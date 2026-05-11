2015 yılında, PSV'de kendini kanıtladıktan ve Vriendenloterij Eredivisie'de Altın Ayakkabı ödülünü kazandıktan sonra, Memphis 34 milyon avroya Old Trafford'a transfer edildi. Henüz biraz daha cilalanması gereken bir ham elmas olarak görülüyordu, ancak Premier Lig'de neler yapabileceğini merak eden herkesin beklentilerini yüksek tuttu.

Cevap şuydu: pek bir şey gösteremedi. İngiltere'deki ilk sezonunda sadece yedi gol attı, bunlardan sadece ikisi İngiltere'nin en üst ligindeydi. Ocak 2017'de, José Mourinho'nun Old Trafford'da ipleri eline aldığı dönemde, Olympique Lyon'a satıldı; bu, United için hem finansal hem de sportif açıdan bir kayıp oldu.

Fransa'da Memphis, spor açısından yaşadığı çöküşten çıktı ve yeniden golcü kimliğine kavuştu. Bu nedenle, 2021'de Barcelona'nın onu bedelsiz transfer etmesi sürpriz olmadı. Lionel Messi birkaç hafta sonra Spotify Camp Nou'dan ayrıldı, bu da Memphis'in omuzlarına ekstra bir baskı yükledi. Katalonya'da sadece bir tam sezon geçirdikten sonra, bir buçuk yıllığına Atlético Madrid'e transfer oldu ve sonunda Güney Amerika'ya yöneldi.

Memphis, teknik becerileri ve Brezilya'daki yaşama özel olarak tasarlanmış bir dizi numaradan yararlanmaya hazır olması sayesinde Corinthians'ta taraftarların gözdesi haline geldi. São Paulo'nun sunduğu eğlenceli yaşam tarzının yanı sıra.