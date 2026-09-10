Michael Carrick, genç oyuncuyu yakından takip ediyor; Gabriel'i düzenli olarak A takım antrenmanlarına dahil ediyor ve yaz boyunca sezon öncesindeki birkaç maçta kadroya alıyordu. Taraftarlar genç ismin resmî bir maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıkmasını görmek için sabırsızlansa da, teknik direktör oyuncunun gelişiminde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu. Gabriel'in hızlı gelişimini değerlendiren Carrick, şunları söyledi: "JJ büyük bir yetenek, bunu görmek oldukça açık ve 18 Yaş Altı Takımı'yla gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Açıkçası onun hakkında çok yüksek düşünüyoruz, ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetirken sabır önemli ve diğer farklı genç oyuncularda yaptığımız gibi onun gelişimi üzerinde çalışıp bir üst seviyeye çıkması için doğru zamanı seçmek gerekiyor."