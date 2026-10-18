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Mohamed Saeed
Çeviri:

Manchester United'ın Leeds United karşısındaki oyuncu notları: Bryan Mbeumo parladı ancak Dominic Calvert-Lewin Manchester United'ın üstünlüğüne son verdi

M. United
Player ratings
Leeds United - M. United
Leeds United
Premier Lig
B. Mbeumo
M. Carrick

Manchester United, Elland Road'daki taktik mücadelenin ardından sahadan beraberlikle ayrıldı. Bryan Mbeumo'nun ilk yarıdaki golüne Dominic Calvert-Lewin karşılık verdi. Michael Carrick'in ekibi oyunun kontrolünü elinde tutmakta zorlandı ve ikinci yarının başlarında Leeds'in iyi hazırlanmış bir atakla bulduğu beraberlik golüne engel olamadı.

Manchester United’ın Carrick yönetimindeki taktiksel gelişimi, Elland Road’un yoğun atmosferinde zorlu bir sınavdan geçti. Ortaya çıkan -1’lik beraberlik, takımın hem hücumdaki yaratıcılığını hem de savunmadaki zaaflarını gözler önüne serdi. Konuk ekip, Youri Tielemans’ın hazırladığı pozisyonda Bryan Mbeumo’nun yaptığı düzgün vuruşla 35. dakikada öne geçti.

İkinci yarıda maçın gidişatı hızla değişti. Leeds United, devrenin başlamasından yalnızca altı dakika sonra eşitliği sağladı. Dominic Calvert-Lewin, Tarik Muharemovic’in hazırladığı pozisyonda United savunmasının hatasından yararlanarak topu ağlara gönderdi. United 13 şut çekse de yeniden öne geçmek için hücumun son bölümünde gereken etkinliği gösteremedi ve yedi maçın ardından Premier League tablosunda 13. sırada kaldı.

  • Kaleci ve savunma

    Senne Lammens - 6/10

    Genç kaleci, yaptığı üç kurtarışla United'ı maçın içinde tuttu ancak topa sahip olma oranında %61'e ulaşan Leeds karşısında kalesini gole kapatamadığı için hayal kırıklığı yaşayacak. Leeds'in yaptığı 29 ortada ceza sahasına hâkim olan Lammens, Elland Road'daki yoğun baskı altında zaman zaman topu aceleyle oyuna soktu.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Arjantinli oyuncu için zor bir öğleden sonraydı. Devre arasında yerini Noussair Mazraoui'ye bıraktı. Topu geriden ileri taşımaya çalışsa da Leeds'in hücum hattının hava toplarındaki fiziksel üstünlüğü karşısında zorlandı. Carrick'in savunma geçişlerine istikrar kazandırmak istemesiyle erken oyundan alındı.

    Harry Maguire - 6/10

    United savunmasının en yoğun mesai yapan ismiydi ve takımın yaptığı 33 uzaklaştırmaya önemli katkı sağladı. Leeds'in peş peşe gelen atakları karşısında savunma hattını ayakta tuttu, ikili mücadelelerde de payına düşeni kazandı. Ancak Calvert-Lewin'in 51. dakikadaki beraberlik golüne giden pozisyonda takımın savunma düzeni aksadı.

    Leny Yoro - 6/10

    Genç oyuncu, geriye dönüşlerdeki süratini ve oyunu üst düzeyde okuma becerisini zaman zaman göstererek United'ın takım olarak 14 kez pas arası yapmasına katkıda bulundu. Ancak üçlü savunmadaki takım arkadaşları gibi o da ikinci yarıda Okafor ve Calvert-Lewin'in sürekli hareketliliği karşısında zorlandı.

    Diogo Dalot - 6/10

    Taktiksel açıdan yüksek esneklik gerektiren bir rolde oynayan Dalot, maçın uzun bölümlerinde geriye çekilmek zorunda kaldı. Leeds'in kanat bekleri onu ağırlıklı olarak savunmaya odaklanmaya zorladığı için hücumda oyuna etki etmekte zorlandı ve ataklara destek verme imkânı kısıtlandı.


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    Orta saha

    Bruno Fernandes - 6/10

    Kaptan, sahada çok çalıştı ancak 17. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. United topa yalnızca %39 oranında sahip olurken oyunun temposunu her zamanki gibi belirlemekte zorlandı. Yine de savunmadaki çalışkanlığı hayati önem taşıdı.

    Andrey Santos - 5/10

    Mücadeleci performansı, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla noktalandı. Santos, Leeds'in ritmini bozmak için çok çalıştı ancak orta sahada Tanaka ile Stach arasındaki hızlı paslaşmalar karşısında sık sık oyunun dışında kaldı.

    Carlos Baleba - 6/10

    Baleba, 74 dakika boyunca orta sahaya gereken fiziksel gücü kattı. Topları uzaklaştırmada etkili oldu ve ileri çıkan kanat beklerinin geride bıraktığı boşlukları kapatmaya yardımcı oldu. Ardından taktik değişiklikle yerini Mason Mount'a bıraktı.

    Youri Tielemans - 7/10

    United'ın ilk golünün mimarı olan Tielemans, 35. dakikada Mbeumo'ya verdiği kusursuz ayarlı pasla asist yaptı. Top ayağındayken United'ın en sakin oyuncusuydu ancak ikinci yarıda etkisi azaldı ve 84. dakikada yerini Matheus Cunha'ya bıraktı.


  • Hücum

    Amad Diallo - 6/10

    Kanat oyuncusu için sakin bir öğleden sonraydı. Bire bir pozisyonlara girmekte zorlandı. United'ın topa yeterince sahip olamaması nedeniyle Diallo sık sık geriye çekilip savunma yapmak zorunda kaldı ve hücumun son bölümünde Leeds savunmasını aşmak için gereken kıvılcımı sağlayamadı.

    Bryan Mbeumo - 8/10

    United'ın açık ara en iyi oyuncusu olan Mbeumo, 35. dakikadaki golünü Carrick'in istediği bitiricilikle attı. United'ın dört kontra atağında başlıca hücum seçeneğiydi ve yeterince topla buluşamamasına rağmen son düdüğe kadar tehdit oluşturdu.


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  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Noussair Mazraoui - 7/10

    Devre arasında Martinez'in yerine oyuna girdi ve savunmada daha geleneksel bir sağlamlık sağladı. Leeds'in beraberlik golünün ardından baskıya direnilmesine yardımcı oldu ancak hücumda fazla katkı veremedi.

    Mason Mount - 6/10

    Hücuma yaratıcılık katmak için 74. dakikada Baleba'nın yerine oyuna alındı ancak Leeds topun kontrolünü elinde tutarken maçın gidişatını kayda değer ölçüde değiştiremedi.

    Matheus Cunha - Not verilmedi

    84. dakikada Tielemans'ın yerine oyuna girdi; sonucu etkileyecek kadar zamanı olmadı.

    Michael Carrick - 5/10

    Carrick'in taktik düzeni, Leeds'in topa fazla sahip olmasına (%61) izin verdi. Kontra atak planı golde işe yarasa da orta sahada kontrolün sağlanamaması baskıya yol açtı. Devre arasında yaptığı değişiklik savunmaya yardımcı oldu ancak Leeds skoru eşitledikten sonra takım hücumda fikir üretemedi.

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