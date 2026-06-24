Manchester United’ın yeni stadyumu ne zaman açılacak? Kırmızı Şeytanlar’ın 2 milyar sterlinlik projesini sürdürürken, 100.000 kişilik stadyumun taraftarları ağırlayacağı ‘gerçekçi’ tarih belirlendi

Manchester Evening News’in haberine göre, Manchester United, proje için hayati önem taşıyan bir araziyi satın almak üzere önemli bir anlaşma yaptığını duyurdu ve yeni, son teknoloji ürünü stadyumunun inşasına bir adım daha yaklaştı. Kulüp, mevcut Old Trafford sahasından sadece 350 metre uzaklıkta bulunan, Indurent şirketine ait 25 acre’lik üçgen şeklindeki araziyi başarıyla satın aldı. Bu satın alma, United’ın artık bu iddialı inşaat projesine başlamak için gerekli arazinin büyük çoğunluğunu kontrol ettiği anlamına geliyor.

Bu hamle, Freightliner ile alternatif bir demiryolu deposu arazisi için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği bildirildikten sonra geldi. Söz konusu görüşmelerin 350 milyon sterlinlik değerleme nedeniyle tıkanmasına rağmen, Indurent ile yapılan anlaşma, Kırmızı Şeytanlar’a ilerlemek için ihtiyaç duydukları alanı sağlıyor. Kulüp, planlamanın bir sonraki aşamasına geçerken kalan arazi ihtiyaçlarının da herhangi bir sorun yaşanmadan çözüleceğinden emin.