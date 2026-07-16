Manchester United’ın yeni transferi, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu uzun zamandır beklenen transferiyle Old Trafford’a katılarak yeteneklerini sergilemeye hazır

Orozco ve Manchester United için bekleyiş nihayet sona erdi. Aylar süren bekleyişin ardından, genç Kolombiyalı orta saha oyuncusu İngiliz futbolundaki serüvenine başlamaya hazır. Kırmızı Şeytanlar, Orozco’nun eski kulübü Fortaleza CEIF ile ilk olarak dokuz ay önce bir anlaşmaya varmıştı; ancak reşit olmayan oyuncularla ilgili uluslararası transfer kuralları gereği, genç yetenek 18 yaşını doldurana kadar ülkesinde kalmak zorundaydı.

Yasal engellerin artık ortadan kalkmasıyla Orozco, Carrington’daki kadroya katılmaya hazırlanıyor. Manchester Evening News, transferin tamamlandığını bildirdi. Kulüp yönetimi şimdi, oyuncunun gelişimi için en uygun yolu belirlemeli; adaptasyon sürecine gençlik akademisinde mi başlayacağını, yoksa teknik seviyesi Michael Carrick ve teknik ekibin gözetiminde A takım kadrosuyla antrenman yapma fırsatını hemen hak ediyor mu diye değerlendirmeli.



