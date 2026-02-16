Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, eski Red Devils takım arkadaşı tarafından kalıcı bir pozisyon için yarışabilmek için tamamlaması gereken zorlu görevi anlattı

Carrick, Amorim'in yerine geçici olarak görevi devraldığından beri Old Trafford'da inanılmaz bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlük görevine başladığından beri United'ı dört galibiyet ve bir beraberliğe taşıdı ve kulüp şu anda dördüncü sırada, beşinci sıradaki Chelsea'nin bir puan önünde yer alıyor. United ayrıca üçüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece beş puan gerisinde ve lider Arsenal'in 12 puan gerisinde. Şimdi, eski United savunucusu Mikael Silvestre, eski takım arkadaşına bu görevi kalıcı olarak almak için ne yapması gerektiğini anlattı.

Mikaël Silvestre , Sky Bet'e şunları söyledi: "Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde yerini korursa ve oyuncular onun yaptıklarına inanırsa bu pozisyon için değerlendirilecektir. Şu anda en iyi konumda çünkü kalıcı pozisyon için uzun bir mülakat süreci var.

"Her antrenman ve her maç, değerini göstermek için bir fırsat. Geçici teknik direktör olarak göreve geldiği için kaybedecek hiçbir şeyi yok. Soyunma odasını, oyuncuları ve kulübü tanıyor ve bu da ona dışarıdan gelen birine göre avantaj sağlıyor.

"Uzun vadeli bir projeden bahsediyorsanız, o genç bir teknik direktör ve onun gelişmeye ve ilerlemeye devam etmesini bekleyebilirsiniz. Sonuçlarıyla kendini harika bir konuma getirdi, ancak odaklanmaya devam etmesi ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor."