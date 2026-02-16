Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick, eski Red Devils takım arkadaşı tarafından kalıcı bir pozisyon için yarışabilmek için tamamlaması gereken zorlu görevi anlattı
Carrick, Manchester United'da parlak bir başlangıç yapıyor
Carrick, Amorim'in yerine geçici olarak görevi devraldığından beri Old Trafford'da inanılmaz bir başlangıç yaptı. Teknik direktörlük görevine başladığından beri United'ı dört galibiyet ve bir beraberliğe taşıdı ve kulüp şu anda dördüncü sırada, beşinci sıradaki Chelsea'nin bir puan önünde yer alıyor. United ayrıca üçüncü sıradaki Aston Villa'nın sadece beş puan gerisinde ve lider Arsenal'in 12 puan gerisinde. Şimdi, eski United savunucusu Mikael Silvestre, eski takım arkadaşına bu görevi kalıcı olarak almak için ne yapması gerektiğini anlattı.
Mikaël Silvestre , Sky Bet'e şunları söyledi: "Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'nde yerini korursa ve oyuncular onun yaptıklarına inanırsa bu pozisyon için değerlendirilecektir. Şu anda en iyi konumda çünkü kalıcı pozisyon için uzun bir mülakat süreci var.
"Her antrenman ve her maç, değerini göstermek için bir fırsat. Geçici teknik direktör olarak göreve geldiği için kaybedecek hiçbir şeyi yok. Soyunma odasını, oyuncuları ve kulübü tanıyor ve bu da ona dışarıdan gelen birine göre avantaj sağlıyor.
"Uzun vadeli bir projeden bahsediyorsanız, o genç bir teknik direktör ve onun gelişmeye ve ilerlemeye devam etmesini bekleyebilirsiniz. Sonuçlarıyla kendini harika bir konuma getirdi, ancak odaklanmaya devam etmesi ve çalışmaya devam etmesi gerekiyor."
Credits United'ın dönüşümündeki başrol oyuncusu
Carrick, Kobbie Mainoo'yu United'ın yeniden yapılanmasında önemli bir rol üstlenerek, Amorim tarafından dışlanmış olduğu durumdan geri döndürdü.
Mainoo, Carrick'in bugüne kadar yönettiği tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı ve Silvestre, İngiltere milli takım oyuncusunun geri dönüşünü takdir ederek şunları ekledi: "Ruben Amorim'in Casemiro ve Bruno Fernandes'i tercih ettiği açıktı ve Kobbie Mainoo'yu daha çok Bruno'nun yedeği olarak görüyordu. Bu da takımda ona yer olmadığı anlamına geliyordu.
"Ancak Kobbie'nin seviyesi hiç düşmedi, sadece ilk 11'deki seçimler onun oynamasını zorlaştırdı. Şimdi durum farklı ve iyi olan şey, onun hiç çalışmayı bırakmamış olması. Fırsatını yakaladığında, 90 dakika oynayabileceğini ve sanki takımdan hiç ayrılmamış gibi maçlara etki edebileceğini gösterdi. Pozitif kalıp pes etmediği için ona teşekkürler."
Carrick'in hırsları
Carrick, Ocak ayının En İyi Menajeri seçildi ve United'ı eski formuna kavuşturan teknik kadrosuna ve oyuncularına teşekkür etti.
"Bence bu herkesin başarısı: teknik ekip, antrenörler, arka plan ekibi ve tabii ki oyuncular. Bu, iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor ve bu çok sevindirici."
"Oyuncular çok iyiydi" diye devam etti Carrick. "Değişiklikler kolay değil ve farklı türdeki maçlarda yaptıkları gibi performans göstermek muhtemelen her şeyden daha memnuniyet vericiydi.
"Açıkçası, ilk iki maç, bazı yönlerden, duygular ve herkesin bu maçlara ne kadar hazır olduğu nedeniyle kendiliğinden halloldu, ancak sonraki maçlar, benim için, oyuncuların tepkisini ve oyunun kalitesini görmek açısından aynı derecede iyiydi.
"Bu maçlara girerken zorluydu ve sonra, City maçından üç gün önce [ben ve teknik ekip] geldik... Yine, bu yüzden oyuncuların kendilerini ortaya koydukları ve değişime tepki verdikleri için onlara teşekkür ediyorum.
“Ancak bu iki maç, ilerlemek için kullanabileceğiniz her türlü duyguyu büyük ölçüde artırıyor ve bu da çok önemli.
“Bu maçlar bittikten sonra, önemli olan bundan sonra ne olacağı ve ben de bundan sonra gelen tepkiyi gerçekten çok sevindim.”
Sırada ne var?
United, önümüzdeki Pazartesi günü Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışında geri kalmamak için kazanmaları gerekiyor.
