Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'ya ‘güruh’ uyarısı ve ‘kadrodaki fazlalıklar’ tavsiyesi: Premier Lig şampiyonu, Arjantinli teknik adamın ne zaman değerlendirileceğini açıkladı
Pochettino, Old Trafford'da Carrick'in yerini almaya hazırlanıyor
Geçen sezon ligi üçüncü sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasının ardından ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan Old Trafford'da iyimserlik artmıştı. Ancak Manchester United, 2026-27 sezonunun başında yeniden geriye gitti.
İstikrarsızlık Carrick'in görevine mal oldu. Manchester United'da futbolcu olduğu dönemde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanan Carrick, görevden alınmadan önce yalnızca 32 maç görev yaptı. Kulüp, farklı bir yöne gitme kararı aldı.
Bir dönem Eddie Howe ve Antonio Conte gibi isimler olası teknik direktör adayları olarak anılsa da Manchester United, İngiltere'deki önceki deneyimi de lehine olan Pochettino'da çare aradı.
54 yaşındaki Güney Amerikalı teknik direktör, Tottenham'ı bir dönem Şampiyonlar Ligi finaline taşımıştı. Paris Saint-Germain'de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar ile de çalışan Pochettino, önemli bir deneyime sahip. Ancak Old Trafford'daki görevine hemen başlamayacak.
Pochettino, ABD Milli Takımı'ndaki görevini Haiti ile oynanacak iki ayaklı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinde takıma liderlik ederek tamamlayacak. Manchester'a gitmesi için gereken izin, Britanya saatiyle çarşamba sabahının erken saatlerine kadar verilmeyecek.
Manchester United, 22 Kasım Pazar günü ezeli rakibi Liverpool ile Anfield'da karşılaşacak. Bu da yeni teknik direktöre, devralacağı pek çok sorunu ele alıp çözüm bulmaya çalışmak için yalnızca birkaç gün bırakıyor.
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Manchester United'ın yeni teknik direktörünün çözmesi gereken birkaç sorun var
Bunun bir sorun olup olmadığı sorulan, iki kez Premier League şampiyonluğu yaşayan ve FC Barcelona'nın resmî bilet satış acentesi Football Ticket Net ile iş birliği kapsamında konuşan Parker, GOAL'e şunları söyledi: “Hiçbir şeyi düzeltmeye vakti olmayacak. Kendisine iki hafta verilse bile bu grupla yeterli olur mu? Hiçbir şeyi değiştirmez.
“Liverpool'la oynadıklarında onları gerçekten değerlendiremeyiz. Çünkü oraya gidip inanılmaz bir performans sergilemeleri, varlarını yoklarını ortaya koymaları ve uzun süredir düzenli olarak görmediğimiz her şeyi göstermeleri beni şaşırtmaz. Sonra da herkes onları sırtlarından sıvazlar. Emirates'te, Anfield'da, Etihad'da böyle maçlar olduğunda genellikle bu yaşanır. Bu maçlar oyuncular için biçilmiş kaftandır; kendilerini bu maçlara bile hazırlayamıyorlarsa hiç şansları yok demektir.
“Bu yüzden onun neler yapabildiğini, hiçbir şey değiştirmeden nasıl bir görüntü ortaya koyacağını görmek ve ardından Liverpool maçından sonraki karşılaşmalarda değerlendirmek iyi olacak. Önlerindeki altı maç içinde Coventry ile oynayacaklar. Ligin son sıralarını ilgilendiren bir mücadele; Manchester United için daha önce hiç böyle bir şey söylememiştim! Oyuncuları değerlendirmeniz gereken maçlar var çünkü şu anda onları kimse değerlendirmiyor.
“Yeni teknik direktörün seviyesi hakkında herkesin kendi görüşü var. Adı zaten genel olarak konuşulduğu için göreve çok daha önce gelmeliydi. Manchester United'ın teknik direktör olarak ihtiyaç duyduğu kişi için onun gibi birinin ideal olduğunu söyledim. Ama bu, kulüpteki insanların ona ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamasına bağlı. Bunu yapmadıklarını da biliyoruz.
“İnsanlar onun hakkında konuşuyor, ona hep ikinci planda kalan biri diyor. Açıkçası şu anda başarılı olan herhangi bir teknik direktörü getirebilirsiniz; burada başarılı olamaz. Manchester United lig şampiyonluğu kazanmaktan söz etmiyor ve etmemeli. İstikrar kazanmaktan, performanslarında süreklilik sağlayacak bir konuma gelmekten ve yaşananlar düşünüldüğünde şu anda olması gereken yere yakın bir noktaya ulaşmaktan söz etmeli.
“Herkes Pochettino'dan bahsediyor. Hiçbir şey kazanmadı, Şampiyonlar Ligi finalinde başarısız oldu, Tottenham'ın teknik direktörü olarak Chelsea'ye karşı oynadığı finalde başarısız oldu, Chelsea'de başarısız oldu. Bunun bir önemi yok.
“İhtiyaçları olan kişi, oraya gidip onları bir takım hâline getirecek ve yeniden bir çıkış yakalamalarını sağlayacak biri. Bu, herkesin ‘Eyvah, yine başlıyor’ dediği türden değil, umut vadeden bir çıkış olmalı. Çünkü kulüp hâlâ istikrarsız ve çok pahalı bir oyuncuya kendi parasından harcamak istemiyor. Buna mecbur da değil çünkü tarihi sayesinde hâlâ servet kazanıyor.”
Pochettino, ABD Milli Takımı teknik direktörlüğündeki görev süresini tamamlıyor
United'ın, önündeki görevin büyüklüğü göz önüne alındığında, Pochettino'yu hemen göreve getirmek için daha fazla çaba gösterip gösteremeyeceği ya da göstermesi gerekip gerekmediği konusunda da sorulan eski Manchester United savunmacısı Parker şunları ekledi: “Belki bunu daha iyi düşünmeliydiler ama meselenin ele alınış biçimi ve izledikleri yol kimseyi şaşırtmıyor.
“Buna şaşırmamak gerekir. ‘Bu maça hazırlanması için onu erkenden buraya getirmeliydik’ denebilir ama şu ana kadar hazırlık pek işe yaramadı.
“Oraya gidip oyuncu kadrosunda sorunlara yol açan elebaşlarını tespit edecek birine ihtiyacınız var. O oyunculardan bazılarının ne kadar uzun süredir kulüpte olduğuna bakınca artık burada olmamaları gerektiğini anlarsınız. Kulüp başarılı olmak ve bunun için en iyi şansı yakalamak istiyorsa DWs’den, yani kadrodaki fazlalıklardan kurtulmalı.”
- gemini
Manchester United'ın 2026-27 fikstürü: Ocak transfer dönemi öncesindeki maçlar
United'ın, ocak transfer dönemi açılıp oyuncu alıp göndererek kadrosunu yenileme fırsatı doğmadan önce tüm kulvarlarda oynayacağı 10 maç var.
Bu süreçte Liverpool, Newcastle, Coventry, RB Leipzig, Crystal Palace, Arsenal, Nottingham Forest ve Sunderland ile karşılaşacak. Premier League'de düşme hattına gerileyen United'da Pochettino'nun, tepkili taraftarları yeniden kazanmak ve küme düşme mücadelesine sürüklenme endişelerini gidermek için hızlı bir başlangıç yapması gerekecek.
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