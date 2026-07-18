AFP
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Manchester United’ın Wrexham’a yenildiği sezon öncesi hazırlık maçında, 50 milyon sterlinlik transfer Andrey Santos’un ilk maçında hakem sahadan yuhalanarak çıkarıldı
Maçın son dakikalarında yaşanan olaylar taraftarları öfkelendirdi
Helsinki’de maçın bitiş düdüğü, Manchester United’ın sezon öncesi ilk mağlubiyetinin ardından hakem ekibine yöneltilen yuhalama sesleriyle karşılandı. 20.069 taraftarın izlediği maçta, genç orta saha oyuncusu Dan Gore’un ceza sahası içinde yere düşmesiyle son dakikalarda atmosfer gerginleşti. Kırmızı Şeytanlar oyuncularının yoğun baskısına ve tribünlerden gelen yüksek sesli taleplere rağmen hakem itirazları reddetti; bu durum, hakemlerin sahayı terk ederken düşmanca bir karşılama ile sonuçlandı.
Temmuz ayındaki sonuçların nadiren uzun vadeli bir önemi olsa da, bu mağlubiyetin şekli Michael Carrick’i hayal kırıklığına uğratacaktır. United, yaz programına iyi bir başlangıç yapmayı umuyordu, ancak bunun yerine yaratıcılık eksikliği ve net gol fırsatları bulamamaktan dolayı pişmanlık duymak zorunda kaldı. Hollywood destekli Wrexham için ise bu, giderek büyüyen zafer koleksiyonuna eklenecek bir başka ünlü galibiyetti; takım, daha önce 2023’teki ABD turu kapsamında San Diego’da United’ı 3-1 mağlup etmişti.
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Santos, Manchester'da ilk maçına çıktı
Manchester United taraftarları için en ilgi çekici olay, 50 milyon sterlinlik transfer Santos’un ilk maçıydı. Orta sahanın önemli ölçüde yenilenmesi kapsamında takıma katılan 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Chelsea’den transfer olduktan sonraki ilk maçında inişli çıkışlı bir öğleden sonra geçirdi. Başlangıçta Santos, tempoya ayak uyduramıyor gibi göründü ve tehlikeli orta saha bölgelerinde iki kez topu kaybetti. Ancak zamanla ritmini buldu ve Carrick’in bu sezon güveneceği savunma disiplini ile azmini sergiledi.
Santos’un gelişi, Casemiro’nun ayrılışı ve Manuel Ugarte’nin ciddi diz sakatlığının ardından United orta sahasının bir geçiş dönemine denk geldi. Bir diğer yeni transfer Youri Tielemans ile birlikte Santos’un, yenilenmiş kadronun temel direklerinden biri olması bekleniyor. Wrexham’dan Sam Smith ile hararetli bir tartışmaya girip forveti aşırı fiziksel oyun sergilemekle suçladığında, maçın başlarında gergin olduğu açıkça görülüyordu. Maçın başlarında yaşanan bu gerginliğe rağmen, Santos sonunda takımın “6 numarası” olarak belirlenen rolüne uyum sağladı.
Eski akademi yıldızı, Carrick’in başını ağrıtıyor
Sanki “Welcome to Wrexham” kameraları için yazılmış gibi görünen bir senaryoda, maçın kaderini belirleyen isim eski bir Manchester United altyapı oyuncusu oldu. 2014 yılında Kırmızı Şeytanlar tarafından kadro dışı bırakılan Smith, eski kulübünün baş belası olduğunu kanıtladı. Smith, United savunmasındaki geçici bir dikkatsizliği iyi değerlendirerek arka direğe sessizce süzüldü ve Lewis O’Brien’ın isabetli ortasını gole çevirdi. Bu gol, Phil Parkinson’ın Championship takımına galibiyeti getirmeye yetti.
United’ın tecrübeli yıldızları, dirençli Wrexham savunmasını aşmakta zorlandı. İlk yarıda Mason Mount, eşitliği sağlamaya en yakın isim oldu; onun keskin köşe vuruşunu Smith neredeyse ağlara gönderecekti, ancak top istemeden kendi üst direğine çarptı. Bu direk vuruşunun ötesinde, Carrick’in ilk 11’i net fırsatlar yaratmakta zorlandı; ardından teknik direktör, ikinci yarı için kadrosunun tamamını değiştirme kararı aldı.
- AFP
İkinci yarıda sergilenen gençlik dolu performans yetmedi
Carrick, ikinci yarıda kadrosunu tamamen değiştirerek standart sezon öncesi protokolünü uyguladı ve tecrübeli Wrexham takımıyla karşılaşmak üzere çok sayıda Carrington mezununu sahaya sürdü. Gore'un liderliğindeki genç oyuncular, Kiffer Moore ve Conor Coady gibi deneyimli uluslararası futbolculara karşı maçın büyük bir bölümünde tempoyu kontrol etmeyi başardılar. Topa hakimiyet ve düzgün pas dizileri açısından üstün olmalarına rağmen, United akademisi oyuncuları, Wrexham'ın yedek kalecisi Danny Ward'ı ciddi şekilde zorlayacak son pası veremedi.
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