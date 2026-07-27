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"Manchester United'ın gözünü diktiği bir isim" - Kırmızı Şeytanlar'ın, Yılın Oyuncusu'nu City Ground'dan koparmak amacıyla Nottingham Forest'ın "kararlılığını" sınayacağı tahmin ediliyor
Carrick, bek pozisyonuna takviye yapmayı planlıyor
Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüş için hazırlıklarını sürdürüyor ve 25 yaşındaki Williams’ı, savunmanın hem sol hem de sağ kanatlarındaki sorunları çözebilecek çok yönlü bir seçenek olarak gördükleri söyleniyor. Eski United baş scout’u Mick Brown, kulübün artık Williams için somut bir teklifte bulunabilecek durumda olduğunu belirtti.
Football Insider'a konuşan Brown, kulübün düşüncesi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Neco Williams, Man United'ın uzun süredir takip ettiği bir isim. Kulüp onu gerçekten takdir ediyor, Michael Carrick büyük bir hayranı ve itiraf etmeliyim ki ben de aynı fikirdeyim çünkü Nottingham Forest'ta sergilediği performanstan çok etkilendim.
"Artık Premier Lig'de bolca deneyime sahip, en üst seviyede ve Avrupa'da da çok iyi performans gösterdi ve savunmanın her iki kanadında da oynayabiliyor. Bunlar, Man United açısından aranan özelliklerin bir kısmı; bu yüzden onu en kısa zamanda transfer etmek için harekete geçmeleri beni şaşırtmaz."
- Getty Images Sport
Forest, Old Trafford'a yaklaşmaya hazırlanıyor
Forest’un kilit oyuncularını kadroda tutma isteğine ve sözleşme uzatmasıyla ilgili devam eden görüşmelere rağmen, United’ın bu defans oyuncusunu transfer etmeye çalışacağına dair inanç giderek güçleniyor. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynama cazibesi, oyuncunun karar verme sürecinde belirleyici bir faktör olabilir.
Brown, “Oyuncunun bakış açısından, Man United ile Şampiyonlar Ligi’ne çıkma şansı sunulabilir ve bunu reddetmesi zor olabilir” dedi.
"Nottingham Forest onu kaybetmek istemiyor ve zorlu müzakereciler olduklarını biliyoruz, ancak Man United bu kararlılığı sınamaya çalışabilir ve neye mal olacağını görmek isteyebilir."
Sözleşme görüşmeleri ve transfer zamanlaması
Haberlere göre Forest, Williams’ı Midlands’ta daha uzun süre tutmak amacıyla yeni bir sözleşme için görüşmelere başlamış olsa da, savunma oyuncusu geleceğine karar vermeden önce transfer döneminin son aşamalarını beklemeyi tercih edebilir. Bu gecikme, oyuncunun United’ın ilgisinin ciddiyetini tam olarak değerlendirebilmesini sağlayacaktır.
Brown, “Yeni bir sözleşme için görüşmelerde bulunduğu söyleniyor, ancak bence yeni bir sözleşme imzalayacaksa, seçeneklerini değerlendirdikten sonra transfer döneminin sonlarına doğru olacaktır. Bu kadar erken bir aşamada hiçbir seçeneği göz ardı etmeyecektir,” diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Kırmızı Şeytanların radarındaki alternatif hedefler
Williams hâlâ öncelikli hedef olsa da, United ligdeki diğer potansiyel bek adaylarını da takip ederek seçeneklerini açık tutuyor. Kulüp, savunma kadrosunu güçlendirme arayışında geniş bir yelpazeye yayılırken, Newcastle’dan Lewis Hall ve Fulham’dan Antonee Robinson gibi isimlerle adı anılıyor.
Ancak son zamanlarda Old Trafford'da başka bir isim de oldukça gündeme geldi. İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'ndaki performanslarının ardından değeri artan Djed Spence, Tottenham'ın yoğun transfer harcamalarının ardından mali dengesini sağlamaya çalışması nedeniyle kulüpten ayrılmasına izin verilebilir.
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