, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun zamandır beklenen transferiyle Old Trafford’a katılarak yeteneklerini sergilemeye hazır
Carrington’da uzun zamandır beklenen bir gelişme
Orozco ve Manchester United için bekleyiş nihayet sona erdi. Aylar süren bekleyişin ardından, genç Kolombiyalı orta saha oyuncusu İngiliz futbolundaki serüvenine başlamaya hazır. Kırmızı Şeytanlar, Orozco’nun eski kulübü Fortaleza CEIF ile ilk olarak dokuz ay önce bir anlaşmaya varmıştı; ancak reşit olmayan oyuncularla ilgili uluslararası transfer kuralları gereği, genç yetenek 18 yaşını doldurana kadar ülkesinde kalmak zorundaydı.
Yasal engellerin artık ortadan kalkmasıyla Orozco, Carrington’daki kadroya katılmaya hazırlanıyor. Manchester Evening News, transferin tamamlandığını bildirdi. Kulüp yönetimi şimdi, oyuncunun gelişimi için en uygun yolu belirlemeli; adaptasyon sürecine gençlik akademisinde mi başlayacağını, yoksa teknik seviyesi Michael Carrick ve teknik ekibin gözetiminde A takım kadrosuyla antrenman yapma fırsatını hemen hak ediyor mu diye değerlendirmeli.
Orozco, Manchester United’daki hedefleri hakkında konuştu
ESPN Kolombiya’ya transferiyle ilgili konuşan Orozco, Avrupa futbolunun zorluklarıyla başa çıkma konusunda kendine büyük güven duyduğunu ifade etti. “Güçlü yanlarımın fiziksel gücüm ve tekniğim olduğunu biliyorum,” dedi. “Bu niteliklere sahibim ve Tanrı’nın bana bahşettiği yetenekle bunun çok da zor olacağını sanmıyorum. Ama her şey uyum sağlamaya bağlı. Henüz çok gencim ve yapmam gereken de bu.”
Genç oyuncu, şimdiden United gibi büyük bir kulüpte başarılı olmanın pratik yönlerine odaklanmış durumda ve iletişimi bir öncelik olarak vurguluyor. "Çok fazla İngilizce öğrenmeyi umuyorum. Oradayken bunun ne kadar önemli olduğunu fark ettim," diye ekledi. "Oraya vardığımda mümkün olduğunca çabuk öğrenmek istiyorum. Seviyemi ve yapabileceklerimi gösterebilmem için bunun gerekli olduğunu biliyorum. Karşıma çıkan her şeye olabildiğince çabuk uyum sağlamak istiyorum."
Ineos stratejisinin uygulamaya geçirilmesi
Orozco’nun transferi, Ineos’un Old Trafford’daki futbol operasyonlarının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana izlediği transfer politikasının açık bir göstergesidir. Kulüp, sadece tanınmış süperstarların peşinden koşmak yerine, fiyatlarının tavan yapmadan önce gelişmekte olan pazarlardan seçkin genç yetenekleri agresif bir şekilde kadrosuna katmaya çalışıyor. Bu strateji, Malili yetenek Sekou Kone ve Paraguaylı genç Diego Leon’un son dönemde kulübe katılmasıyla da paralellik gösteriyor.
- AFP
Old Trafford'da Falcao'nun izinden gitmek
Orozco’nun gelişi, daha önce Manchester United forması giyen tek Kolombiyalı futbolcu olan Radamel Falcao’yu da akıllara getiriyor. Bu forvet, 2014-15 sezonunda kulüpte forma giymişti; ancak İngiltere’ye transferinden önce geçirdiği sakatlık performansını olumsuz etkilemiş ve United, sezon sonunda onun kiralık transferini kalıcı hale getirmeme kararı almıştı.
Şimdi ise yeni nesil için yeni bir sayfa açılıyor. Henüz 18 yaşında olan Orozco, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden birinde kendine yer edinmeye çalışacak ve Old Trafford’da iz bırakacak bir sonraki Kolombiyalı olabileceğini kanıtlamaya çalışacak.
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