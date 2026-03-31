Manchester United'ın İrlanda gezisi kaosa yol açtı; GAA takımı lüks tesisteki antrenman kampı planlarını iptal etmek zorunda kaldı

Ancak takımın bu seyahati, 2024 yılında All-Ireland ilçe futbol şampiyonu olan ve bir hafta önce aynı mekan olan Kildare İlçesindeki Carton House’da antrenman yapmayı planlayan Armagh için büyük bir aksaklığa neden oldu. Irish News’e göre, Armagh Cuma sabahı Carton House’a gittiğinde sahaların Gaelic futbolu yerine İngiliz futbolu için hazırlandığını gördü.

Takım, öğleden sonraki antrenmanları için sahaların yeniden çizilmesini talep etti ve bu sırada koşu antrenmanı yaptı. Ancak tesis yetkilileri, sahayı yeniden çizemeyeceklerini söyledi. Armagh daha sonra sahayı kendileri çizmeyi önerdi, ancak bu talep de Carton House tarafından reddedildi. Armagh, kampı terk edip iki saatlik yolculukla eve dönme zor kararını aldı.