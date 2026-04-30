Manchester United'ın Elliot Anderson transfer hayali suya mı düştü? Kırmızı Şeytanlar'ın 120 milyon sterlinlik İngiliz orta saha oyuncusundan neden vazgeçeceğine dair temel neden ortaya çıktı
Kırmızı Şeytanlar, değerlemeyi kabul etmiyor
Manchester United, 23 yaşındaki oyuncuyu orta saha kadrosunu yeniden yapılandırma planlarının başlıca hedefi olarak belirledi; ancak taraflar arasındaki önemli fiyat farkı, görüşmelerin ilerlemesini engelliyor. ESPN’in haberlerine göre, Nottingham Forest, İngiltere milli takım oyuncusu için 120 milyon sterlinlik bir fiyat biçti; ancak United, bu rakamın oldukça şişirilmiş olduğunu düşünüyor. Kulübün elinde yeterli kaynak bulunsa da, yönetim, rakibi Manchester City ile mali bir rekabete girmekten çekiniyor; zira bu durum, transfer bedelini daha da yükseltip genel bütçeyi tüketebilir.
Satış yoluyla stratejik finansman
Yeni spor yönetimi altında Manchester United, mevcut kadro oyuncularını satmaya büyük ölçüde dayanan disiplinli bir transfer politikası izlemeye kararlı. ESPN ayrıca, kulübün ana orta saha transferinin maliyetini, oyuncuların ayrılmasıyla elde edilecek 80 ila 90 milyon sterlin ile karşılamayı umduğunu bildiriyor. En önemli transfer hedefini bu şekilde finanse ederek, yönetim kalan bütçenin çoğunu ikinci bir orta saha oyuncusu, yeni bir sol kanat oyuncusu ve muhtemelen stoper veya bek pozisyonlarında takviye yapmak için ayırmayı planlıyor.
Ormancılık şirketi piyasa referans noktasında
Forest, elit genç orta saha oyuncuları için piyasa emsali olarak Chelsea’nin Moises Caicedo’ya ödediği 115 milyon sterlinlik bedeli göstererek, yüksek fiyat talebini haklı çıkarmaya çalışıyor. Kulüp, Anderson'ı 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve İngiltere'nin yaklaşan Dünya Kupası kampanyasında önemli bir rol üstlenecek olan vazgeçilmez bir varlık olarak görüyor. Bu tutum, Old Trafford ekibinin revize edilmiş finansal ve taktiksel projelerine uyan oyunculara öncelik vermesi nedeniyle, United'ın City ile görüşmelere giren diğer hedeflerine olan ilgisini şimdiden azaltmasına neden oldu.
Avrupa Ligi yarı final maçı
Forest, Avrupa Ligi yarı finalinin ilk ayağında Aston Villa'yı ağırlarken Anderson, kıtadaki başarıya odaklanmaya devam ediyor. Bu büyük maçtaki performansı, City'nin ilgisini daha da güçlendirebilir; bu arada United ise Carlos Baleba, Aurelien Tchouameni ve Sandro Tonali gibi daha uygun fiyatlı alternatifleri değerlendirmeye başladı.