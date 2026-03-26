Manchester United'ın savunma oyuncusu, Michael Carrick yönetiminde sadece yedek kulübesinin müdavimi olmasına rağmen Thomas Tuchel tarafından İngiltere milli takımının antrenmanlarına çağrıldı
Tuchel, yükselen bir yıldızı keşfediyor
Başlangıçta Neil Ryan tarafından Roma'da İtalya ile oynanacak U-20 maçı kadrosuna çağrılan Heaven, Three Lions'ın Uruguay ve Japonya ile oynayacağı önemli Dünya Kupası hazırlık maçları öncesinde A Milli Takım kadrosuna hızlı bir şekilde dahil edildi.
19 yaşındaki oyuncu, Old Trafford'da tüm turnuvalarda 15 maça çıkarak çıkış yakaladığı bir sezon geçirdi. İstikrarlı performansı sayesinde Ruben Amorim yönetiminde Aralık ayında United'ın Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı ve Carrick onu çoğunlukla yedek olarak kullanmış olsa da, İngiltere teknik ekibi onun gelişiminden açıkça etkilendi.
Genç için altın bir fırsat
A takıma çağrılması, hem kulüp hem de milli takım için giderek daha fazla uzun vadeli bir umut olarak görülen Heaven için paha biçilmez bir deneyim sunuyor. Kulüpteki en son katkısı, 10 kişi kalan United’ın Bournemouth karşısında hayati önem taşıyan 2-2 beraberliği elde etmesine yardımcı olmak için oyuna sonradan girmesiyle gerçekleşti; bu sonuç, Carrick’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutları açısından çok önemliydi.
Harry Maguire'ın 13 Nisan'da United'ın Leeds United ile oynayacağı maçta bir maçlık cezasını çekmesi nedeniyle, Heaven savunmanın merkezinde ilk 11'de yer alma konusunda güçlü bir aday. Bu hafta Tuchel'in taktik antrenmanlarına ve üst düzey uluslararası futbolun yoğunluğuna maruz kalması, tecrübeli stoperin bıraktığı boşluğu doldurma şansını daha da artıracaktır.
Maguire, İngiltere'ye dönüşünü değerlendiriyor
Heaven geleceği temsil ederken, Maguire Tuchel’in planlarında hâlâ merkezi bir figür olmaya devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, kadroya yeniden çağrılmasıyla ilgili duygusal bir şekilde konuştu ve önceki aylarda kadro dışı bırakılmanın kabullenmesi zor bir durum olduğunu itiraf etti. Maguire gazetecilere, "Bu harika, özlediğim bir şeydi" dedi. "Altı ya da yedi yıldır düzenli olarak forma giyiyorsanız ve kadroya alınmadığınızda, bu zor bir durum."
Maguire, yeni İngiltere teknik direktörüyle yaptığı konuşmaya ilişkin dokunaklı bir anını da paylaştı. "Teknik direktörle konuştum ve bana kadroda olduğumu söyledi. Ailemi aradım. Annem tatildeydi ve ağlıyordu. Kariyerimde artık kendimden çok daha önemli bir konumdayım. 33 yaşındayım. Dünya Kupası'nda bir dakika oynasam da her maçta oynasam da, bu ülkenin başarılı olması için elimden geleni yapacağım," diye ekledi.
Dünya Kupası'na doğru
Tuchel, bu Haziran ayında yapılacak Dünya Kupası finalleri öncesinde planlarını son haline getirmek için Wembley'de oynanacak maçları fırsat olarak değerlendiriyor. Alman teknik direktöre, Manchester United'dan Kobbie Mainoo ve Maguire'ın yanı sıra şu anda Barcelona'ya kiralanmış olan Marcus Rashford da katıldı. Teknik direktör, Uruguay maçının yedek oyuncuların kadroda yer almayı hak ettiklerini kanıtlamaları için bir fırsat olacağını belirtti.