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EPL pre-season wonderkids GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Manchester United’ın “küçük Messi’si”, Liverpool’un 16 yaşındaki yıldızı ve Premier Lig kulüplerinin sezon öncesi hazırlık maçlarına başlamasıyla birlikte takip edilmesi gereken 10 genç yetenek

Analysis
Premier Lig
M. United
J. Gabriel
Liverpool
J. Abe
Chelsea
L. Emenalo
Arsenal
M. Salmon
M.City
S. Mfuni
Tottenham Hotspur
L. Williams-Barnett
Aston Villa
B. Madjo
Newcastle United
S. Steur
Brighton & Hove Albion
Z. Yohanna
Everton
B. Graham

21 Ağustos’ta başlayacak yeni Premier Lig sezonuna artık bir aydan az bir süre kalırken, kulüplerin çoğu 2026-27 sezonu için mümkün olan en iyi hazırlığı sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanına dağılırken, sezon öncesi hazırlık maçları da tam hızıyla başlamak üzere. Ancak Dünya Kupası nedeniyle bazı takımlar tam kadro olmaktan uzak; Kuzey Amerika'da eleme turlarına yükselen oyuncular geç de olsa bir süre dinlenmenin tadını çıkarırken, bu durum diğer oyunculara önümüzdeki 10 ay boyunca daha önemli roller için kendilerini gösterme fırsatı yaratıyor.

Teknik direktörlerinin dikkatini çekmeye çalışacakların çoğu, hem akademi sisteminden yetişenler hem de gelişimlerini ilerletmek üzere başka kulüplerden transfer edilenler olmak üzere genç oyuncular olacaktır.

Geçen yaz, hem Max Dowman hem de Rio Ngumoha sırasıyla Arsenal ve Liverpool’da sezon öncesi hazırlık maçlarında parladı ve ardından resmi maçlar başladığında A takımda forma şansı buldu. Peki, bu sefer kimler onların izinden gidebilir?

GOAL, 2026 yazında takip etmeye değer 10 genç oyuncuyu belirledi...

  • Joshua Abe Liverpool 2026-27Getty Images

    Josh Abe (Liverpool)

    Daha önce de belirtildiği gibi, Ngumoha, Liverpool’da bir gencin hazırlık döneminde etkileyici bir performans sergilemesi konusunda çıtayı oldukça yükseğe koydu; ancak Josh Abe’nin, bu yaz olmasa bile 2027 ya da 2028’de en azından İngiltere milli takımına yeni seçilen bu oyuncunun performansına ulaşabileceği umuluyor.

    Abe, geçen sezon henüz 15 yaşındayken Arne Slot'un bazı antrenmanlarına katılmıştı; Liverpool'un ABD turu sırasında ise ilk kez A takım antrenmanlarını uzun süreli olarak deneyimleyecek. Bu terfiler, U-18 takımında gösterdiği mükemmel performansın bir ödülüydü; o takımda 10 lig maçında 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

    Sakatlık, Abe’nin sezonunu erken sona erdirdi ve bu ayın başında 16 yaşına giren forvet için Chelsea, Manchester United ve Manchester City’nin gösterdiği ilgiye rağmen, Reds onu Merseyside’da tutmak için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı.

    Sağ kanattan içeriye doğru kesip girerken en rahat olan sol ayaklı bir kanat oyuncusu olan Abe, Mohamed Salah'ın ayrılması ve İspanya'nın Dünya Kupası'nda finale kadar yükselmesinin ardından yeni transfer Victor Munoz'un geç katılması nedeniyle önümüzdeki haftalarda kendini gösterme fırsatı bulacaktır.

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  • Landon Emenalo Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty Images

    Landon Emenalo (Chelsea)

    Marc Cucurella’nın Real Madrid’e transfer olmasıyla birlikte, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun savunmada üçlü ya da dörtlü diziliş tercih etmesine bakılmaksızın, Chelsea’nin sol kanadında doldurulması gereken bir boşluk ortaya çıktı. Jorrel Hato ve Levi Colwill, mevcut kadrodaki seçenekler arasında yer alırken, yeni transferler Valentin Barco ve Geovany Quenda da kanat bek pozisyonunda görev alabilir; ancak Quenda, bu tür bir sistemde sağ kanatta oynamaya daha uygun bir oyuncu.

    Bu arada Landon Emenalo, Alonso’nun Avustralya ve Asya turu kadrosuna dahil etmesi muhtemel akademi yeteneklerinden biri olarak kadroya girebilmeyi umuyor. Eski Chelsea futbol direktörü Michael Emenalo’nun oğlu olan Landon, hem Chelsea hem de İngiltere’nin yaş gruplarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.

    Sol bek pozisyonunda da oynayabilen bir orta saha oyuncusu olan Emenalo, top kontrolündeki rahatlığıyla akranlarından sıyrılıyor ve bu yaz Alonso'nun dikkatini çekmesi muhtemel.

    18 yaşındaki oyuncunun tur kadrosunda, Reggie Walsh, Shim Mheuka ve Ryan Kavuma-McQueen gibi isimler de yer alacak; bu oyuncuların hepsinin de Batı Londra'da parlak bir gelecek beklediği öngörülüyor.

  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    JJ Gabriel (Manchester United)

    Bu listede, geçen yaz Ngumoha ve özellikle Dowman’ın ardından yaşanan heyecana benzer bir ilgi gören tek bir oyuncu varsa, o da Manchester United’ın forveti JJ Gabriel’dir. United akademisinde ergenlik döneminin başlarında kendisine “Küçük Messi” lakabının takıldığı ortaya çıktığından beri, onun bir gün A takım kadrosuna yükseleceğine dair bir beklenti hakimdir.

    Görünüşe göre bu an, United’ın Dublin, Göteborg ve Wroclaw gibi şehirlere uğrayacağı yoğun bir Avrupa turuna çıkacağı yaz aylarında gerçekleşecek. Gabriel, Kırmızı Şeytanlar’ın yazın Wrexham ile oynadığı ilk hazırlık maçında forma giymemiş olsa da, yeni Premier Lig sezonu başlamadan önce Michael Carrick tarafından kendini gösterme şansı bulması bekleniyor.

    Ekim ayında henüz 15 yaşına basacak olmasına rağmen, Gabriel geçen sezon United’ın U18 takımının yıldızıydı; ligde oynadığı 23 maçta 23 gol atarak U18 Premier Lig’in Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi ve aynı zamanda Kırmızı Şeytanlar’ın FA Gençlik Kupası finaline yükselmesinde öncü rol oynadı.

    Halihazırda İngiltere U17 Milli Takımı'nda forma giyen ve hem forvet hem de kanat forveti olarak oynayabilen Gabriel, son yirmi yılda United akademisinden mezun olan oyuncular arasında en yüksek potansiyele sahip isimlerden biri olarak görülüyor. Bu yaz sahaya çıktığında hemen etki yaratacağına dair büyük umutlar var.

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  • Braiden Graham Everton 2025-26Getty Images

    Braiden Graham (Everton)

    Beto ve Thierno Barry, sezon ilerledikçe her ikisi de gelişme belirtileri gösterse de, 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa kupalarına geri dönmeyi hedefleyen Everton’ın daha fazla golcü seçeneğine ihtiyacı olduğu şüphesiz. İşte burada Braiden Graham devreye girebilir.

    18 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Everton'ın genç takımlarında 34 maçta 25 gol attı; bu performans, Graham'ın Haziran ayındaki hazırlık maçları için ilk kez Kuzey İrlanda A Milli Takımı kadrosuna çağrılmasını sağladı. Şimdi ise eski Linfield forveti, David Moyes'un kadrosuna katılarak sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, profesyonel futbolla ilk tanışmasına bir adım daha yaklaşıyor.

    Graham, gençlik kariyerinin büyük bir bölümünü merkez forvet olarak geçirdi, ancak ince yapısı nedeniyle son 12 ayda kanada kaymak zorunda kaldı ve Moyes’un dikkatini çekmeye devam etmeyi hedeflerken sol kanatta kendine bir yer buldu.

  • Walsall v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Brian Madjo (Aston Villa)

    İngiltere’de pek dikkat çekmedi, ancak geçen sezonun ilk haftalarında Fransa’nın en üst liginde maçlara ilk 11’de başlayan 16 yaşındaki bir İngiliz forvet vardı. Bu genç oyuncu, Ocak ayında Aston Villa tarafından 10 milyon sterline transfer edilmeden önce Ligue 1’de Metz formasıyla beş maça çıkan Brian Madjo’ydu.

    Ancak Madjo, FIFA'nın transfer kaydını engellemesinden bu yana kenardan izlemek zorunda kaldı. Villa Park'a transferinden kısa bir süre önce 17 yaşını dolduran forvet, doğduğu ülke olan İngiltere'ye geçiş yapmadan önce Lüksemburg milli takımında üç kez forma giymişti. Ancak FIFA'nın gözünde bu milli maçlar, Madjo'yu 18. yaş gününe kadar "ana vatanı" dışına transfer edilemeyen bir yabancı oyuncu olarak nitelendiriyor.

    Villa, bu kararın bozulması amacıyla FIFA’yı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) götürdü; ancak bu süreçte Madjo, hazırlık maçlarında forma giyebiliyor ve Avrupa Ligi şampiyonu takımın sezon öncesi ilk maçında Walsall’a karşı iki gol atarak form düşüklüğü belirtisi göstermedi.

    6'4" boyuyla fiziksel olarak etkileyici bir yapıya sahip olan Madjo, geçmişte Romelu Lukaku ile karşılaştırılmış ve İngiliz futbol camiasında en umut vaat eden forvetlerden biri olarak görülüyor. Villa'nın sezonunun ilk yarısında forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil, ancak nihayet resmi bir maçta ilk kez sahaya çıkma tarihi ne olursa olsun, bu yaz dönemini Unai Emery'ye tam olarak neler sunabileceğini göstermek için değerlendirebilir.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    Oyuncularının birçoğu Dünya Kupası’nda ilerleyen aşamalara kadar yükseldiğinden, Man City’nin Asya turu başladığında Enzo Maresca bir dizi genç oyuncuya şans vermek zorunda kalacak. En çok dikkat çeken genç oyuncu, bu yaz City’nin Arsenal’i geride bırakarak Leicester City’den transfer ettiği Jeremy Monga olacak gibi görünüyor. Ancak biz en çok stoper Stephen Mfuni’yi sahada izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

    18 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında City formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra Watford’a kiralandı ve burada Championship seviyesinde ilk kez profesyonel futbolun tadını çıkarırken büyük bir etki yarattı. Bir sakatlık, Mfuni’nin Vicarage Road’daki serüvenini erken sona erdirdi, ancak artık tekrar formuna kavuştu ve Maresca ona şans verirse, Premier Lig kulüplerinin bu sezon onu neden kiralamak istediğini göstermeye hazır.

    Oyunu mükemmel okuyan ve top hakimiyeti konusunda rahat olan sol ayaklı bir stoper olan Mfuni, gelecekte İngiltere milli takımında forma giyebilecek ve en üst seviyede yıldız olabilecek tüm özelliklere sahip. City taraftarları, önümüzdeki haftalarda onun neden bu kadar yüksek değer gördüğünü tam olarak anlamayı ummalı.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Marli Salmon (Arsenal)

    Dowman, Arsenal’de anlaşılır bir şekilde büyük ilgi görse de, son 12 ayda Hale End’den yetişen tek umut vaat eden 16 yaşındaki oyuncu o değil; Marli Salmon’un da Dowman’ın izinden giderek Mikel Arteta’nın maç kadrolarının düzenli bir üyesi haline geleceğine dair büyük umutlar var.

    Salmon, geçen sezon Gunners'ın A takımında dört maça çıktı. Wiliam Saliba'nın forma giyemeyecek olması ve hem Ben White hem de Jurrien Timber'ın sakatlıklardan kurtulma sürecini sürdürmesi nedeniyle, Premier Lig şampiyonu takımın Ağustos başında sezon öncesi hazırlık maçlarına başlamasıyla birlikte bu çok yönlü savunma oyuncusunun bolca süre alması muhtemel.

    Sağ bek veya tercih ettiği pozisyon olan stoper olarak oynayabilen Salmon, olgunluğu ve top kontrolündeki yeteneği sayesinde Kuzey Londra’da son derece takdir ediliyor.

  • Sean Steur Newcastle 2026Getty Images

    Sean Steur (Newcastle)

    Newcastle, bir kez daha çalkantılı bir transfer dönemi yaşadı; ancak Magpies’in en önemli oyuncularından bazılarının satılmasına rağmen, Eddie Howe’un kadrosuna bir dizi heyecan verici genç oyuncuyu kattı ve Sean Steur da şüphesiz bunlardan biri.

    Steur, geçen sezon Hollanda devi Ajax'ın A takımına yükselip Eredivisie'de üstün pas yeteneğiyle dikkatleri üzerine çektikten sonra, 23 milyon sterlin (31 milyon dolar) karşılığında Tyneside'a geldi. Henüz 18 yaşında olan Steur, Newcastle'a katılmadan önce birçok üst düzey Premier Lig kulübüyle anılmıştı. Newcastle'da ise Sandro Tonali ve belki de Bruno Guimaraes'in bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olacak.

    Diğer orta saha oyuncuları hâlâ Dünya Kupası sonrası tatillerindeyken, Newcastle'ın sezon öncesi hazırlıklarının büyük bir kısmını İngiltere'de geçirmesi nedeniyle Steur'un bolca süre alması bekleniyor.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    Son birkaç sezondaki tüm sorunlarına rağmen, Tottenham’ın geleceği hem Roberto De Zerbi’nin şu an için kurduğu takım açısından hem de kulübün altyapısından ortaya çıkmaya başlayan yetenekli oyuncuların sayısı nedeniyle parlak görünüyor. Bu yerli oyuncu grubu içinde öne çıkan isimlerden biri şüphesiz Luca Williams-Barnett’tir.

    18 yaşındaki oyuncu, geçen Eylül ayında Spurs'ta A takımdaki ilk maçına çıktı, ancak o zamandan beri yeni fırsatlar için sabırlı olmak zorunda kaldı. Ancak Williams-Barnett'in Çarşamba günü MK Dons'a karşı kazanılan maçta dikkatleri üzerine çekmesinin ardından bu durum değişmek üzere olabilir; oyuncu, hazırlık programının bir sonraki aşaması için Avustralya ve Yeni Zelanda'ya gidecek olan De Zerbi'nin kadrosunda yer alacak.

    Kanatlarda da görev alabilen bir ofansif orta saha oyuncusu olan Williams-Barnett’in, bu sezon forma giyme süresi için rekabet etmesi bekleniyor; özellikle de akademinin bir diğer yıldızı Mikey Moore, başka bir kulüpte deneyim kazanmak için tekrar kiralanırsa.

  • Zadok Yohanna AIK 2026Getty Images

    Zadok Yohanna (Brighton)

    Her zamanki gibi, Brighton bu yaz da kadrosuna yetenekli genç oyuncular kattı; ancak bu oyuncular için önceki yıllara kıyasla çok daha fazla harcama yaptı. Tottenham’ın stoper oyuncusu Luka Vuskovic’i 46 milyon sterlin (61 milyon dolar) değerindeki bir anlaşma ile kadrosuna katmanın yanı sıra, İsveç ekibi AIK’ya kanat oyuncusu Zadok Yohanna’yı transfer etmek için 21,5 milyon sterlin (29 milyon dolar) ödedi.

    19 yaşındaki oyuncu, yıl başından bu yana kulüp formasıyla çıktığı 11 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptıktan sonra güney sahillerine geliyor; Seagulls devreye girmeden önce Chelsea'nin de radarındaydı. Zengin bir teknik repertuarı ve müthiş bir hıza sahip olan Yohanna, savunmacılara kabuslar yaşatmak için gereken her şeye sahip. Brighton, sezon öncesi hazırlıklarının ilk aşaması için Fransa'ya giderken, Yohanna da yeteneklerini sergilemek için sabırsızlanıyor.