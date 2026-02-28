Getty/GOAL
Manchester United'ın yeni teknik direktörü mü? Eski İngiltere milli takım teknik direktörü Gareth Southgate neden 'farklı bir filmde' rol almayı planlıyor?
Southgate, İngiltere ile büyük bir kupa kazanmaya çok yaklaştı.
İngiltere'yi iki Avrupa Şampiyonası finaline ve Dünya Kupası'nın son dört takımınataşıyan Southgate, en zorlu uluslararası teknik direktörlük görevinden ayrılacağı gün geldiğinde her zaman rağbet görecekti. Kendisi, dünyanın dört bir yanındaki yerel takımlarla anılıyor.
Motivasyonel konuşmacılık yapmaya başlarken, ara vermek her zaman büyük planın bir parçasıydı ve hiçbir teklif Southgate'i tekrar teknik direktörlük koltuğuna çekmedi. Daha önce Middlesbrough ile Premier Lig'de çalışmış olan Southgate, bu yolu izlemek için hala acele etmediğini iddia ediyor.
Southgate neden başka bir koçluk işine acele etmiyor?
Southgate, The Football Boardroom Podcast'e verdiği röportajda, sırf iş olsun diye bir görevi kabul etmek gibi bir niyeti olmadığını şöyle ifade etti: "Premier Lig'de teknik direktörlük yapmak için hiçbir heyecan duymuyorum. 35 yaşında bunu yaptım ve 11. ya da 12. sırada bitirdim. Şu anda bu sıralarda kimler var, muhtemelen Bournemouth ve Brighton?
"Bu yüzden, Premier Lig'de menajerlik yaptım diyebilmek için bunu yapma ihtiyacı hissetmiyorum. Dünya futbolunda en büyük işlerden birini yaptım, bu yüzden şımarığım. Muhteşem geceler, olağanüstü oyuncularla çalışmak. Hiçbir kulüp sahibi müdahale etmiyor.
“Dışarıdan bakıldığında, insanlar ‘kazanamadı’ diyorlar. Peki, kazanabileceğini nasıl kanıtlayabilirsin? O büyük kulüplerden birine gitmelisin.”
Southgate, sözde "büyük kulüplerden" birinde baskı altında başarılı olabileceğinden emin ve bu önemli pozisyonların bazılarında, çağdaş koçların başardıklarından daha iyi sonuçlar elde edebileceğine inanıyor.
Şöyle ekledi: "Artık bu büyük kulüpleri tanıyoruz... Son zamanlarda bu kulüplerde görev yapmış bazı kişilerin yaptıkları işi yapabilir miydim? Daha iyisini yapabilir miydim? Bence yapabilirdim.
"Ama bir kulüp sahibiyseniz, benim atanmamla birlikte gelen yükten bahsettik. Ve bunun etrafında bir gerçeklik var, bu gürültünün ne olduğunu anlayabiliyorum. Beni bir kulüp için potansiyel olarak karmaşık bir atama yapan bir unsur var."
Red Devils, Southgate'in 'gemiyi dengeleyebileceğini' söyledi
Yıllar boyunca, Manchester United'ın Southgate'i transfer etmek istediği yönünde çeşitli söylentiler dolaştı. Bu spekülasyonlar, Ruben Amorim'in Old Trafford'dan kovulmasının ardından yeniden gündeme geldi.
1999 yılında Red Devils ile üçlü kupayı kazanan ve eski İngiltere yıldızı Teddy Sheringham şöyle dedi: "Sir Alex Ferguson'un ayrılmasından bu yana Manchester United'da görev yapan bazı tanınmış menajerlere bakarsanız, çoğunun kulübü kendi yöntemleriyle ileriye taşımaya çalıştığı ancak başarısız olduğu görülür. Bazı United taraftarlarının Gareth Southgate'in oyun tarzı nedeniyle çekinceleri olduğunu biliyorum, ancak İngiltere ile başardıklarını gördükten sonra, Old Trafford'da gemiyi dengede tutacak kişi olabileceğini düşünüyorum.
Manchester United, İngiliz futbolunun zirvesidir ve Southgate'in sekiz yıl boyunca İngiltere'nin teknik direktörlüğünü yapmış olması nedeniyle bu görevin büyüklüğünü anlayacağını düşünüyorum. Bu görevin getireceği baskıyı anlayacak ve United'ı ait olduğu yere geri döndürme görevini üstlenmek için daha iyi bir konumda olacaktır. Gareth'ı tüm kulübü yeniden yapılandırması için işe almak, çok daha kötü sonuçlar doğurabilir."
Carrick, Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak etkileyici bir performans sergiliyor.
Southgate, Manchester'ın yaklaşımını aktif olarak teşvik etmiyor ve yakın gelecekte kendisini nelerin beklediğini şöyle ekliyor: "Başka bir milli takımı yönetmek istemiyorum. Kulüp mü? Açıkçası, yapmak istediğim şey bu değil.
"İngiltere'den ayrılalı iki yıl oldu ve şu anda aktif olarak koçluk görevi aramıyorum. Eğer o Avrupa finali (koçlukta) önemli bir an olsaydı, bu konuda endişelenmezdim. Çünkü önümde 15-20 yıl daha var ve hayatımın farklı bir videosu, farklı bir filmi, farklı bir bölümü için heyecanlıyım."
Bu yaz Old Trafford'da Southgate'in doldurabileceği bir pozisyon olmayabilir, çünkü Middlesbrough'un bir başka eski teknik direktörü Michael Carrick, geçici olarak görev yaptığı süre boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Beş galibiyet dahil olmak üzere altı maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve United'ı Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışına geri döndürdü. 44 yaşındaki teknik adam, sezon sonunda kalıcı olarak göreve atanabilir.
