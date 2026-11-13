Bunun bir sorun olup olmadığı sorulan, iki kez Premier League şampiyonluğu yaşayan ve FC Barcelona'nın resmî bilet satış acentesi Football Ticket Net ile iş birliği kapsamında konuşan Parker, GOAL'e şunları söyledi: “Hiçbir şeyi düzeltmeye vakti olmayacak. Kendisine iki hafta verilse bile bu grupla yeterli olur mu? Hiçbir şeyi değiştirmez.

“Liverpool'la oynadıklarında onları gerçekten değerlendiremeyiz. Çünkü oraya gidip inanılmaz bir performans sergilemeleri, varlarını yoklarını ortaya koymaları ve uzun süredir düzenli olarak görmediğimiz her şeyi göstermeleri beni şaşırtmaz. Sonra da herkes onları sırtlarından sıvazlar. Emirates'te, Anfield'da, Etihad'da böyle maçlar olduğunda genellikle bu yaşanır. Bu maçlar oyuncular için biçilmiş kaftandır; kendilerini bu maçlara bile hazırlayamıyorlarsa hiç şansları yok demektir.

“Bu yüzden onun neler yapabildiğini, hiçbir şey değiştirmeden nasıl bir görüntü ortaya koyacağını görmek ve ardından Liverpool maçından sonraki karşılaşmalarda değerlendirmek iyi olacak. Önlerindeki altı maç içinde Coventry ile oynayacaklar. Ligin son sıralarını ilgilendiren bir mücadele; Manchester United için daha önce hiç böyle bir şey söylememiştim! Oyuncuları değerlendirmeniz gereken maçlar var çünkü şu anda onları kimse değerlendirmiyor.

“Yeni teknik direktörün seviyesi hakkında herkesin kendi görüşü var. Adı zaten genel olarak konuşulduğu için göreve çok daha önce gelmeliydi. Manchester United'ın teknik direktör olarak ihtiyaç duyduğu kişi için onun gibi birinin ideal olduğunu söyledim. Ama bu, kulüpteki insanların ona ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamasına bağlı. Bunu yapmadıklarını da biliyoruz.

“İnsanlar onun hakkında konuşuyor, ona hep ikinci planda kalan biri diyor. Açıkçası şu anda başarılı olan herhangi bir teknik direktörü getirebilirsiniz; burada başarılı olamaz. Manchester United lig şampiyonluğu kazanmaktan söz etmiyor ve etmemeli. İstikrar kazanmaktan, performanslarında süreklilik sağlayacak bir konuma gelmekten ve yaşananlar düşünüldüğünde şu anda olması gereken yere yakın bir noktaya ulaşmaktan söz etmeli.

“Herkes Pochettino'dan bahsediyor. Hiçbir şey kazanmadı, Şampiyonlar Ligi finalinde başarısız oldu, Tottenham'ın teknik direktörü olarak Chelsea'ye karşı oynadığı finalde başarısız oldu, Chelsea'de başarısız oldu. Bunun bir önemi yok.

“İhtiyaçları olan kişi, oraya gidip onları bir takım hâline getirecek ve yeniden bir çıkış yakalamalarını sağlayacak biri. Bu, herkesin ‘Eyvah, yine başlıyor’ dediği türden değil, umut vadeden bir çıkış olmalı. Çünkü kulüp hâlâ istikrarsız ve çok pahalı bir oyuncuya kendi parasından harcamak istemiyor. Buna mecbur da değil çünkü tarihi sayesinde hâlâ servet kazanıyor.”