Lisandro Martinez United LeedsGetty
Manchester United'ın Leeds maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Casemiro ve Bruno Fernandes'in tüm çabalarına rağmen Kırmızı Şeytanlar evinde şok bir yenilgiye uğrarken, Leny Yoro ve Lisandro Martinez kabus gibi bir maç geçirdi

Manchester United, Michael Carrick yönetimindeki ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı. Old Trafford'da yaşanan heyecanlı ve çekişmeli bir akşamda, Kırmızı Şeytanlar yerel rakibi Leeds United'a kendi sahasında 2-1 yenildi. Noah Okafor, Leny Yoro ve Lisandro Martinez'in savunma hatalarının ardından ilk yarıda iki gol attı; Martinez ise ikinci yarının başlarında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Arjantinli oyuncunun Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi üzerine VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle United tamamen çökebilirdi, ancak bunun yerine toparlanarak neredeyse beraberliği yakaladı. 70. dakikada Casemiro'nun kafa vuruşu ev sahibi taraftarları coşturdu ve bu, hava toplarıyla yapılan atakların artmasına neden oldu. 

Benjamin Sesko'nun kafa vuruşunu 35 yaşındaki kaleci Karl Darlow kurtardı, ardından Casemiro'nun kafa vuruşunu her zaman sahada olan Calvert-Lewin çizgiden uzaklaştırdı. 

Leeds, 1981'den bu yana United'da ligdeki ilk deplasman galibiyetini elde ederek ligde kalma şansını artırırken, Carrick'in takımı, Premier Lig tablosunda altı maç kala hala üçüncü sırada yer alsa da, ilk dörtte bitirme umutları zedelendi.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (5/10):

    Dominic Calvert-Lewin'in yakın mesafeden attığı şutu iyi bir şekilde kurtardı ancak gollere karşı pek bir şey yapamadı ve savunma oyuncularıyla uyumlu değildi.

    Noussair Mazraoui (4/10):

    Okafor tarafından kanadında sürekli geçildi, İsviçreli forvetin şutunu durduramadı ve tehlikeli bölgelerde topu kaybetti. 

    Leny Yoro (3/10):

    Kötü bir ilk yarı geçirdi; ilk golde Calvert-Lewin'e hava topu mücadelesinde yenildi, ikinci golde topu kaybetti ve ardından Martinez'in kurtarışıyla utancını gizleyemeden tehlikeli bir bölgede topu tekrar kaybetti.

    Lisandro Martinez (4/10):

    Havada zorlandı ve ikinci golde kısmen suçluydu. Tanaka'ya yaptığı golü önleyen müdahalesiyle telafi etti, ancak Calvert-Lewin'in saçını aptalca çekmesi nedeniyle takımını ikinci yarının çoğunda 10 kişi bıraktı.

    Luke Shaw (6/10):

    Maçı biraz olsun onurlu bir şekilde tamamlayan tek savunma oyuncusu. Jayden Bogle'ı alaycı bir şekilde yere indirerek sarı kart gördü.

    Orta saha

    Manuel Ugarte (4/10):

    Carrick yönetiminde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı ve daha önce neden seçilmediğini anlamak hiç de zor değildi. Tekrar tekrar topu kaybetti ve topu geri kazanmada da pek başarılı olamadı. Bu sezon ilk 11'de çıktığı 10 maçta United'ın sadece bir kez kazanmış olması her şeyi açıklıyor.

    Casemiro (7/10):

    Her zamanki gücünü gösteremedi ama pes etmedi ve attığı müthiş kafa vuruşu United'a umut verdi; ancak Calvert-Lewin'in muhteşem müdahalesi, skoru eşitlemesini engelledi.

    Bruno Fernandes (7/10):

    İlk yarıda yaratıcı şeyler denemeye çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi ve Casemiro'ya yaptığı mükemmel orta, takımına bir şans verdi.

    Saldırı

    Matheus Cunha (5/10):

    Hiç vites yükseltemedi. Bir şutunu üst direğin üzerinden dışarı attı, umut vaat eden bir hareketin ardından topun kontrolünü kaybetti ve maçın sonlarında Karl Darlow'a doğru bir şut çekti.

    Benjamin Sesko (5/10):

    İlk 11'de başladığı bir başka hayal kırıklığı dolu gece geçirdi. Amad'ın pasını değerlendiremedi ve genel olarak Leeds'in stoperlerini geçmekte zorlandı. Maçın sonlarında bir kafa vuruşuna çıktı ancak Darlow'un atletik zıplaması ile engellendi.

    Amad Diallo (6/10):

    Çabası konusunda ona bir şey söylemek mümkün değil ve oyundan çıkmadan önce bir şeyler yapabilen birkaç oyuncudan biri gibi görünüyordu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Diogo Dalot (6/10):

    Mazraoui'ye göre daha iyi bir performans sergiledi ve savunmayı sağlamlaştırmaya yardımcı oldu.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    United'a ekstra bir çıkış noktası sağladı ancak Kamerun milli takımından döndükten sonra keskinliğini kaybetmiş gibi görünüyordu. 

    Michael Carrick (5/10):

    Dalot'u Mazraoui ile değiştirmek ters tepti ve ilk yarı, onun kısa görev süresindeki en kötü performanslarından biriydi. Onun lehine olan ise, 10 kişi kalan takımın geri dönüş yapması ve neredeyse bir puan almasıydı.

