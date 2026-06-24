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Manchester United’ın yeni stadyumu ne zaman açılacak? Kırmızı Şeytanlar’ın 2 milyar sterlinlik projesini sürdürürken, 100.000 kişilik stadyumun taraftarları ağırlayacağı ‘gerçekçi’ tarih belirlendi
Arazi ediniminde önemli bir ilerleme
Manchester Evening News’in haberine göre, Manchester United, proje için hayati önem taşıyan bir araziyi satın almak üzere önemli bir anlaşma yaptığını duyurdu ve yeni, son teknoloji ürünü stadyumunun inşasına bir adım daha yaklaştı. Kulüp, mevcut Old Trafford sahasından sadece 350 metre uzaklıkta bulunan, Indurent şirketine ait 25 acre’lik üçgen şeklindeki araziyi başarıyla satın aldı. Bu satın alma, United’ın artık bu iddialı inşaat projesine başlamak için gerekli arazinin büyük çoğunluğunu kontrol ettiği anlamına geliyor.
Bu hamle, Freightliner ile alternatif bir demiryolu deposu arazisi için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği bildirildikten sonra geldi. Söz konusu görüşmelerin 350 milyon sterlinlik değerleme nedeniyle tıkanmasına rağmen, Indurent ile yapılan anlaşma, Kırmızı Şeytanlar’a ilerlemek için ihtiyaç duydukları alanı sağlıyor. Kulüp, planlamanın bir sonraki aşamasına geçerken kalan arazi ihtiyaçlarının da herhangi bir sorun yaşanmadan çözüleceğinden emin.
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100.000 kişilik stadyum için gerçekçi bir zaman çizelgesi
Manchester United taraftarları inşaatın başlamasını sabırsızlıkla beklerken, kulüp projenin tamamlanma tarihine ilişkin beklentilerini revize etti. Her ne kadar başlangıçta 2030 hedefi gündeme gelmiş olsa da, bu ilk zaman çizelgesi artık gerçekçi bulunmuyor. Bunun yerine kulüp, şantiyede çalışmaların resmi olarak başlamasından itibaren inşaat sürecinin yaklaşık beş yıl sürmesini öngörüyor.
2 milyar sterlinlik projenin daha gerçekçi bir açılış tarihi olarak 2035’ten önce belirlenmiştir. Bu zaman çizelgesi, kulübün önde gelen bir küresel mekan olma stratejik hedefleriyle uyumludur; zira United, 2035 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak üzere aday olmayı planlamaktadır. Projenin, büyük uluslararası etkinlikler için Wembley’e modern bir alternatif sunarak İngiliz sporunun en önemli merkezlerinden biri olması beklenmektedir.
Foster + Partners ile tasarım çalışmaları yeniden başlıyor
Kritik öneme sahip arazi güvence altına alınmasıyla birlikte, stadyumun tasarım çalışmalarına yeniden başlanması için yeşil ışık yakıldı. Kulüp, araziyle ilgili çevresel ve lojistik ayrıntıları kesinleştirirken mimari süreç geçici olarak askıya alınmıştı. Tasarımı denetleyen ünlü mimarlık firması Foster + Partners, kulübün tarihine yakışır bir mekan yaratırken aynı zamanda dünyanın en iyi modern tesislerini sunmakla görevlendirilmiştir.
Stadyumun vizyonu, 100.000 kişilik bir kapasiteyi içeriyor; bu da stadyumu Birleşik Krallık’taki en büyük kulüp stadyumu haline getirecek. Kapasitedeki bu muazzam artış, biletlere yönelik devasa küresel talebi karşılamayı ve maç günü gelirlerini önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor; böylece kulübün profesyonel ve finansal açıdan Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet etmesine yardımcı olacak.
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Geliştirme ekibinden resmi açıklama
Arazinin satın alınmasının başarıyla tamamlanmasının ardından, Manchester United yönetimi kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yeni stadyum geliştirme projesinin CEO’su Collette Roche, bu dönüm noktasının kulübün uzun vadeli geleceği ve Manchester bölgesinin yeniden canlandırılması açısından önemini vurguladı.
Roche şunları söyledi: "Bugünkü haber, Manchester United için dünya standartlarında yeni bir stadyum inşa etme yolunda kaydettiğimiz ilerlemeyi vurguluyor ve geliştirme sürecinin bir sonraki aşamasına geçerken önemli bir dönüm noktasıdır."