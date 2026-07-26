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Manchester United’ın stoperleri Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt için karışık haberler: Sakatlık durumlarına ilişkin son bilgiler açıklandı
Sezon açılış maçı öncesinde Martinez’den moral desteği
The National News’e göre, Manchester United, Martinez’in Hull City ile oynayacakları Premier Lig açılış maçında forma giyebileceği konusunda iyimser.
Arjantinli savunma oyuncusu, Dünya Kupası finalinde uyluğunu tutarak sahadan ayrıldığında endişe yaratmış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair korkular uyandırmıştı. Ancak kulübün sağlık ekibi, sorunun ciddi olmadığına inanıyor ve 28 yaşındaki oyuncunun turnuva sonrası uzatılmış bir aradan sonra takıma yeniden katılması bekleniyor.
Martinez, Carrick’in sisteminde hâlâ hayati bir rol oynuyor ve onun sahada olması, Şampiyonlar Ligi’ne geri dönen takım için önemli bir moral kaynağı oluyor. Son dönemdeki sakatlık geçmişi nedeniyle bazı taraftarların eleştirilerine maruz kalsa da, eski Ajax oyuncusu, United’ın geçen sezon elde ettiği üçüncü sırayı daha da ileriye taşımaya çalışırken önemli bir rol üstlenecek.
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De Ligt’in sahalara dönüşü hâlâ uzak
Martinez ile ilgili haberler olumlu olsa da, De Ligt’in durumu daha karmaşıktır. Hollanda milli takım oyuncusu, geçen Kasım ayından bu yana kulüpte forma giymemiştir ve ardından, uzun süredir devam eden bir sırt sorununu gidermek için geçirdiği düzeltici ameliyatın ardından Dünya Kupası’nı kaçırmıştır. The National News, De Ligt’in iyileşme süreci devam ettiği için en azından sonbahara kadar takıma dönmeyeceğini iddia ediyor.
Transfer hareketliliği ve orta saha takviyeleri
Manchester United, kadrodaki algılanan dengesizliği gidermek için transfer piyasasında aktif bir tutum sergiledi. Kulüp, Chelsea’den Andrey Santos’u 48 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı; aynı zamanda Aston Villa’dan Youri Tielemans’ı serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti.
Ayrıca kulübün, Luke Shaw’a rekabet yaratacak yeni bir sol bek arayışında olduğu da bildiriliyor. Newcastle United’dan Lewis Hall, başlıca hedef olarak öne çıkmış olsa da, United şu anda iç piyasada talep edilen yüksek transfer ücretleri konusunda temkinli davranıyor.
- Getty
Rashford’un geleceği ve kadro derinliği
Hücum hattı da ilgi odağı olmaya devam ediyor; özellikle Marcus Rashford’un durumu dikkat çekiyor. Geçen sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncunun, yeni sezon için United’a geri dönme ihtimali giderek artıyor. Katalan devi, onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonundan vazgeçti ve Rashford’un yüksek maaşı göz önüne alındığında, bu transferi gerçekleştirebilecek mali güce sahip çok az kulüp bulunuyor.
United'ın bu sezon dört farklı turnuvada mücadele edeceği düşünülürse, kadro derinliği hayati önem taşıyacak. Genç oyuncular Leny Yoro ve Ayden Heaven'ın, De Ligt'in yokluğunda savunmanın merkezinde yedek olarak görev alması bekleniyor.
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