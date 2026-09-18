Barcelona, Gabriel'e uzun süredir güçlü bir ilgi gösteriyor. İspanyol ekip, daha önce Ağustos 2024'te onu tesislerini gezmesi için davet etmiş ve burada Lamine Yamal ile bir araya gelmişti.

Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de durumu yakından takip ediyor. Birleşik Krallık'tan oyuncular normalde 18 yaşına kadar yurt dışına transfer olamasa da Gabriel'in İrlanda pasaportu bulunuyor. Bu çifte vatandaşlık, 6 Ekim'de 16 yaşına bastığında AB merkezli bir kulübe katılma hakkı olduğu anlamına geliyor. Manchester United ise şu ana kadar sözleşmesini feshetme talebini reddetti.