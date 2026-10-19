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Manchester United'ın transfer pişmanlığı! Manchester City'nin 86 milyon sterlinlik genç futbolcusu Ayyoub Bouaddi kendini gösterirken Rio Ferdinand “çok üzgün”
Manchester City'nin 86 milyon sterlinlik yatırımı şimdiden karşılığını veriyor
Ferdinand, kulübün Bouaddi'yi transfer edememesinden duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi. Bouaddi ise yaz döneminde ses getiren bir transferle rakip Manchester City'ye katıldı. Manchester City, 19 yaşındaki Fas millî takım oyuncusunu 86 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katarak onu Premier League tarihinin en pahalı genç oyuncusu yaptı.
Bouaddi, Rodri'nin Barcelona'ya ve Tijani Reinders'ın Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmesinin ardından Manchester City'nin başlattığı kapsamlı orta saha yapılanması kapsamında beş yıllık sözleşmeyle Etihad Stadyumu'na geldi.
- Getty Images Sport
Ferdinand, United'ın kaçırdığı fırsattan yakındı
Old Trafford'dakilerin hayal kırıklığını artıran bir başka nokta da Bouaddi'nin, Avrupa futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri olmasının nedenini kısa sürede göstermesi. Ferdinand, bir yılı aşkın süredir genç oyuncunun yeteneğini öne çıkardığını ve büyük kulüpleri Fransa'da yetişen bu yeteneğe dikkat etmeye çağırdığını belirtti.
“Bouaddi oyuna girdiğinde gördünüz mü? Geçen yıl boyunca ve yaz transfer döneminde ondan söz etmemin nedeni buydu,” dedi YouTube kanalında. “Oyuna girdi ve PSG'ye, Fransa'da oynarken yanı başında olan bir oyuncuyu kaçırmış olabileceğini gösterdi.”
Yükselen yıldız etkisini hemen gösterdi
Bouaddi'nin Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği son performans, Ferdinand'ın pişmanlığını kamuoyuyla paylaşmasına yol açtı. City o maçtan yenilgiyle ayrılsa da genç oyuncunun ikinci yarıda kısa süreliğine oyuna girmesi, yaşının ötesinde bir soğukkanlılık sergilemesiyle izleyenler üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.
Ferdinand, City'nin yaptığı büyük yatırıma dikkat çekti ve kulübün Bouaddi'nin ulaşabileceği seviyeye ne kadar güvendiğini vurgulamak için bonservis bedelini diğer yüksek profilli transferlerle karşılaştırdı. Ferdinand, "Bu ay 19 yaşına girdi, değil mi? Bonservis bedeli, [Andrey] Santos ile [Youri] Tielemans'ın toplam bonservis bedeline eşit," dedi. "Manchester United onu kesinlikle istiyordu ama bonservis bedeli çok yüksekti. PSG karşısında kısa süreliğine oyuna girmesini görmek bile insana 'Böyle bir oyuncuyu kaçırdığımıza inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum' dedirtiyor. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Çok iyi! Baskı altında o kadar sakin ki."
- News Images
Manchester City orta sahasında üstünlük kurmak
Avrupa arenasındaki çıkışının ardından Bouaddi, Etihad Stadyumu'nda Ipswich Town'a karşı zorlu geçen ve 3-2 kazanılan maçta Premier League'deki ilk 11 şansını buldu. Genç oyuncu, geride konumlanan altı numara rolünü üstlenerek taktiksel çok yönlülüğünü gösterdi. Bu rol, tecrübeli takım arkadaşlarına hücumda daha fazla özgürlük tanıdı.
Ferdinand, Bouaddi'nin kendine özgü becerileri ve fiziksel özellikleri sayesinde zamanla Enzo Fernandez ve Elliot Anderson gibi diğer transferlerin yarattığı etkiyi aşabileceğini belirtti. Ferdinand, "Man City'nin çok fazla maçı var, bu yüzden yükü paylaşabilirler. Yaşı nedeniyle onu zaman zaman oynatabilirsiniz ama çok geçmeden bu onun için yeterli olmayacak çünkü inanılmaz bir futbolcu," dedi.
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