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Manchester United'ın sakatlık krizi derinleşti: Patrick Dorgu, Danimarka'nın Galler ile oynadığı Uluslar Ligi maçında sahayı sekerek terk etti
Dorgu için uluslararası hayal kırıklığı
Manchester United'ın sezona yaptığı zorlu başlangıç, Dorgu'yla ilgili yeni sakatlık endişeleriyle daha da arttı. Genç yetenek, Danimarka'nın pazartesi akşamı Kopenhag'da Galler'i ağırladığı maçta sağ kanatta ilk 11'de görev aldı, ancak karşılaşmanın henüz 30. dakikasında tıbbi müdahale gerektirecek şekilde yerde kalınca gecesi sinir bozucu bir şekilde erken sona erdi.
Danimarka'nın sağlık ekibi, oyuncunun devam edemeyeceğini kısa süre içinde işaret etti ve bu da erken bir oyuncu değişikliğini zorunlu kıldı. Dorgu'nun, yerine Reims hücum oyuncusu Mohamed Daramy oyuna girerken topallayarak doğrudan tünele ve soyunma odasına gittiği görüldü. Sakatlığın tam niteliği ve ciddiyeti henüz resmen doğrulanmamış olsa da, Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer'ın maçın bitiş düdüğünün ardından medyaya bir güncelleme yapması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Carrick'in giderek büyüyen kadro seçimi baş ağrısı
Dorgu'nun sakatlığının zamanlaması, Old Trafford'da zaten eksik bir kadroyla uğraşan Carrick için bundan daha kötü olamazdı. Manchester United, bu milli ara döneminde sakatlık sorunlarıyla sarsıldı; Marcus Rashford ile Kobbie Mainoo, iyileşme süreçlerine odaklanmak için İngiltere kadrosundan çekildi.
Eksiklerin listesi bununla da bitmiyor; kulüp kaptanı Bruno Fernandes de geçen hafta Portekiz'i temsil ederken darbe aldı. Carrick ayrıca, Carrington'da daha önce var olan fiziksel sorunları üzerinde çalışmaları için milli takım kadrolarına alınmayan Amad Diallo ile Matthijs de Ligt'in durumunu da yönetiyor.
Old Trafford'da baskı artıyor
United, yeni sezona yavaş bir başlangıç yapmasının ardından üst sıralara tırmanmaya çalışırken kendisini kritik bir durumda buluyor. Carrick'in takımı, ilk beş maçından sadece beş puan çıkararak şu anda 12. sırada yer alıyor.
Dorgu, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve şu ana kadar iki asist yaptı.
- Getty Images Sport
Yoğun fikstür kapıda
Önümüzdeki fikstür, sezonlarının gidişatını belirleyebilecek yüksek önem taşıyan bir dizi maçla Manchester United'a nefes aldırmıyor. United, peş peşe Tottenham, Atletico Madrid ve Leeds United ile karşı karşıya gelecek; bu maç serisi ise tam anlamıyla hazır bir kadro gerektiriyor.
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