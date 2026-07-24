Daha önce de belirtildiği gibi, Ngumoha, Liverpool’da bir gencin hazırlık döneminde etkileyici bir performans sergilemesi konusunda çıtayı oldukça yükseğe koydu; ancak Josh Abe’nin, bu yaz olmasa bile 2027 ya da 2028’de en azından İngiltere milli takımına yeni seçilen bu oyuncunun performansına ulaşabileceği umuluyor.

Abe, geçen sezon henüz 15 yaşındayken Arne Slot'un bazı antrenmanlarına katılmıştı; Liverpool'un ABD turu sırasında ise ilk kez A takım antrenmanlarını uzun süreli olarak deneyimleyecek. Bu terfiler, U-18 takımında gösterdiği mükemmel performansın bir ödülüydü; o takımda 10 lig maçında 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sakatlık, Abe’nin sezonunu erken sona erdirdi ve bu ayın başında 16 yaşına giren forvet için Chelsea, Manchester United ve Manchester City’nin gösterdiği ilgiye rağmen, Reds onu Merseyside’da tutmak için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı.

Sağ kanattan içeriye doğru kesip girerken en rahat olan sol ayaklı bir kanat oyuncusu olan Abe, Mohamed Salah'ın ayrılması ve İspanya'nın Dünya Kupası'nda finale kadar yükselmesinin ardından yeni transfer Victor Munoz'un geç katılması nedeniyle önümüzdeki haftalarda kendini gösterme fırsatı bulacaktır.