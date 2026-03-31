Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport
Richard Martin

Çeviri:

Manchester United'ın İrlanda gezisi kaosa yol açtı; GAA takımı lüks tesisteki antrenman kampı planlarını iptal etmek zorunda kaldı

Manchester United'ın sezon ortasında İrlanda'ya yapacağı gezi, İrlanda spor dünyasının devlerinden biri için kaosa yol açtı; zira GAA takımı Armagh, aynı tesiste antrenman yapma planlarını iptal etmek zorunda kaldı. Michael Carrick'in takımı, Premier Lig sezonunun son yedi maçı öncesinde takım ruhunu güçlendirme çalışması kapsamında 6 Nisan'dan itibaren İrlanda'da dört gün geçirecek.

  • United'ın kampı, Gaelic futbol takımının planlarını bozdu

    Ancak takımın bu seyahati, 2024 yılında All-Ireland ilçe futbol şampiyonu olan ve bir hafta önce aynı mekan olan Kildare İlçesindeki Carton House’da antrenman yapmayı planlayan Armagh için büyük bir aksaklığa neden oldu. Irish News’e göre, Armagh Cuma sabahı Carton House’a gittiğinde sahaların Gaelic futbolu yerine İngiliz futbolu için hazırlandığını gördü. 

    Takım, öğleden sonraki antrenmanları için sahaların yeniden çizilmesini talep etti ve bu sırada koşu antrenmanı yaptı. Ancak tesis yetkilileri, sahayı yeniden çizemeyeceklerini söyledi. Armagh daha sonra sahayı kendileri çizmeyi önerdi, ancak bu talep de Carton House tarafından reddedildi. Armagh, kampı terk edip iki saatlik yolculukla eve dönme zor kararını aldı.

    Manchester United, 24 günlük ara dönemini en iyi şekilde değerlendiriyor

    Irish News’in haberine göre, Armagh, Birinci Lig finaline yükselemeyince kamp rezervasyonunu haftalar öncesinden yaptırmıştı. Şimdi ise yeni sezonun ilk maçına iki hafta kala kampı yeniden düzenleme imkânı kalmadı. 

    United, 20 Mart'ta Bournemouth'ta oynayacakları son Premier League maçı ile 16 Nisan'da Leeds ile oynayacakları bir sonraki maç arasındaki 24 günlük aralığı en iyi şekilde değerlendirmek için İrlanda'ya gidiyor. 

  • Manchester United, İrlanda deplasmanının takımı sezonun sonuna doğru güçlü bir performans sergilemesine yardımcı olacağını umuyor

    Kulübün, Ocak ayında FA Kupası’nın üçüncü turunda elendikten ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırıp Carabao Kupası’nda Grimsby Town’a karşı ilk turda elendikten sonra, artık sadece Premier Lig’e odaklanmak zorunda kalması nedeniyle Orta Doğu’da sıcak iklim antrenman kampları düzenleyeceği veya Suudi Arabistan’da hazırlık maçları oynayacağı düşünülüyordu.

    Ancak United, bunun yerine çok daha kısa bir yolculukla İrlanda'ya gitmeyi tercih etti. Kulüp, Suudi Arabistan'da kazançlı dostluk maçları düzenleyemedi; ayrıca İsrail, İran ve ABD arasında devam eden savaş, Premier Lig kulüplerinin kış veya ilkbaharda sıkça tercih ettiği bir destinasyon olan Dubai'ye gitme olasılığını imkansız hale getirdi.

    Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester United, 6 Nisan'da Dublin'de yoğun bir antrenman kampı için İrlanda Cumhuriyeti'ne gidecek. Pazartesi'den Perşembe'ye kadar sürecek dört günlük konaklama, takımın bu sezonun kalan yedi Premier Lig maçı öncesinde bir araya gelmesi için bir fırsat. Herkes sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye ve inanılmaz taraftarlarımıza sevinç yaşatmaya kararlı." 

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick yönetiminde %70 galibiyet oranı

    Premier Lig'de son yedi maç kala üçüncü sırada yer alan Manchester United, dördüncü sıradaki Aston Villa'ya karşı bir puan, beşinci sıradaki Liverpool'a karşı ise beş puanlık bir avantaj sahibi. Kırmızı Şeytanlar, 2023'ten bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönmeyi garantilemek için ilk dörtte yer almayı hedefliyor; ancak beşinci sırada bitirmeleri bile Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmelerini büyük olasılıkla sağlayacak.

    20 kez İngiltere şampiyonu olan takım, Ocak ayında Ruben Amorim'in kovulmasının ardından Carrick yönetiminde yedi galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak ligde altıncı sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Thomas Tuchel'in İngiltere ile yeni bir sözleşme imzalaması ve Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'deki görevini uzatmaya hazır görünmesi nedeniyle, eski United orta saha oyuncusu, takımın kalıcı teknik direktörü olarak atanması için en güçlü aday konumunda.

