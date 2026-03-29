Manchester United'ın kaptanına yaptığı ricayla birlikte Bruno Fernandes'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi koşulları ortaya çıktı

Fernandes’i geleceğinin Manchester’da olduğuna ikna etmek için United, Michael Carrick yönetimindeki son dönemdeki toparlanmaya güveniyor. Takım şu anda Şampiyonlar Ligi’ne geri dönme yolunda ilerliyor; Fernandes’in Old Trafford’daki altı yıllık kariyeri boyunca sadece 19 kez forma giydiği ve garip bir şekilde pek fazla yer bulamadığı bir turnuva bu. Kulüp kaynakları, projenin doğru yönde ilerlediğini kanıtlamanın, Suudi Pro Ligi ve diğer Avrupa devlerinin ilgisini uzak tutmanın tek yolu olduğuna inanıyor.

Ayrıca, onun mirasının duygusal çekiciliği de var. PSG veya Bayern Münih'te şampiyonluklar elde etmek daha kolay olabilir, ancak United ile büyük bir kupa kazanmak kaptan için daha kişisel bir değer taşıyor. Bireysel yeteneğine rağmen, yıllarca süren hizmetinin karşılığında elinde sadece bir FA Kupası ve bir Lig Kupası var ve kariyerinin sonuna yaklaşmadan bu koleksiyona bir Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi madalyası eklemek için can atıyor.