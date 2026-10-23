Manchester United, Unai Emery'yi de beğeniyor ancak Aston Villa teknik direktörü için 24 milyon avro tazminat istiyor. Bununla birlikte İspanyol teknik adam tek aday değil. Telegraph'a göre Julian Nagelsmann da listede. Alman teknik adamın bir teklifi dinlemeye hazır olduğu ve Premier League'de çalışmak istediği belirtiliyor.