Manchester United'ın savunma hattındaki sakatlık sorunları daha da kötüleşebilir, çünkü videoda Newcastle yenilgisinin ardından stadyumdan çıkarken defans oyuncusunun ciddi şekilde topalladığı görülüyor

Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörü olarak etkileyici başlangıcı, kuzeydoğuda geçirdiği hayal kırıklığı dolu bir gecede önemli bir engelle karşılaştı. Newcastle, ilk yarıdan önce 10 kişi kalmasına rağmen, Red Devils sayı üstünlüğünü değerlendiremedi ve sonunda William Osula'nın son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup oldu.

Bu yenilgi, maçın son dakikalarında Mazraoui'nin açıkça fiziksel sıkıntı yaşadığını görmekle daha da kötüleşti. Aylardır ilk kez ilk 11'e dönen Faslı milli oyuncu, bu sezon onu rahatsız eden fiziksel sorunları aşmakta zorlanıyor gibi görünüyordu. Nitekim, maç sonrası çekilen görüntülerde 26 yaşındaki oyuncunun stadyumu ağır bir topallama ile terk ettiği görüldü ve bu durum uzun süreli bir sakatlık endişesi yarattı.