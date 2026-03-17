Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki dört önceliği ortaya çıktı; kulüpte uzun süredir forma giyen bir oyuncunun da Casemiro'nun ardından takımdan ayrılması söz konusu olabilir

Geçici teknik direktör Michael Carrick, Ocak ayında sözleşmesinin bitiminde takımdan ayrılacağını açıklayan Casemiro’nun yaklaşan ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncunun son dönemdeki golcü formuna rağmen Carrick, kararından geri döneceğine dair herhangi bir umudu reddetti. Carrick, "Kararın verilmiş olması işleri biraz kolaylaştırıyor ve aslında herkes durumu anlıyor," dedi. "Ben buraya gelip onunla çalışmaya başladığımdan beri, yaptığı katkı kesinlikle muazzamdı. Takım içindeki etkisi, önemli anlarda ve gollerde büyük. Oyuncular gelir ve gider. Bazıları daha büyük, bazıları ise farklı zamanlarda diğerlerinden daha önemli olabilir. Ama bence mesele asla aynı şekilde birinin yerine birini koymak değildir. Bence farklı yönlere gidebilirsiniz. Takımın dengesinin neye ihtiyaç duyacağını anlarsınız; bu ister sahada, ister saha dışında, ister liderlikte, ister pozisyonel olsun. Bu konuda pek çok farklı faktör söz konusudur. Case gerçekten çok, çok iyi işler yaptı ve kesinlikle ben buraya geldiğimden beri onunla çalışmak büyük bir zevk oldu."