Manchester United'ın kaptanına yaptığı ricayla birlikte Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi koşulları ortaya çıktı
Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanına yaptığı çaresiz çağrı
Manchester Evening News'e göre, son haftalarda Manchester United yönetimi, Portekizli milli oyuncuyla doğrudan görüşmeler yaparak onun takımın merkezinde kalmasını istediklerini açıkça belirtmiştir. Bu durum, geçen yıla kıyasla önemli bir değişiklik niteliğindedir; zira Fernandes o dönemde verdiği bir röportajda kulübün "benim ayrılmamı istediğini" öne sürmüş ve bu görüş o zamanlar Old Trafford'daki herkes tarafından da yadsınmamıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Premier League'de 16 asist kaydederek muhteşem bir formda. Şu anda, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin paylaştığı tek sezonluk tüm zamanların rekoruna sadece dört asist uzaklıkta.
57 milyon sterlinlik yurtdışı kaçış yolu
Manchester United'ın tutumu kararlı olsa da, Fernandes müzakerelerde önemli bir koz elinde tutuyor. Sözleşmesinde yaklaşık 57 milyon sterlin (75,9 milyon dolar) tutarında bir serbest kalma maddesi bulunduğu ortaya çıktı; ancak bu madde yalnızca yurt dışındaki kulüpler için geçerli. Bu ayrıntı, Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın dev kulüplerini alarma geçirdi, özellikle de Fransız devi 2024 yazında onu Ligue 1'e çekmeye çalışmıştı. Fernandes'in Dünya Kupası'nın ardından seçeneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi maçları çok önemli
Fernandes’i geleceğinin Manchester’da olduğuna ikna etmek için United, Michael Carrick yönetimindeki son dönemdeki toparlanmaya güveniyor. Takım şu anda Şampiyonlar Ligi’ne geri dönme yolunda ilerliyor; Fernandes’in Old Trafford’daki altı yıllık kariyeri boyunca sadece 19 kez forma giydiği ve garip bir şekilde pek fazla yer bulamadığı bir turnuva bu. Kulüp kaynakları, projenin doğru yönde ilerlediğini kanıtlamanın, Suudi Pro Ligi ve diğer Avrupa devlerinin ilgisini uzak tutmanın tek yolu olduğuna inanıyor.
Ayrıca, onun mirasının duygusal çekiciliği de var. PSG veya Bayern Münih'te şampiyonluklar elde etmek daha kolay olabilir, ancak United ile büyük bir kupa kazanmak kaptan için daha kişisel bir değer taşıyor. Bireysel yeteneğine rağmen, yıllarca süren hizmetinin karşılığında elinde sadece bir FA Kupası ve bir Lig Kupası var ve kariyerinin sonuna yaklaşmadan bu koleksiyona bir Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi madalyası eklemek için can atıyor.
Acil durum planları ve olası yedekler
Eğer akıl almaz bir şey olursa ve Fernandes ayrılmaya karar verirse, United'ın yaratıcılık boşluğunu doldurmak için şimdiden dev transferlerle adı anılmaya başlandı. Haberlere göre Cole Palmer, Chelsea'de giderek hayal kırıklığına uğruyor ve Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transfer ekibinin bir numaralı hedefi olabilir.