Manchester United'ın yeni teknik direktörü mü? Eski İngiltere milli takım teknik direktörü Gareth Southgate neden 'farklı bir filmde' rol almayı planlıyor?

Southgate, The Football Boardroom Podcast'e verdiği röportajda, sırf iş olsun diye bir görevi kabul etmek gibi bir niyeti olmadığını şöyle ifade etti: "Premier Lig'de teknik direktörlük yapmak için hiçbir heyecan duymuyorum. 35 yaşında bunu yaptım ve 11. ya da 12. sırada bitirdim. Şu anda bu sıralarda kimler var, muhtemelen Bournemouth ve Brighton?

"Bu yüzden, Premier Lig'de menajerlik yaptım diyebilmek için bunu yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Dünya futbolunda en büyük işlerden birini yaptım, bu yüzden şımarığım. Muhteşem geceler, olağanüstü oyuncularla çalışmak. Hiçbir kulüp sahibi müdahale etmiyor.

“Dışarıdan bakıldığında, insanlar ‘kazanamadı’ diyorlar. Peki, kazanabileceğini nasıl kanıtlayabilirsin? O büyük kulüplerden birine gitmelisin.”

Southgate, sözde "büyük kulüplerden" birinde baskı altında başarılı olabileceğinden emin ve bu önemli pozisyonların bazılarında, çağdaş koçların başardıklarından daha iyi sonuçlar elde edebileceğine inanıyor.

Şöyle ekledi: "Artık bu büyük kulüpleri tanıyoruz... Son zamanlarda bu kulüplerde görev yapmış bazı kişilerin yaptıkları işi yapabilir miydim? Daha iyisini yapabilir miydim? Bence yapabilirdim.

"Ama bir kulüp sahibiyseniz, benim atanmamla birlikte gelen yükten bahsettik. Ve bunun etrafında bir gerçeklik var, bu gürültünün ne olduğunu anlayabiliyorum. Beni bir kulüp için potansiyel olarak karmaşık bir atama yapan bir unsur var."