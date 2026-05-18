Premier Lig'in mevcut durumuna ilişkin samimi bir değerlendirmede bulunan Manchester United'ın savunma oyuncusu, Arsenal'in Manchester City'ye kıyasla aslında daha üstün bir takım olabileceğini öne sürdü. Guardiola yönetimindeki City'nin tarihsel üstünlüğüne rağmen Maguire, kuzey Londra kulübünün şu anda sergilediği taktiksel düzen ve istikrarın onları daha güçlü bir konuma getirdiğini belirtti.

Son zamanlarda her iki dünya klasmanı hücum hattıyla da karşı karşıya gelen Maguire, şaşırtıcı değerlendirmesinde Arsenal'in dengeli yaklaşımını kilit faktör olarak gösterdi.

Gunners'ın üçlü kupayı kazanan takımdan daha uyumlu bir makineye dönüştüğünü öne sürdü. City'nin iki puan önünde ligin zirvesinde yer alan başkent kulübü, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.