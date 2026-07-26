Manchester United’ın stoperleri Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt için karışık haberler: Sakatlık durumlarına ilişkin son bilgiler açıklandı

Hücum hattı da ilgi odağı olmaya devam ediyor; özellikle Marcus Rashford’un durumu dikkat çekiyor. Geçen sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncunun, yeni sezon için United’a geri dönme ihtimali giderek artıyor. Katalan devi, onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonundan vazgeçti ve Rashford’un yüksek maaşı göz önüne alındığında, bu transferi gerçekleştirebilecek mali güce sahip çok az kulüp bulunuyor.

United'ın bu sezon dört farklı turnuvada mücadele edeceği düşünülürse, kadro derinliği hayati önem taşıyacak. Genç oyuncular Leny Yoro ve Ayden Heaven'ın, De Ligt'in yokluğunda savunmanın merkezinde yedek olarak görev alması bekleniyor.