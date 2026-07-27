"Manchester United'ın gözünü diktiği bir isim" - Kırmızı Şeytanlar'ın, Yılın Oyuncusu'nu City Ground'dan koparmak amacıyla Nottingham Forest'ın "kararlılığını" sınayacağı tahmin ediliyor

Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor ve 25 yaşındaki Williams’ı, savunmanın hem sol hem de sağ kanatlarındaki sorunları çözebilecek çok yönlü bir seçenek olarak gördükleri söyleniyor. Eski United baş scout’u Mick Brown, kulübün artık Williams için somut bir teklifte bulunabilecek durumda olduğunu belirtti.

Football Insider'a konuşan Brown, kulübün düşüncesi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Neco Williams, Man United'ın uzun süredir takip ettiği bir isim. Kulüp onu gerçekten takdir ediyor, Michael Carrick büyük bir hayranı ve itiraf etmeliyim ki ben de aynı fikirdeyim çünkü Nottingham Forest'ta sergilediği performanstan çok etkilendim.

"Artık Premier Lig'de bolca deneyime sahip, en üst seviyede ve Avrupa'da da çok iyi performans gösterdi ve savunmanın her iki kanadında da oynayabiliyor. Bunlar, Man United açısından aranan özelliklerin bir kısmı; bu yüzden onu en kısa zamanda transfer etmek için harekete geçmeleri beni şaşırtmaz."











