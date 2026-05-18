Manchester United'ın savunma oyuncusu Harry Maguire, Arsenal'in neden Manchester City'den 'daha iyi bir takım' olduğunu açıklarken Premier Lig şampiyonluğu tahmini yaptı
Maguire, Arsenal'in City'yi yeneceğini öngörüyor
Premier Lig'in mevcut durumuna ilişkin samimi bir değerlendirmede bulunan Manchester United'ın savunma oyuncusu, Arsenal'in Manchester City'ye kıyasla aslında daha üstün bir takım olabileceğini öne sürdü. Guardiola yönetimindeki City'nin tarihsel üstünlüğüne rağmen Maguire, kuzey Londra kulübünün şu anda sergilediği taktiksel düzen ve istikrarın onları daha güçlü bir konuma getirdiğini belirtti.
Son zamanlarda her iki dünya klasmanı hücum hattıyla da karşı karşıya gelen Maguire, şaşırtıcı değerlendirmesinde Arsenal'in dengeli yaklaşımını kilit faktör olarak gösterdi.
Gunners'ın üçlü kupayı kazanan takımdan daha uyumlu bir makineye dönüştüğünü öne sürdü. City'nin iki puan önünde ligin zirvesinde yer alan başkent kulübü, 22 yıl sonra ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.
Saha içindeki taktik üstünlüğü
Arsenal'i neden "daha iyi takım" olarak gördüğü sorulduğunda Maguire, rakibin oyun yapısını ve savunmasını aşmanın zorluğuna dikkat çekti. City, top hakimiyetiyle rakiplerini boğma becerisiyle tanınsa da Maguire, Arsenal'in savunmadaki sağlamlığı ile etkili geçiş oyununu bir araya getirmesinin, onları bu sezon daha zorlu bir takım haline getirdiğine inanıyor.
The Overlap'ta konuşan Maguire, "İkisinde de oynadım. Dürüst olmak gerekirse, onlarla oynadığımızda her zaman Arsenal'in daha iyi takım olduğunu düşündüm. Çünkü, açıkçası, size hiçbir şey vermiyorlar. Çok sağlamdılar" dedi.
O, şunları ekledi: "Emirates'te onları yendik, ancak pek fazla pozisyon yaratamadık ve iki muhteşem gol attık. O gün iyi oynadık, ancak ceza sahası içinde aslında pek fazla pozisyon yaratamadık. Arsenal, ceza sahasını çok iyi savunuyor."
Şampiyonun kim olacağını tahmin etmek
Takımların göreceli güçlerini analiz etmenin yanı sıra Maguire, Premier Lig şampiyonluğu konusunda kesin bir tahminde bulunmaktan da çekinmedi. United savunmasının merkezinde edindiği deneyimler, ona hangi takımın daha zorlu bir rakip olduğu konusunda eşsiz bir bakış açısı kazandırdı.
İngiliz stoper, Ian Wright ile yaptığı sohbet sırasında şampiyonluğu kazanacağını düşündüğü takımı açıkladı ve Arsenal hakkında şunları söyledi: "Her zaman yeterli olacağını düşündüm. Hala yeterli olacağını düşünüyorum."
Maguire'in tahmini, özellikle United ile her iki şampiyonluk adayı arasındaki şiddetli rekabet göz önüne alındığında, taraftarlar ve yorumcular arasında tartışmalara yol açacaktır. Ancak İngiltere'nin yıldızı, Arteta'nın attığı temellerin, Guardiola'nın Etihad'da kurduğu dev takımı alt üst etmeye hazır bir kadro oluşturduğuna dair inancından vazgeçmedi.
Arsenal'in bundan sonraki planları neler?
Arsenal, Premier Lig'de Burnley ve Crystal Palace'ı yenmek zorunda. Bu maçların ilki Pazartesi günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak; ardından Pazar günü ise Londra'nın güneyindeki Selhurst Park'a konuk olacaklar.
Bu maçlardan maksimum puan alınması, 22 yıl sonra ilk şampiyonluğu getirecek ve ay sonunda Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile oynanacak kritik maç öncesinde takımın özgüven ve pozitif bir hava kazanmasını sağlayacaktır.