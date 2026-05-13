Manchester United'ın genç yıldızı JJ Gabriel, 21 gol attığı muhteşem sezonun ardından Premier Lig 18 Yaş Altı Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi
Manchester United'ın yükselen yıldızına bireysel başarı
Henüz 15 yaşında olmasına ve bir üst yaş grubunda oynamasına rağmen, bu heyecan verici genç yetenek, Darren Fletcher'ın takımında geçirdiği muhteşem sezonun karşılığını aldı. Hafta sonu Stoke City'yi 3-1 yendikleri maçta attığı gol, lig sezonundaki 21. golüydü ve Perşembe günü Manchester City ile oynanacak FA Gençlik Kupası finali de onu bekliyor. Gabriel, Red Devils'ın bu prestijli turnuvada bu aşamaya gelmesinde kilit rol oynadı ve bu bireysel ödülün ardından takım kupasını da kazanmayı hedefliyor.
Önemli bir dönüm noktasına mütevazı bir tepki
Gabriel, Carrington’daki genç takımlarda yıldızı hızla parladığında, kendisinden çok daha yaşlı savunma oyuncularını sürekli geride bırakırken odaklanmasını sağlayan kulübün destek sistemine hemen teşekkür etti.
Carrington'da MUTV'den Mark Sullivan'a verdiği demeçte, "Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum," dedi. "Bu muhteşem ödülü kazanmama yardımcı olan antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. 18 yaş altı takımında bir araya geldiğimizden beri çok iyi bir takım olduk. Herkes birbirini kolluyor ve hepimiz birbirimiz için çok çalışıyoruz. Bence çok iyi bir sezon geçirdik."
Fletcher'ın rehberliğinde gelişen
Bu sezon Gabriel'in gelişiminde kilit rol oynayan isimlerden biri de Fletcher oldu. İskoç teknik adamın antrenörlük ve teknik görevlere geçişi, kulübün en umut vaat eden genç oyuncularına antrenman sahasında doğrudan rehberlik etmesini sağladı. Gabriel, Fletcher'ın oyununa yaptığı katkıdan övgüyle bahsetti.
"Akademi'nin olgunlaşmama çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim," dedi. "Bana alçakgönüllü olmam ve ayaklarımın yere basmasını sağlamamda yardımcı oluyorlar. Onunla [Fletcher] çalışmaktan çok memnunum, o harika bir teknik direktör ve bu sezon daha iyi bir oyuncu ve en iyi halime ulaşmam için bana çok yardımcı oldu. Her gün antrenman sahasında çalışmaya devam etmem gerektiğini, formumu korumak ve sakatlanmamak için elimden gelenin en iyisini yapmam ve spor salonunda sıkı çalışmam gerektiğini söylemeliyim. Ailem, zor zamanlarda ve iyi zamanlarda bana çok yardımcı oldu. Ne kadar uzak ya da yakın olursa olsun tüm maçlarıma geliyorlar ve onları çok seviyorum."
Carrington'ın en iyileri ulusal düzeyde takdir gördü
Ödül, Perşembe gecesi düzenlenen Premier Lig Gençlik Geliştirme Konferansı'nda açıklandı; takım arkadaşı Albert Mills de bu ilk ödül için aday gösterilen isimler arasındaydı. Gabriel'in zaferi, kulübün gençlik geliştirme programı için önemli bir dönüm noktası niteliğinde olup, Carrington'daki altyapı sisteminin mevcut gücünü gözler önüne seriyor. 18 Yaş Altı Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü de koleksiyonuna katan Gabriel, şimdi dikkatini FA Gençlik Kupası finaline çeviriyor ve tarihi bir bireysel sezonu, Red Devils ile takım olarak kazanacağı bir kupa ile taçlandırmayı hedefliyor.