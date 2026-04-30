Manchester United'ın Elliot Anderson transfer hayali suya mı düştü? Kırmızı Şeytanlar'ın 120 milyon sterlinlik İngiliz orta saha oyuncusundan neden vazgeçeceğine dair temel neden ortaya çıktı

Forest, elit genç orta saha oyuncuları için piyasa emsali olarak Chelsea’nin Moises Caicedo’ya ödediği 115 milyon sterlinlik bedeli göstererek, yüksek fiyat talebini haklı çıkarmaya çalışıyor. Kulüp, Anderson'ı 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve İngiltere'nin yaklaşan Dünya Kupası kampanyasında önemli bir rol üstlenecek olan vazgeçilmez bir varlık olarak görüyor. Bu tutum, Old Trafford ekibinin revize edilmiş finansal ve taktiksel projelerine uyan oyunculara öncelik vermesi nedeniyle, United'ın City ile görüşmelere giren diğer hedeflerine olan ilgisini şimdiden azaltmasına neden oldu.