Manchester United'ın Liverpool maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kobbie Mainoo imdadına yetişti! Kulübün altyapısından yetişen kahraman, yeni sözleşmesini şık bir şekilde kutlayarak Amad Diallo ve Senne Lammens'i zor durumdan kurtardı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantiledi

Sezonun başlarında Ruben Amorim tarafından defalarca kenara atılan Mainoo, hafta başında yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı ve rüya gibi geçen ilk yarıdan sonra ellerinden kayıp giden galibiyeti Michael Carrick’in takımına geri kazandırdı.

Maç, Sir Alex Ferguson'un kendini iyi hissetmemesi üzerine Old Trafford'dan acil olarak hastaneye kaldırıldığına dair endişe verici haberlerin ortasında başladı, ancak hastaneye yatışının "önlem amaçlı" olduğu ve efsanevi menajerin yakında evinde iyileşeceği belirtildiğinden iyi haberler de vardı.

Saha içinde ise United, ezeli rakibine karşı baştan itibaren hücumda etkili oldu ve parlak bir başlangıcın ardından 6. dakikada Matheus Cunha'nın köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından yaptığı ikinci vuruş, Alexis Mac Allister'ın vücuduna çarparak ağlara gitti ve United öne geçti.

Kırmızı Şeytanlar, 14. dakikada nefes kesen bir kontra atakla skoru ikiye katladı. Liverpool kalecisi Freddie Woodman, Bruno Fernandes'in kafa vuruşunu kurtardı, ancak top Benjamin Sesko'nun göğsüne çarptı ve Sesko topu ağlara gönderdi. Gol, forvetin parmağından sektiği gerekçesiyle incelendi, ancak yine de geçerli sayıldı.

Ancak United'ın kesin gibi görünen galibiyeti, devre arasında Sesko'nun yerine giren Amad Diallo'nun naif bir şekilde topu kaptırmasıyla rayından çıktı ve Dominik Szoboszlai, ikinci yarının ikinci dakikasında orta sahadan kaleye doğru ilerleyerek skoru 1-2'ye getirdi. Liverpool, dokuz dakika sonra bir başka aptalca hareket sayesinde skoru eşitledi. Bu kez, Szoboszlai'nin kale vuruşunun ardından Senne Lammens'in yaptığı hatalı pası Szoboszlai yakaladı ve Cody Gakpo'ya pas vererek golü attırdı.

Liverpool maçı kazanıp üç puanı almaya daha yakın görünüyordu, ancak United kontrataklarda tehlikeli olmaya devam etti ve Mbeumo birkaç fırsatı kaçırdıktan sonra Mainoo bu görevi üstlendi.

