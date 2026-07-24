İngiltere’de pek dikkat çekmedi, ancak geçen sezonun ilk haftalarında Fransa’nın en üst liginde maçlara ilk 11’de başlayan 16 yaşındaki bir İngiliz forvet vardı. Bu genç oyuncu, Ocak ayında Aston Villa tarafından 10 milyon sterline transfer edilmeden önce Ligue 1’de Metz formasıyla beş maça çıkan Brian Madjo’ydu.
Ancak Madjo, FIFA'nın transfer kaydını engellemesinden bu yana kenardan izlemek zorunda kaldı. Villa Park'a transferinden kısa bir süre önce 17 yaşını dolduran forvet, doğduğu ülke olan İngiltere'ye geçiş yapmadan önce Lüksemburg milli takımında üç kez forma giymişti. Ancak FIFA'nın gözünde bu milli maçlar, Madjo'yu 18. yaş gününe kadar "ana vatanı" dışına transfer edilemeyen bir yabancı oyuncu olarak nitelendiriyor.
Villa, bu kararın bozulması amacıyla FIFA’yı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) götürdü; ancak bu süreçte Madjo, hazırlık maçlarında forma giyebiliyor ve Avrupa Ligi şampiyonu takımın sezon öncesi ilk maçında Walsall’a karşı iki gol atarak form düşüklüğü belirtisi göstermedi.
6'4" boyuyla fiziksel olarak etkileyici bir yapıya sahip olan Madjo, geçmişte Romelu Lukaku ile karşılaştırılmış ve İngiliz futbol camiasında en umut vaat eden forvetlerden biri olarak görülüyor. Villa'nın sezonunun ilk yarısında forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil, ancak nihayet resmi bir maçta ilk kez sahaya çıkma tarihi ne olursa olsun, bu yaz dönemini Unai Emery'ye tam olarak neler sunabileceğini göstermek için değerlendirebilir.