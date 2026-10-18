Senne Lammens - 6/10

Genç kaleci, yaptığı üç kurtarışla United'ı maçın içinde tuttu ancak topa sahip olma oranında %61'e ulaşan Leeds karşısında kalesini gole kapatamadığı için hayal kırıklığı yaşayacak. Leeds'in yaptığı 29 ortada ceza sahasına hâkim olan Lammens, Elland Road'daki yoğun baskı altında zaman zaman topu aceleyle oyuna soktu.

Lisandro Martinez - 5/10

Arjantinli oyuncu için zor bir öğleden sonraydı. Devre arasında yerini Noussair Mazraoui'ye bıraktı. Topu geriden ileri taşımaya çalışsa da Leeds'in hücum hattının hava toplarındaki fiziksel üstünlüğü karşısında zorlandı. Carrick'in savunma geçişlerine istikrar kazandırmak istemesiyle erken oyundan alındı.

Harry Maguire - 6/10

United savunmasının en yoğun mesai yapan ismiydi ve takımın yaptığı 33 uzaklaştırmaya önemli katkı sağladı. Leeds'in peş peşe gelen atakları karşısında savunma hattını ayakta tuttu, ikili mücadelelerde de payına düşeni kazandı. Ancak Calvert-Lewin'in 51. dakikadaki beraberlik golüne giden pozisyonda takımın savunma düzeni aksadı.

Leny Yoro - 6/10

Genç oyuncu, geriye dönüşlerdeki süratini ve oyunu üst düzeyde okuma becerisini zaman zaman göstererek United'ın takım olarak 14 kez pas arası yapmasına katkıda bulundu. Ancak üçlü savunmadaki takım arkadaşları gibi o da ikinci yarıda Okafor ve Calvert-Lewin'in sürekli hareketliliği karşısında zorlandı.

Diogo Dalot - 6/10

Taktiksel açıdan yüksek esneklik gerektiren bir rolde oynayan Dalot, maçın uzun bölümlerinde geriye çekilmek zorunda kaldı. Leeds'in kanat bekleri onu ağırlıklı olarak savunmaya odaklanmaya zorladığı için hücumda oyuna etki etmekte zorlandı ve ataklara destek verme imkânı kısıtlandı.



