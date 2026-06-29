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Manchester United’ın şampiyonluk kazanan oyuncusu, 2026 kuşağının neden henüz şampiyonluk adayı olmadığını açıklarken, Michael Carrick’in Old Trafford’a iki hayati özelliği geri kazandırdığı belirtiliyor
Manchester United, Ferguson döneminden bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu bekliyor
Sir Alex Ferguson, 13 yıl önce 13. şampiyonluğunu kazanmış olarak emekliye ayrıldı. Ayrıca “Rüyalar Tiyatrosu”na Avrupa’da başarılar kazandırdı ve teknik direktörlük görevini devralacakların üzerine inşa edebileceği temelleri atmış olmayı umuyordu.
Ancak işler böyle gelişmedi; David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Erik ten Hag ve Ruben Amorim gibi isimler, kendi sahalarında hakimiyeti yeniden tesis edemedi; bu arada “gürültücü komşu” City’nin başarılarını izlemekle yetinmek zorunda kaldılar.
2025-26 sezonunda rüzgâr yeniden tersine dönmeye başladı. Ferguson’un altında oynarken beş şampiyonluk kazanan eski orta saha oyuncusu Carrick, geçici teknik direktör olarak atandıktan sonra takımı kısa sürede yeniden zafere taşıdı. O günden bu yana kendisine iki yıllık bir sözleşme verildi.
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Manchester United, 2026-27 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu için yarışacak mı?
Manchester’ın kırmızı yarısında umut ve iyimserlik yeniden artıyor; saha içinde ve dışında büyük planlar şekillenirken, pek çok kişi yaz transfer döneminde yapılacak akıllı transferlerin United’ın 2026-27 Premier Lig sıralamasında birinciliği hedeflemesine yol açabileceği görüşünde.
Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, şampiyonluk kazanan eski Red Devils savunmacısı Pallister, Spreadex Sports ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence birkaç transfer büyük bir fark yaratabilir. Şampiyonluk mücadelesine girebileceklerini düşünüyor muyum? Şu anki dürüst görüşüm hayır, öyle düşünmüyorum. Bence hâlâ biraz daha takımımızı oturtmamız gerekiyor.
“Bence herkes Michael’ın yaptıklarından çok etkilendi. Takımın muhteşem olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçekten iyi oynadığımız iki ya da üç maç vardı; özellikle evimizde oynadığımız Man City maçı öne çıkıyor. Sezonun sonlarında da gerçekten iyi oynadığımız ve rahat bir şekilde kazandığımız birkaç maç vardı.
“Ancak bence takıma kattığı şey, bir direnç ve forma uğruna, kulüp uğruna mücadele ruhu; Ole [Gunnar Solskjaer] geldiğinde yaptığı gibi, bu ruhu biraz daha artırması.
“Ama şimdi Michael’a kendi oyuncularını kadroya katması için bir şans vermeliyiz. Her şeyi değerlendirdi. Ona kaliteli oyuncular transfer etme şansı verelim ve bunun bizi nereye götüreceğini görelim. United’a yeniden bir iyimserlik havası getirdi. Taraftarlar bunu hissedebiliyor. Eminim oyuncular da bunu hissediyordur. Şimdi bir sonraki adımı atıp atamayacağını göreceğiz.”
Kiralama yıldızı Rashford’un Manchester United’da bir geleceği olmalı mı?
Birçok transfer dedikodusu dolaşıyor ve Marcus Rashford, bu iki tartışmanın da merkezinde yer alan oldukça benzersiz bir konumda bulunuyor. Geçen sezonu Barcelona’da kiralık olarak geçiren oyuncunun kalıcı transferi gündeme geldi. Ancak henüz bir anlaşma sağlanmadı ve Red Devils’ın altyapısından yetişen bu oyuncu, Old Trafford’a geri dönebilir.
Şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'nda görev yapan bu oyuncunun akıbeti sorulduğunda Pallister şöyle dedi: “Onu geri getirmeyeceğimi daha önce açıkça belirtmiştim. Şu anki fark, Michael Carrick'in onunla çalışmış olması. Michael Carrick, onun kişiliğini biliyor. Michael Carrick, geri dönerse ondan bir şeyler elde edip edemeyeceğini biliyor.
“Marcus geri dönmek ister mi? Geçmişte uzak kalmaktan memnun olduğunu söylediği alıntılar var mı? O kaliteli bir oyuncu. O bir United'lı. Eğer iki ya da üç yıl önceki Marcus'u geri getirebilseniz, bu hiç düşünmeye gerek kalmayacak bir karar olurdu. Olayın bittiği şekle bakılırsa, onun için geri dönüş yolu olup olmadığından pek emin değilim.
“Farklı oyunculara sahip teknik direktörlerin bu konuda kendi görüşleri olabilir. Eğer Michael, Marcus’un kişiliğini ve sahadaki vücut dilini değiştirebileceğini ve onu Manchester United’da ilk yıllarında olduğu gibi oynatabileceğini düşünüyorsa, o zaman Marcus kesinlikle Manchester United için büyük bir kazanç olur. Bence bunun gerçekleşmesi için ikisi arasında uzun uzun konuşmalar yapılması gerekir.”
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Transfer dönemi: Manchester United, yüksek bedelli transfer hedeflerini belirliyor
Rashford’un Manchester’daki yüksek gelirli sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var; bu da United’ın baskıya boyun eğip indirimli bir satışa razı olmak zorunda olmadığı anlamına geliyor. Kulüp, herhangi bir transfer görüşmesinde mümkün olan en yüksek bedeli elde etmek için direnecektir.
Ancak elde edilecek gelir, Carrick’e yaz transferleri için daha fazla bütçe sağlayacaktır. Atalanta’nın orta saha oyuncusu Ederson ile anlaşma zaten sağlanmış durumda; ayrıca Kırmızı Şeytanlar, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Brian Brobbey gibi isimlerle de yakından ilgileniyor.