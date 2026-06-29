Manchester’ın kırmızı yarısında umut ve iyimserlik yeniden artıyor; saha içinde ve dışında büyük planlar şekillenirken, pek çok kişi yaz transfer döneminde yapılacak akıllı transferlerin United’ın 2026-27 Premier Lig sıralamasında birinciliği hedeflemesine yol açabileceği görüşünde.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulduğunda, şampiyonluk kazanan eski Red Devils savunmacısı Pallister, Spreadex Sports ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a şunları söyledi: “Bence birkaç transfer büyük bir fark yaratabilir. Şampiyonluk mücadelesine girebileceklerini düşünüyor muyum? Şu anki dürüst görüşüm hayır, öyle düşünmüyorum. Bence hâlâ biraz daha takımımızı oturtmamız gerekiyor.

“Bence herkes Michael’ın yaptıklarından çok etkilendi. Takımın muhteşem olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçekten iyi oynadığımız iki ya da üç maç vardı; özellikle evimizde oynadığımız Man City maçı öne çıkıyor. Sezonun sonlarında da gerçekten iyi oynadığımız ve rahat bir şekilde kazandığımız birkaç maç vardı.

“Ancak bence takıma kattığı şey, bir direnç ve forma uğruna, kulüp uğruna mücadele ruhu; Ole [Gunnar Solskjaer] geldiğinde yaptığı gibi, bu ruhu biraz daha artırması.

“Ama şimdi Michael’a kendi oyuncularını kadroya katması için bir şans vermeliyiz. Her şeyi değerlendirdi. Ona kaliteli oyuncular transfer etme şansı verelim ve bunun bizi nereye götüreceğini görelim. United’a yeniden bir iyimserlik havası getirdi. Taraftarlar bunu hissedebiliyor. Eminim oyuncular da bunu hissediyordur. Şimdi bir sonraki adımı atıp atamayacağını göreceğiz.”