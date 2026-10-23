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Unai Emery Aston Villa 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Manchester United’ın gündeminde Emery var, ancak Aston Villa ayrılığına izin vermek için 24 milyon istiyor

U. Emery
M. United

Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğuna ilişkin yeni söylentiler

Jamie Jackson'a göre, Jamie Jackson, Eddie Howe, Manchester United'ın ilk tercihi olacak; tabii Manchester United Michael Carrick'i görevden almaya karar verirse. Bunun nedeni, İngiliz teknik direktörün Premier League'deki geniş deneyimi. Howe, Newcastle, Bournemouth ve Burnley'i çalıştırdı.


  • Manchester United, Unai Emery'yi de beğeniyor ancak Aston Villa teknik direktörü için 24 milyon avro tazminat istiyor. Bununla birlikte İspanyol teknik adam tek aday değil. Telegraph'a göre Julian Nagelsmann da listede. Alman teknik adamın bir teklifi dinlemeye hazır olduğu ve Premier League'de çalışmak istediği belirtiliyor.

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