Manchester United'ın mali sonuçlarını açıklamasıyla Ruben Amorim'in kovulmasının şaşırtıcı maliyeti ortaya çıktı
Büyük tutarlı ödeme, artan yönetim maliyetlerine ekleniyor
Çarşamba günü açıklanan kulübün üç aylık mali raporları, Ocak ayında Amorim ve teknik ekibiyle yolların ayrılması kararının önemli bir tazminat ödemesine yol açtığını ortaya koydu. Bu durum, kulübün Erik ten Hag ve ekibini işten çıkarmak için 14,5 milyon sterlin ödediği olaydan bir yılı biraz aşan bir süre sonra gerçekleşen, "Rüyalar Tiyatrosu"ndaki pahalı ayrılıkların bir parçası olarak görülüyor.
Sözleşmesinin bitmesine 18 ay kala ayrılan Amorim, takımın kötü gidişatının ardından kulübü zor bir durumda bıraktı. Ancak, ayrılışının yarattığı mali darbe, Michael Carrick'in yönetiminde kulübün daha sonra gösterdiği toparlanma ile hafifletildi.
Eski United orta saha oyuncusu, Premier League sıralamasında inanılmaz bir yükselişi yönetti ve takımı geçen sezonun 15. sırasından üçüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledi.
Carrick, mali destek sağlıyor
Carrick’in Amorim’in halefi olarak atanması sahada hemen sonuç verdi ve yayın gelirlerinde önemli bir artışa yol açtı. 31 Mart’ta sona eren çeyrekte, bu sektördeki gelir yüzde 57,1 artarak 64,9 milyon sterline ulaştı. Bu artışın büyük ölçüde, Premier Lig’de üçüncü sırada bitirmenin getireceği beklenen ödül parasına atfediliyor; bu, 2025’te kaydedilen 15. sıraya kıyasla muazzam bir gelişme.
Kulübün mevcut durumuna değinen genel müdür Omar Berrada şunları söyledi: "Bu sezon kulübün kaydettiği ilerleme ve iş dönüşüm girişimlerimizin devam eden olumlu etkisinden dolayı çok olumlu hissediyoruz. Premier Lig'de üçüncü sırada bitirmek ve gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmek, erkek takımımızın sahadaki formunun iyileştiğinin kanıtıdır. Michael Carrick, yönettiği 17 maçta mükemmel bir iş çıkardı ve onun baş antrenör olarak devam edecek olmasından dolayı çok mutluyuz."
Yeni ticari anlaşmalar, kayıpları telafi etti
Maç günü ve yayın gelirleri güçlü seyrini sürdürürken, sponsorluk gelirleri son çeyrekte yüzde 9,4 düşüş göstererek 38,5 milyon sterline geriledi. Bu durumun başlıca nedeni, kulübün Tezos ile olan antrenman forması anlaşmasının sona ermesiydi. Ancak United, Betway ile antrenman kıyafetleri sponsorluğu için yıllık 20 milyon sterlinlik rekor bir anlaşma imzalayarak bu açığı hızla telafi etti.
Berrada, kulübün diğer alanlarındaki başarıları da vurgulayarak şunları söyledi: “Kadın takımımız, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi ve ayrıca ilk kez Lig Kupası finaline ulaştı. Ayrıca, Dünya Yediler Serisi'ne bir kez daha katılacak. Akademi tarafında ise, FA Gençlik Kupası ve Premier League 2 play-off finallerine ulaşmak, gençlerin gelişimine olan sürekli bağlılığımızın bir göstergesidir.”
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
İleriye bakıldığında, Manchester United, Carrick’in kalıcı liderliği altında büyük bir heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi’ne dönüş hazırlıklarına başlayacak. İlk 17 maçında 12 galibiyet gibi muhteşem bir performans sergileyen teknik direktör, yönetim kurulunun tam desteğini kazanmış durumda. Artan finansal desteğin yanı sıra kazançlı bir antrenman forması sponsorluğu da garantilenen kulüp, önümüzdeki yaz transfer döneminde teknik direktörünü desteklemek için elverişli bir konumda bulunuyor.