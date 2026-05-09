Mount Zirkzee Man Utd
Manchester United'ın Sunderland Karşısındaki Oyuncu Puanları: Joshua Zirkzee ve Mason Mount, etkileyici bir performans sergilemek için nadir bulunan fırsatları kaçırırken, Senne Lammens'in kahramanca kurtarışları sayesinde Kırmızı Şeytanlar golsüz berabere kalarak maçı atlattı

Manchester United, Cumartesi günü Sunderland ile 0-0 berabere kalırken, Michael Carrick'in takımı Wearside'da yağmurlu ve rüzgarlı bir günde enerjiden yoksun bir performans sergiledi. Casemiro ve Benjamin Sesko'nun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Kırmızı Şeytanlar maçı kontrol altına almakta zorlandı ve kalesini gole kapatan kaleci Senne Lammens'e iki muhteşem kurtarış yaptığı için minnettar kaldı.

Regis Le Bris'in takımı maça hızlı başladı; Chemsdine Talbi'nin ceza sahası kenarından attığı kavisli şut az farkla dışarı çıktıktan sonra, Sunderland'ın orta saha oyuncusu Noah Sadiki, United savunmasının arkasına sızarak çektiği şutu Lammens'in tüm yeteneğini ortaya koyarak direğin yanından uzaklaştırması gerekti.

Red Devils ilk yarıda kayda değer bir pozisyon yaratamadı; Amad Diallo'nun kaleyi ıskalayan şutu ve Joshua Zirkzee'nin üst direğin üzerinden geçen kafa vuruşu, skoru açmaya en yakın anlardı.

İkinci yarıda da daha iyi fırsatlar yaratan taraf Sunderland oldu ve Brian Brobbey'in ceza sahasına girip çektiği güçlü şutu Lammens yine en iyi performansını göstererek kurtardı. Brobbey daha sonra ceza sahası kenarında Lutsharel Geertruida'ya pas verdi ancak onun düşük vuruşu direkten geri sekti.

United, uzatma dakikalarında Matheus Cunha'nın şutunu Robin Roefs'un eliyle uzaklaştırmasıyla galibiyeti kıl payı kaçırdı, ancak iki takım da gol bulamadı ve maç berabere sonuçlandı.

GOAL, Stadium of Light'taki United oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (8/10):

    Sadiki'nin şutunu harika bir kurtarışla önledi, ardından ikinci yarıda Brobbey'in şutunu da daha da iyi bir kurtarışla uzaklaştırdı. Duran toplarda da iyi iş çıkardı.

    Noussair Mazraoui (5/10):

    Talbi tarafından zaman zaman zor anlar yaşadı ancak sağ bek pozisyonunda ayakta kalmayı başardı.

    Harry Maguire (6/10):

    Brobbey'i fiziksel olarak alt etmeye çalıştı, ancak bu çabası kısmen başarılı oldu. Zor bir günde top hakimiyetinde sakin bir varlık gösterdi.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Cezasından sonra geri döndü ve maçın başında oldukça paslanmış görünüyordu. Brobbey'in hedefindeydi ve fiziksel açıdan eşitsiz bir mücadele verdi.

    Luke Shaw (7/10):

    Martinez'i Brobbey karşısında desteklemek için elinden geleni yaptı ve savunmada güvenilir bir varlık olduğunu kanıtladı.

    Orta saha

    Mason Mount (4/10):

    Orta sahada istediği gibi oyunu bir araya getiremedi. En dikkat çekici katkısı, sürekli faul yapmasıydı ve bu da sonunda sarı kart görmesine neden oldu.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Kendine özgü olmayan bir performans sergiledi; en iyi performansı savunmada gösterirken, ileriye yaptığı paslar en iyi ihtimalle tutarsızdı.

    Bruno Fernandes (5/10):

    Arkasındaki oyuncular ona yeterince top sağlayamadığı için maç boyunca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Hücumda birkaç isabetli pas attı ancak yine de Premier League'in tek sezon asist rekorunu egale etme fırsatını kaçırdı.

    Saldırı

    Amad Diallo (4/10):

    Koşullarla başa çıkmakta zorlanırken ilk yarının büyük bir bölümünü yerde geçirdi. Erken bir şutunu dışarıya attı, ancak Wearside'a dönüşünde gösterdiği en iyi performans da bu oldu.

    Joshua Zirkzee (3/10):

    Nadiren ilk 11'de şans buldu, ancak oyundan o kadar kopuktu ki, izlemesi bazen acı vericiydi. Top sürekli ondan sekti ve gelecek sezon için kendini kanıtlama konusunda başarısız bir deneme oldu.

    Matheus Cunha (5/10):

    İlk yarıda Zirkzee'nin kafayla üstten attığı bir orta yaptı, ancak sol kanattan başka kayda değer bir şey yaratamadı. İkinci yarının ortasında merkeze geçti ve uzatmalarda neredeyse maçı kazandıracaktı, ancak Roefs tarafından engellendi. Saniyeler sonra dalış yaptığı için sarı kart gördü.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Patrick Dorgu (6/10):

    Sunderland ceza sahası içinde Roefs'u neredeyse topu çalacaktı ve Zirkzee'nin yerine oyuna girdikten sonra arkaya doğru bazı iyi koşular yaptı.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Amad'ın yerine oyuna girdikten sonra direkt driplingleriyle rakibe sorunlar çıkardı.

    Michael Carrick (5/10):

    Sakatlıklar seçeneklerini bir ölçüde sınırladı, ancak Mbeumo yerine Zirkzee'yi tercih etmesi garip bir karardı. Sezonun hedefleri zaten gerçekleştirildiğinden, belki affedilebilir.

