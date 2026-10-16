Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United'ın genç yeteneği JJ Gabriel, yakında verilecek transfer kararı öncesinde Barselona'da antrenman yaparken görüntülendi
Katalonya'da yoğun hazırlık
Gabriel'i transfer etme yarışı iyice kızışırken genç İngiliz futbolcu, Barcelona'nın hemen dışındaki sahil kasabası Castelldefels'te formunu korumaya çalışıyor. Sport'a göre hücumcu orta saha oyuncusu, bölgedeki tesislerde yoğun bir antrenman programı uyguluyor ve çalışmalarına sık sık sabah saat yedide projektör ışıkları altında başlıyor. Gün doğumundaki bu antrenmanlar, genç oyuncunun kıtanın dört bir yanından gelen önemli teklifleri değerlendirirken fiziksel açıdan en iyi durumda kalmasını amaçlıyor.
Gabriel tek başına antrenman yapmıyor. Bu geçiş döneminde gelişimini sürdürmek için kapsamlı bir destek ekibiyle birlikte seyahat etti. Bir fizyoterapist ve kendisine özel bir beslenme uzmanının da aralarında bulunduğu yedi veya sekiz kişilik teknik ekip, attığı her adımı takip ediyor. Babası da genç oyuncu kariyerinin bir sonraki dönemine hazırlanırken günlük işleri yönetmek üzere yanında bulunuyor. Bu titiz yaklaşım, Gabriel ve ekibinin Old Trafford'dan yaklaşan ayrılışını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Barcelona ile uzun süredir devam eden bir bağ
Oyuncunun Barcelona’da bulunması, Spotify Camp Nou’ya olası bir transferle ilgili spekülasyonları doğal olarak artırdı. Ancak adı spor manşetlerinde ve radyo programlarındaki tartışmalarda sıkça gündeme gelirken, ekibi onun ruh sağlığına ve özel hayatının gizliliğine de öncelik veriyor. Gabriel, Castelldefels gibi aşina olduğu bir ortamda çalışarak Manchester veya Madrid’de peşini bırakmayacak baskı ve gürültü olmadan tümüyle futbol ihtiyaçlarına odaklanabiliyor.
Son dönemde burada görülmesi heyecan yaratsa da Gabriel’in bölgeyle bağı yeni değil. Orta saha oyuncusu, sekiz yaşından beri her yaz Castelldefels’i düzenli olarak ziyaret ediyor. Rahat ve huzurlu hissettiği kasaba, onun için ikinci bir ev hâline gelmiş durumda. Manchester United altyapısında devam etmemeye karar verdikten sonra burayı antrenman merkezi olarak seçmesinde, bölgeye olan aşinalığı önemli rol oynadı.
Katalonya’yla geçmişi sahaya da uzanıyor. Gabriel, Nisan 2025’te Costa Brava’daki prestijli MIC turnuvasına katıldı. Bu turnuvada, gözlemcilerin onu futbolun en büyük hücum oyuncularından bazılarıyla kıyaslamasına yol açan üst düzey teknik kalitesini birkaç kez sergiledi. Yıllar içinde Spotify Camp Nou’da seyirci olarak da görüldü; stadyum turlarına katıldı ve Lamine Yamal gibi mevcut Barcelona yıldızlarıyla tanıştı.
Nesilde bir görülen yetenek için mücadele
Barcelona, İngiliz futbol çevrelerinde sık sık “yeni Neymar” olarak anılan oyuncuyu kadrosuna katmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya. Madrid ve PSG'nin, 16 yaşındaki oyuncuyu diğer taliplerinden uzaklaştırmak için çok daha yüksek mali teklifler sunmaya hazır olduğu belirtiliyor. Barcelona ise genç oyuncular için yüksek bedelli teklif yarışlarına girmeme ilkesine bağlı kalıyor ve oyuncuyu sportif projesiyle ikna etmeyi hedefliyor.
Barcelona içinden kaynaklar, şu ana kadar oyuncunun temsilcileriyle yalnızca yüzeysel temas kurulduğunu belirterek görüşmelerin yoğunluğuna ilişkin iddiaları hafife aldı. Kulüp, Gabriel'in belirgin yeteneğine rağmen temkinli tutumunu koruyor ve somut bir sözleşme teklifi sunduğunu resmen reddediyor. Barcelona, genç oyuncuları A takıma kazandırma konusundaki başarısının, nihai karar verilirken en güçlü kozu olacağına inanıyor.
- Getty Images Sport
Nihai karar ufukta
Gabriel'in geleceğine ilişkin belirsizliğin çok daha uzun sürmesi beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde nihai bir açıklama yapılacağı öngörülüyor. PSG ve Madrid'in sunduğu maddi imkânlar cazip olsa da oyuncuya yakın isimler, sportif projenin en önemli etken olmaya devam ettiğini belirtiyor. Barcelona'nın genç oyuncuların gelişimine verdiği önem ve A takıma yükselme imkânı, ekonomik teklifi ilgilenen kulüpler arasında en yüksek teklif olmasa bile belirleyici olabilir.
Ma Utd için Gabriel gibi bir yeteneği kaybetmek, kulübün altyapı yapılanmasına önemli bir darbe anlamına geliyor. Ancak oyuncu, Avrupa kıtasına transfer olmaya kararlı görünüyor. Önümüzdeki hafta, Castelldefels'teki antrenmanlarının Katalan başkentine kalıcı bir transferin habercisi mi olduğunu, yoksa başka bir yere ses getirecek bir transfer için hazırlanabileceği sakin bir ortam mı sunduğunu gösterecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun