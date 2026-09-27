Manchester United'ın sezona yaptığı zorlu başlangıç, Dorgu'yla ilgili yeni sakatlık endişeleriyle daha da arttı. Genç yetenek, Danimarka'nın pazartesi akşamı Kopenhag'da Galler'i ağırladığı maçta sağ kanatta ilk 11'de görev aldı, ancak karşılaşmanın henüz 30. dakikasında tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yerde kalınca gecesi sinir bozucu bir şekilde erken sona erdi.

Danimarka'nın sağlık ekibi, oyuncunun devam edemeyeceğini kısa süre içinde işaret etti ve bu da erken bir oyuncu değişikliğini zorunlu kıldı. Dorgu'nun, yerine Reims hücum oyuncusu Mohamed Daramy oyuna girerken topallayarak doğrudan tünele ve soyunma odasına gittiği görüldü. Sakatlığın tam niteliği ve ciddiyeti henüz resmen doğrulanmamış olsa da, Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'ın maçın bitiş düdüğünün ardından medyaya bir güncelleme yapması bekleniyor.