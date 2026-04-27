Manchester United'ın yeni kalıcı teknik direktörünün belirlenmesi yaklaşırken, Michael Carrick Sir Jim Ratcliffe ile yapılan gizli görüşmenin ayrıntılarını açıkladı

INEOS ve oyuncu izleme departmanı şimdiden birkaç önemli hedef belirlemiş olsa da, haberlere göre kulüp, teknik direktörlük konusu yüzde 100 netleşene kadar orta saha oyuncusu transferleri peşinde koşmayacak veya başka transferleri resmileştirmeyecek. Bu sabırlı yaklaşım, yeni teknik direktörün kendi taktik vizyonuna uygun bir kadroya sahip olmasını sağlamak amacıyla benimsendi.

United, Casemiro'nun yerine geçecek bir oyuncu ile yeni bir sol bek ve deneyimli bir forveti öncelikli olarak değerlendiriyor. Ancak kulüp, uzun vadeli teknik direktörün vizyonuna uymayan oyuncuları transfer ederek geçmişteki hatalarını tekrarlamaktan çekiniyor. Neredeyse garantilenmiş olan Şampiyonlar Ligi katılımı, liderlik kadrosu kesinleştiğinde bu transferleri gerçekleştirmek için gerekli finansal güvenceyi de sağlayacak.