Manchester United'ın mali sonuçlarını açıklamasıyla Ruben Amorim'in kovulmasının şaşırtıcı maliyeti ortaya çıktı

Çarşamba günü açıklanan kulübün üç aylık mali raporları, Ocak ayında Amorim ve teknik ekibiyle yolların ayrılması kararının önemli bir tazminat ödemesine yol açtığını ortaya koydu. Bu durum, kulübün Erik ten Hag ve ekibini işten çıkarmak için 14,5 milyon sterlin ödediği olaydan bir yılı biraz aşan bir süre sonra gerçekleşen, "Rüyalar Tiyatrosu"ndaki pahalı ayrılıkların bir parçası olarak görülüyor.

Sözleşmesinin bitmesine 18 ay kala ayrılan Amorim, takımın kötü gidişatının ardından kulübü zor bir durumda bıraktı. Ancak, ayrılışının yarattığı mali darbe, Michael Carrick'in yönetiminde kulübün daha sonra gösterdiği toparlanma ile hafifletildi.

Eski United orta saha oyuncusu, Premier League sıralamasında inanılmaz bir yükselişi yönetti ve takımı geçen sezonun 15. sırasından üçüncü sıraya taşıyarak Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledi.