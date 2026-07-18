Manchester United’ın Wrexham’a yenildiği sezon öncesi hazırlık maçında, 50 milyon sterlinlik transfer Andrey Santos’un ilk maçında hakem sahadan yuhalanarak çıkarıldı

Manchester United taraftarları için en ilgi çekici olay, 50 milyon sterlinlik transfer Santos’un ilk maçıydı. Orta sahanın önemli ölçüde yenilenmesi kapsamında takıma katılan 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chelsea’den transfer olduktan sonraki ilk maçında inişli çıkışlı bir öğleden sonra geçirdi. Başlangıçta Santos, tempoya ayak uyduramıyor gibi göründü ve tehlikeli orta saha bölgelerinde iki kez topu kaybetti. Ancak zamanla ritmini buldu ve Carrick’in bu sezon güveneceği savunma disiplini ile azmini sergiledi.

Santos’un gelişi, Casemiro’nun ayrılışı ve Manuel Ugarte’nin ciddi diz sakatlığının ardından United orta sahasının bir geçiş dönemine denk geldi. Bir diğer yeni transfer Youri Tielemans ile birlikte Santos’un, yenilenmiş kadronun temel direklerinden biri olması bekleniyor. Wrexham’dan Sam Smith ile hararetli bir tartışmaya girip forveti aşırı fiziksel oyun sergilemekle suçladığında, maçın başlarında gergin olduğu açıkça görülüyordu. Maçın başlarında yaşanan bu gerginliğe rağmen, Santos sonunda takımın “6 numarası” olarak belirlenen rolüne uyum sağladı.