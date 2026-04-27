Manchester United'ın yeni kalıcı teknik direktörünün belirlenmesi yaklaşırken, Michael Carrick Sir Jim Ratcliffe ile yapılan gizli görüşmenin ayrıntılarını açıkladı
Ratcliffe, Carrington'ı ziyaret etti
Ratcliffe, kulübün Carrington antrenman tesisine bizzat giderek Manchester United'ın teknik direktörlük pozisyonu konusunda yeni tartışmalar başlattı. INEOS'un başkanı, teknik kadronun uzun vadeli geleceği konusunda kamuoyuna herhangi bir garanti vermemekle birlikte, antrenman sahasındaki varlığı, futbol operasyonlarının yönetimini devraldığından beri benimsediği aktif yaklaşımı vurguluyor.
Şu anki geçici teknik direktör Carrick, görüşmenin rahat bir ortamda gerçekleştiğini doğruladı. "Biraz sohbet ettik, bir fincan çay içtik. Sıradan bir sohbetti, desteğini göstermesi güzeldi," dedi Carrick. "Hepsi bu kadar. Oldukça gayri resmi bir görüşmeydi ama onu görmek güzeldi. Kulüp olarak, her aşamada birbirimizle çok sıkı bir bağ içindeyiz. Bu çok önemli bir unsur. Bunun böyle olması gerektiğinin çok farkındayım ve ben de üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum."
Carrick, kalıcı görev konusunda sakinliğini koruyor
Önümüzdeki ay içinde kalıcı bir atama duyurulabileceğine dair spekülasyonlar artarken, Carrick yönetim kuruluna baskı yapmaktan kaçınıyor. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan beri United’ın kaderini değiştirdi, ancak asıl odak noktasının sahada olduğunu vurguluyor.
Geçici teknik direktör, geleceğiyle ilgili bir karar alınması için yönetimden baskı yapmadığını açıkça belirtti. Pazartesi günü Brentford ile oynanacak iç saha maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Son tarih konusunda, bu gerçekten peşinde olduğum bir şey değil" dedi. "Zamanı geldiğinde her şey netleşecektir."
Transfer stratejisi askıya alındı
INEOS ve oyuncu izleme departmanı şimdiden birkaç önemli hedef belirlemiş olsa da, haberlere göre kulüp, teknik direktörlük konusu yüzde 100 netleşene kadar orta saha oyuncusu transferleri peşinde koşmayacak veya başka transferleri resmileştirmeyecek. Bu sabırlı yaklaşım, yeni teknik direktörün kendi taktik vizyonuna uygun bir kadroya sahip olmasını sağlamak amacıyla benimsendi.
United, Casemiro'nun yerine geçecek bir oyuncu ile yeni bir sol bek ve deneyimli bir forveti öncelikli olarak değerlendiriyor. Ancak kulüp, uzun vadeli teknik direktörün vizyonuna uymayan oyuncuları transfer ederek geçmişteki hatalarını tekrarlamaktan çekiniyor. Neredeyse garantilenmiş olan Şampiyonlar Ligi katılımı, liderlik kadrosu kesinleştiğinde bu transferleri gerçekleştirmek için gerekli finansal güvenceyi de sağlayacak.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi
Kulübün idari yapısı belirsizliğini korurken, United’ın öncelikli hedefi gelecek sezon Avrupa’nın en üst düzey futbolunda yer alabilmek için ligi ilk beş içinde bitirmek. Pazartesi gecesi Brentford’a karşı alınacak bir galibiyet, Kırmızı Şeytanlar’ı Pazar günü Old Trafford’da Liverpool ile oynanacak dev karşılaşma öncesinde avantajlı bir konuma getirecektir.
"Kesinlikle olmak istediğimiz yer burası. Bu turnuvada harika geceler geçirdik. İyi bir konumdayız. Umarım daha fazlası da gelir ve biz de zorlamaya devam etmek istiyoruz. Ancak bu, zirvede kalmanın ne kadar zor olabileceğini gösteriyor," diye ekledi Carrick. Takımın sezonun başlarına göre çok daha iyi bir durumda olmasıyla, 44 yaşındaki teknik adam, Ratcliffe'in sahipliğinde yeni dönemi yönetecek en güçlü aday olarak görünüyor.