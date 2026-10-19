Old Trafford'dakilerin hayal kırıklığını artıran bir başka nokta da Bouaddi'nin, Avrupa futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri olmasının nedenini kısa sürede göstermesi. Ferdinand, bir yılı aşkın süredir genç oyuncunun yeteneğini öne çıkardığını ve büyük kulüpleri Fransa'da yetişen bu yeteneğe dikkat etmeye çağırdığını belirtti.

“Bouaddi oyuna girdiğinde gördünüz mü? Geçen yıl boyunca ve yaz transfer döneminde ondan söz etmemin nedeni buydu,” dedi YouTube kanalında. “Oyuna girdi ve PSG'ye, Fransa'da oynarken yanı başında olan bir oyuncuyu kaçırmış olabileceğini gösterdi.”







