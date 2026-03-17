Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki dört önceliği ortaya çıktı; kulüpte uzun süredir forma giyen bir oyuncunun da Casemiro'nun ardından takımdan ayrılması söz konusu olabilir
Old Trafford'da stratejik bir yeniden yapılanma
Omar Berrada ve Jason Wilcox'un liderliğindeki United teknik ekibinin, A takım kadrosunu yeniden şekillendirmek için büyük çaplı bir transfer hamlesi planladığı bildiriliyor. The Sun'a göre, en acil sorun orta saha pozisyonunda bulunuyor ve kulüp, bu pozisyondaki uzman oyuncu eksikliğini gidermek için iki yeni oyuncu transfer etmeyi planlıyor. Orta sahada sadece üç deneyimli oyuncu seçeneği bulunan transfer ekibi, Kobbie Mainoo ve Manuel Ugarte'ye rekabet yaratacak yerli yetenekleri yakından takip ediyor. Orta sahanın yanı sıra, Kırmızı Şeytanlar yeni bir sol bek ve stoperin yanı sıra yedek bir kaleci de arıyor.
- Getty Images Sport
Carrick, nöbet değişimi üzerine düşüncelerini paylaşıyor
Geçici teknik direktör Michael Carrick, Ocak ayında sözleşmesinin bitiminde takımdan ayrılacağını açıklayan Casemiro’nun yaklaşan ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncunun son dönemdeki golcü formuna rağmen Carrick, kararından geri döneceğine dair herhangi bir umudu reddetti. Carrick, "Kararın verilmiş olması işleri biraz kolaylaştırıyor ve aslında herkes durumu anlıyor," dedi. "Ben buraya gelip onunla çalışmaya başladığımdan beri, yaptığı katkı kesinlikle muazzamdı. Takım içindeki etkisi, önemli anlarda ve gollerde büyük. Oyuncular gelir ve gider. Bazıları daha büyük, bazıları ise farklı zamanlarda diğerlerinden daha önemli olabilir. Ama bence mesele asla aynı şekilde birinin yerine birini koymak değildir. Bence farklı yönlere gidebilirsiniz. Takımın dengesinin neye ihtiyaç duyacağını anlarsınız; bu ister sahada, ister saha dışında, ister liderlikte, ister pozisyonel olsun. Bu konuda pek çok farklı faktör söz konusudur. Case gerçekten çok, çok iyi işler yaptı ve kesinlikle ben buraya geldiğimden beri onunla çalışmak büyük bir zevk oldu."
Savunma ikilemi
Casemiro'nun ayrılışı kesinleşirken, Harry Maguire'ın geleceği hâlâ gündemin en önemli maddelerinden biri olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, Carrick yönetiminde tüm maçlarda forma giydi ve İngiltere milli takımına geri çağrılabilir, ancak sözleşmesinin son aylarına girmiş durumda; The Sun gazetesi, sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğünü bildiriyor. United'ın savunma hattındaki sakatlık geçmişi, bu alanda takviye yapılmasını hayati hale getirmiştir; Lisandro Martinez kulüpte geçirdiği süre boyunca 90 maçı kaçırmış, Matthijs de Ligt ise Kasım ayından beri sahalardan uzak kalmıştır. Ayrıca, Luke Shaw'un sözleşmesinin gelecek yıl sona ermesi ve yoğun Avrupa fikstürüne dayanıklılığı konusundaki endişeler nedeniyle, uzman bir sol bek transferi gündemin üst sıralarında yer almaktadır.
- Getty Images Sport
Premier Lig'in genç yetenekleri için bir rekabet
Manchester United'ın orta saha pozisyonundaki boşluğu doldurmak için Crystal Palace'tan Adam Wharton ile ilgilendiği söyleniyor. 22 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ve şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan United bu imkanı sunabilir. Maaş talepleri nedeniyle kulüp, Nottingham Forest'tan Elliot Anderson için Manchester City ile bir transfer savaşına girmekten kaçınabilir. Diğer adaylar arasında Bournemouth'tan Alex Scott ve Brighton'dan Carlos Baleba bulunuyor. Sezonun son sekiz maçında kulübün ligdeki konumu, transfer piyasasındaki cazibesini ve bu iddialı dört maddelik planı hayata geçirme yeteneğini belirleyecek.
Reklam