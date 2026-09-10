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Manchester United'ın genç yeteneği JJ Gabriel, UEFA Gençlik Ligi'nde attığı inanılmaz hat-trickle tarihe geçti
Avrupa'da tarih yazıyor
Gabriel, perşembe günü Sabah karşısında alınan 5-0'lık ezici galibiyette Manchester United 19 Yaş Altı takımı adına gecenin yıldızı oldu. Amir Ibragimov ile Jacob Watson takımı erkenden öne geçirdi, ancak Leigh Sports Village'da asıl parlayan isim Gabriel'di.
Forvet oyuncusu ilk golünü ilk yarının bitimine saniyeler kala attı, ardından 85. ve 87. dakikalarda iki gol daha bularak maç topunun sahibi oldu. Henüz 15 yaş 339 günlük olan Gabriel, bu turnuvada Manchester United adına üç gol atan en genç oyuncu oldu ve aralarında futbol direktörü Jason Wilcox'un da bulunduğu kalabalığı etkiledi.
- Getty
A takım kapısını zorluyor
Gabriel, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösteriliyor ve altyapı seviyesindeki olağanüstü istatistiklerinin üzerine koymayı sürdürüyor. Manchester Evening News'e göre hücum oyuncusu, geçen sezon 18 Yaş Altı takımında 35 maçta 28 gol attı.
Bu sezon 21 Yaş Altı takımına yükselen Gabriel, ilk iki maçında iki gol ve iki asistle hızlı bir başlangıç yaptı. Geçen ay Atlético Madrid ile oynanan hazırlık maçında da ilk kez A takım formasıyla oyuna sonradan girerek sahne aldı.
Cari sezon başlamadan önce Premier League yaş şartını karşılayan Gabriel, artık Manchester United formasıyla üst düzey ligdeki ilk maçına çıkma hakkına sahip.
Carrick yakından takip ediyor
Michael Carrick, genç oyuncuyu yakından takip ediyor; Gabriel'i düzenli olarak A takım antrenmanlarına dahil ediyor ve yaz boyunca sezon öncesindeki birkaç maçta kadroya alıyordu. Taraftarlar genç ismin resmî bir maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıkmasını görmek için sabırsızlansa da, teknik direktör oyuncunun gelişiminde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu. Gabriel'in hızlı gelişimini değerlendiren Carrick, şunları söyledi: "JJ büyük bir yetenek, bunu görmek oldukça açık ve 18 Yaş Altı Takımı'yla gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Açıkçası onun hakkında çok yüksek düşünüyoruz, ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetirken sabır önemli ve diğer farklı genç oyuncularda yaptığımız gibi onun gelişimi üzerinde çalışıp bir üst seviyeye çıkması için doğru zamanı seçmek gerekiyor."
- Getty Images
Gabriel için sırada ne var
Manchester United elinde çok büyük bir yetenek bulunduruyor ve kulüp önümüzdeki haftalarda onun gelişimini dikkatle yönetecek. Carrick, gelecek ay 16 yaşına girmeden önce Gabriel'e A takımda forma verme kararı alırsa, genç forvet kulüp tarihinin A takımda oynayan en genç futbolcusu olacak. Şimdilik Gabriel, akademide ve Avrupa'da sergilediği inanılmaz golcülük formunu sürdürmeye odaklanacak.
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