Gabriel'i transfer etme yarışı iyice kızışırken genç İngiliz futbolcu, Barcelona'nın hemen dışındaki sahil kasabası Castelldefels'te formunu korumaya çalışıyor. Sport'a göre hücumcu orta saha oyuncusu, bölgedeki tesislerde yoğun bir antrenman programı uyguluyor ve çalışmalarına sık sık sabah saat yedide projektör ışıkları altında başlıyor. Gün doğumundaki bu antrenmanlar, genç oyuncunun kıtanın dört bir yanından gelen önemli teklifleri değerlendirirken fiziksel açıdan en iyi durumda kalmasını amaçlıyor.

Gabriel tek başına antrenman yapmıyor. Bu geçiş döneminde gelişimini sürdürmek için kapsamlı bir destek ekibiyle birlikte seyahat etti. Bir fizyoterapist ve kendisine özel bir beslenme uzmanının da aralarında bulunduğu yedi veya sekiz kişilik teknik ekip, attığı her adımı takip ediyor. Babası da genç oyuncu kariyerinin bir sonraki dönemine hazırlanırken günlük işleri yönetmek üzere yanında bulunuyor. Bu titiz yaklaşım, Gabriel ve ekibinin Old Trafford'dan yaklaşan ayrılışını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.