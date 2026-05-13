Manchester United'ın genç yıldızı JJ Gabriel, 21 gol attığı muhteşem sezonun ardından Premier Lig 18 Yaş Altı Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi

Bu sezon Gabriel'in gelişiminde kilit rol oynayan isimlerden biri de Fletcher oldu. İskoç teknik adamın antrenörlük ve teknik görevlere geçişi, kulübün en umut vaat eden genç oyuncularına antrenman sahasında doğrudan rehberlik etmesini sağladı. Gabriel, Fletcher'ın oyununa yaptığı katkıdan övgüyle bahsetti.

"Akademi'nin olgunlaşmama çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim," dedi. "Bana alçakgönüllü olmam ve ayaklarımın yere basmasını sağlamamda yardımcı oluyorlar. Onunla [Fletcher] çalışmaktan çok memnunum, o harika bir teknik direktör ve bu sezon daha iyi bir oyuncu ve en iyi halime ulaşmam için bana çok yardımcı oldu. Her gün antrenman sahasında çalışmaya devam etmem gerektiğini, formumu korumak ve sakatlanmamak için elimden gelenin en iyisini yapmam ve spor salonunda sıkı çalışmam gerektiğini söylemeliyim. Ailem, zor zamanlarda ve iyi zamanlarda bana çok yardımcı oldu. Ne kadar uzak ya da yakın olursa olsun tüm maçlarıma geliyorlar ve onları çok seviyorum."