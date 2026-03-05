AFP
Manchester United'ın savunma hattındaki sakatlık sorunları daha da kötüleşebilir, çünkü videoda Newcastle yenilgisinin ardından stadyumdan çıkarken defans oyuncusunun ciddi şekilde topalladığı görülüyor
Tyneside'da unutulacak bir gece
Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörü olarak etkileyici başlangıcı, kuzeydoğuda geçirdiği hayal kırıklığı dolu bir gecede önemli bir engelle karşılaştı. Newcastle, ilk yarıdan önce 10 kişi kalmasına rağmen, Red Devils sayı üstünlüğünü değerlendiremedi ve sonunda William Osula'nın son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup oldu.
Bu yenilgi, maçın son dakikalarında Mazraoui'nin açıkça fiziksel sıkıntı yaşadığını görmekle daha da kötüleşti. Aylardır ilk kez ilk 11'e dönen Faslı milli oyuncu, bu sezon onu rahatsız eden fiziksel sorunları aşmakta zorlanıyor gibi görünüyordu. Nitekim, maç sonrası çekilen görüntülerde 26 yaşındaki oyuncunun stadyumu ağır bir topallama ile terk ettiği görüldü ve bu durum uzun süreli bir sakatlık endişesi yarattı.
Arka sıralarda sayı azalıyor
Mazraoui'nin sakatlığı, United'ın savunma derinliğindeki artan zayıflığı ortaya koyuyor. Eski Bayern Münih oyuncusu sahadan çıkmak zorunda kalınca, Tyrell Malacia nadir bir şekilde forma şansı buldu, ancak Hollandalı oyuncu, sezonun sadece ikinci maçında olması nedeniyle anlaşılır bir şekilde paslanmış görünüyordu. Buna ek olarak, United hala savunma oyuncuları Matthijs de Ligt (sırt), Lisandro Martinez (baldır) ve Patrick Dorgu (hamstring) ile uğraşmak zorunda.
Carrick, başarısızlığı üzerine düşünür
United menajeri, yenilgiye ve 10 kişilik Newcastle takımını cezalandırma fırsatını kaçırdığına dair hayal kırıklığını gizlemedi. Takımın son zamanlardaki güçlü performanslarının ardından yüksek beklentilerle geldiğini vurguladı.
"Evet, tabii ki hayal kırıklığına uğradım, çok büyük bir hayal kırıklığı. Bu gece çok acı verici. Buraya kesinlikle iyi bir formda geldik, maçı kazanamasak bile bir şeyler elde etmek istiyorduk, ama sonuç çok hayal kırıklığı yarattı, buna şüphe yok," dedi Carrick, kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleriyle.
"Futbol futboldur ve maçta bazı şeyler olur, bazen lehinize, bazen aleyhinize, ama yapmamız gereken bazı şeyler var. Elbette daha iyi olabiliriz, çok daha iyi olabiliriz. Performanslarımız ve aldığımız sonuçlarla kendimizi iyi bir konuma, makul bir konuma getirdik, bu yüzden evet, bu gece acı verici."
Önemli bir iyileşme dönemi
Kırmızı Şeytanlar, Mazraoui'nin durumunu değerlendirmek için 10 günlük bir ara verecek. Tıbbi ekip, bir sonraki Premier Lig maçı öncesinde Carrington'da fazla mesai yaparak sakatlığın boyutunu belirleyecek.
United, 15 Mart Pazar günü Old Trafford'da Aston Villa ile oynayacağı kritik maçla sahalara dönecek ve ertesi hafta Bournemouth'a gidecek. Dördüncü sıradaki Villa ile puanları eşit olan Carrick'in takımı, sezonun geri kalanında Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi ana hedef olarak belirleyecek.
