Goal.com
Canlı
Man Utd Liverpool ratings GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Çeviri:

Manchester United'ın Liverpool maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kobbie Mainoo imdadına yetişti! Kulübün altyapısından yetişen kahraman, yeni sözleşmesini şık bir şekilde kutlayarak Amad Diallo ve Senne Lammens'i zor durumdan kurtardı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantiledi

Player ratings
M. United
K. Mainoo
Premier Lig
M. United - Liverpool
FEATURES

Kobbie Mainoo, Pazar günü Liverpool karşısında Manchester United'a tatmin edici ancak zorlu bir 3-2 galibiyet kazandıran sezonun ilk golünü attı. Bu galibiyetle takım, Şampiyonlar Ligi'ne dönüş biletini garantiledi ve Premier Lig'i üçüncü sırada bitirmek için güçlü bir konuma geldi.

Sezonun başlarında Ruben Amorim tarafından defalarca kenara atılan Mainoo, hafta başında yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı ve rüya gibi geçen ilk yarıdan sonra ellerinden kayıp giden galibiyeti Michael Carrick’in takımına geri kazandırdı.

Maç, Sir Alex Ferguson'un kendini iyi hissetmemesi üzerine Old Trafford'dan acil olarak hastaneye kaldırıldığına dair endişe verici haberlerin ortasında başladı, ancak hastaneye yatışının "önlem amaçlı" olduğu ve efsanevi menajerin yakında evinde iyileşeceği belirtildiğinden iyi haberler de vardı.

Saha içinde ise United, ezeli rakibine karşı baştan itibaren hücumda etkili oldu ve parlak bir başlangıcın ardından 6. dakikada Matheus Cunha'nın köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından yaptığı ikinci vuruş, Alexis Mac Allister'ın vücuduna çarparak ağlara gitti ve United öne geçti.

Kırmızı Şeytanlar, 14. dakikada nefes kesen bir kontra atakla skoru ikiye katladı. Liverpool kalecisi Freddie Woodman, Bruno Fernandes'in kafa vuruşunu kurtardı, ancak top Benjamin Sesko'nun göğsüne çarptı ve Sesko topu ağlara gönderdi. Gol, forvetin parmağından sektiği gerekçesiyle incelendi, ancak yine de geçerli sayıldı.

Ancak United'ın kesin gibi görünen galibiyeti, devre arasında Sesko'nun yerine giren Amad Diallo'nun naif bir şekilde topu kaptırmasıyla rayından çıktı ve Dominik Szoboszlai, ikinci yarının ikinci dakikasında orta sahadan kaleye doğru ilerleyerek skoru 1-2'ye getirdi. Liverpool, dokuz dakika sonra bir başka aptalca hareket sayesinde skoru eşitledi. Bu kez, Szoboszlai'nin kale vuruşunun ardından Senne Lammens'in yaptığı hatalı pası Szoboszlai yakaladı ve Cody Gakpo'ya pas vererek golü attırdı.

Liverpool maçı kazanıp üç puanı almaya daha yakın görünüyordu, ancak United kontrataklarda tehlikeli olmaya devam etti ve Mbeumo birkaç fırsatı kaçırdıktan sonra Mainoo bu görevi üstlendi.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (5/10):

    Kurtarış yapmak zorunda kalmadığı rahat bir ilk yarı, daha önce kale vuruşlarında ciddi bir yaklaşım sergileyen kalecinin United formasıyla yaptığı ilk büyük hatayla unutuldu. Ibrahima Konata'nın Liverpool'un öne geçmesini engellemek için yaptığı karambol vuruşunu uzaklaştırarak hatasını bir ölçüde telafi etti ve maçın sonlarında konuk takımın baskısını artırdığı anlarda soğukkanlılığını korudu.

    Diogo Dalot (6/10):

    Enerjik ve mücadeleci bir performans sergiledi ve ilk yarıda Robertson'ı iyi kontrol etti. Hücumdaki katkısı biraz yetersiz kalsa da, taraftarlar onun tutkulu oyununu çok beğendi.

    Harry Maguire (6/10):

    Bir dizi sert müdahaleyle oyuna damgasını vurdu, ancak ilk yarıda bir topu Liverpool oyuncusuna doğru göndererek ve Szoboszlai'ye geçilerek birkaç hata yaptı.

    Ayden Heaven (6/10):

    İlk yarıda Liverpool'un hücumcularını sessiz tutarak iyi bir performans sergiledi, ancak beraberlik golüne yol açan felaket gol vuruşunda rol aldığı için bir kısmı suçlanmalıdır.

    Luke Shaw (7/10):

    Akıllıca savunma yaptı ve iyi hücum etti; Sesko'nun golüne yol açan ortayı yaptı.

    • Reklam
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Cesur ve kararlı müdahaleler yapması, topu akıcı bir şekilde atağa taşıması ya da muhteşem galibiyet golünü atmasıyla maç boyunca olağanüstü bir performans sergiledi.

    Casemiro (7/10):

    United formasıyla oynadığı son büyük maçta her zamanki gibi mücadeleci ve tecrübeli bir performans sergiledi. Onu özleyecekler.

    Bruno Fernandes (7/10):

    United'ın en iyi hareketlerinin merkezindeydi. Rekoru egale edecek bir asist olmasa da Sesko'nun golünü hazırladı. Mbeumo'nun pasını az farkla dışarıya attığında kendisi de gol atmalıydı.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Bryan Mbeumo (7/10):

    Son haftalarda gözden düşmüş olduğu düşünülürse, performansında iyileşme görüldü. Kontrataklarda sürekli ileriye çıktı ve ikinci golde rol oynadı. Dorgu ile değiştirildi.

    Benjamin Sesko (7/10):

    İlk yarıda mükemmel top tutma oyunuyla Konate'ye çok zor anlar yaşattı. Golü biraz şans eseriydi, ancak artık 12 golü var; ilk sezon için hiç de fena değil.

    Matheus Cunha (7/10):

    Dribblingleriyle Liverpool savunmasını parçaladı ve şansın da yardımıyla sert bir şut attı.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Amad Diallo (4/10):

    Oyuna girdiğinde Szoboszlai'ye topu hediye ederek kabus gibi bir başlangıç yaptı. Zar zor toparlandı, özgüvenini kaybetmiş görünüyordu.

    Patrick Dorgu (6/10):

    Üç aydan fazla süren sakatlığın ardından geri dönüşünde umut verici bir ilk maç çıkardı, koşularıyla Liverpool'un sağ kanadını deldi.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Maçın sonlarında kısa süreli bir performans sergiledi ve sonuna kadar mücadele etti.

    Leny Yoro (N/A):

    Uzatma dakikalarında oyuna girdi, daha çok Fernandes'e ayakta alkış tutmak için.

    Michael Carrick (7/10):

    Harika bir ilk yarıyı yönetti, ikinci yarıya kötü bir başlangıç yaptı ancak sonuçta Premier League'in "Büyük Altılısı"na karşı beş maçta beşinci galibiyetini kaydetti ve bu süreçte kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını garantiledi.

Premier Lig
Sunderland crest
Sunderland
SUN
M. United crest
M. United
MUN