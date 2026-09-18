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Manchester United'ın harika çocuğu JJ Gabriel, ayrılık bombasını patlattıktan sonra transfer görüşmeleri için Barcelona'ya uçtu
Gabriel, Old Trafford'dan ayrılmak istiyor
Manchester United’ın gelecek vadeden oyuncusu JJ Gabriel, İngiliz ekipten ayrılığı zorlamaya çalışırken Barcelona’ya uçtu. 15 yaşındaki oyuncu kısa süre önce kaydının derhal iptal edilmesi için şaşırtıcı bir talepte bulundu. Daily Mail’in haberine göre forvet oyuncusu perşembe günü Birleşik Krallık’tan ayrıldı, Fransa üzerinden seyahat ettikten sonra görüşmeler için Katalonya’ya indi.
Gabriel, UEFA Gençlik Ligi’ndeki ilk maçında hat-trick yapmasının ardından Manchester United ile antrenmanlara çıkmadı. Bu maçın ardından 4-0’lık Sabah karşısındaki Şampiyonlar Ligi galibiyetinin kadrosuna tartışmalı şekilde alınmamıştı.
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Avrupa devleri forvetin peşinde
Barcelona, Gabriel'e uzun süredir güçlü bir ilgi gösteriyor. İspanyol ekip, daha önce Ağustos 2024'te onu tesislerini gezmesi için davet etmiş ve burada Lamine Yamal ile bir araya gelmişti.
Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de durumu yakından takip ediyor. Birleşik Krallık'tan oyuncular normalde 18 yaşına kadar yurt dışına transfer olamasa da Gabriel'in İrlanda pasaportu bulunuyor. Bu çifte vatandaşlık, 6 Ekim'de 16 yaşına bastığında AB merkezli bir kulübe katılma hakkı olduğu anlamına geliyor. Manchester United ise şu ana kadar sözleşmesini feshetme talebini reddetti.
Carrick, ayrılık söylentilerine yanıt verdi
Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, cuma günkü basın toplantısında Gabriel hakkındaki giderek artan spekülasyonlara değindi. Carrick, bu çalkantılı dönemde oyuncuyu korumanın kulüp için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
"O genç bir çocuk, JJ, ve bence burada hiçbir şeyi ortaya dökmememiz önemli," dedi Carrick. "Göz önünde olmak, mercek altında bulunmak ve diğer her şey varken dikkatli olmalı, sağduyulu davranmalı ve her şeyden önce onu düşünmelisiniz. Durum, nasıl sonuçlanacaksa o şekilde çözülecektir. Önemli olan, onun iyi olduğundan emin olmak."
- Getty
Gabriel için sırada ne var?
Gabriel'in, belirsizlik sürerken cuma günü Brentford'a karşı oynanacak Premier League 2 maçını kaçırması bekleniyor. Manchester United oyuncunun lisansını elinde tutarsa, forvet bu sezon başka bir İngiliz takımına katılamaz. Ancak 16. yaş günü hızla yaklaşırken, mevcut bağlarını koparmak için bir anlaşmaya varılması halinde Barcelona'ya ya da Avrupa'nın başka bir devine transfer olma ihtimali giderek daha güçlü görünüyor.
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