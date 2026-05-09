Regis Le Bris'in takımı maça hızlı başladı; Chemsdine Talbi'nin ceza sahası kenarından attığı kavisli şut az farkla dışarı çıktıktan sonra, Sunderland'ın orta saha oyuncusu Noah Sadiki, United savunmasının arkasına sızarak çektiği şutu Lammens'in tüm yeteneğini ortaya koyarak direğin yanından uzaklaştırması gerekti.

Red Devils ilk yarıda kayda değer bir pozisyon yaratamadı; Amad Diallo'nun kaleyi ıskalayan şutu ve Joshua Zirkzee'nin üst direğin üzerinden geçen kafa vuruşu, skoru açmaya en yakın anlardı.

İkinci yarıda da daha iyi fırsatlar yaratan taraf Sunderland oldu ve Brian Brobbey'in ceza sahasına girip çektiği güçlü şutu Lammens yine en iyi performansını göstererek kurtardı. Brobbey daha sonra ceza sahası kenarında Lutsharel Geertruida'ya pas verdi ancak onun düşük vuruşu direkten geri sekti.

United, uzatma dakikalarında Matheus Cunha'nın şutunu Robin Roefs'un eliyle uzaklaştırmasıyla galibiyeti kıl payı kaçırdı, ancak iki takım da gol bulamadı ve maç berabere sonuçlandı.

