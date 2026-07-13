Getty Images Sport
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Manchester United’ın efsanevi oyuncusu Diego Forlán, Marcelo Bielsa’nın yerine Uruguay milli takımının yeni teknik direktörü olacak
Celeste için yeni bir dönem başlıyor
Arjantinli teknik direktör, beklentileri karşılayamayınca görevinden istifa etti; bu durum, Uruguay Futbol Federasyonu’nu (AUF) ülkenin futbol gururunu yeniden canlandırabilecek bir lider arayışına itti. AUF Başkanı Ignacio Alonso, ülkenin en çok başarıya imza atmış efsanelerinden birini içeren net bir yol haritası belirledi.
Uruguay'ı 2010 Dünya Kupası yarı finallerine ve 2011 Copa América şampiyonluğuna taşıyan Forlán, gemiyi yeniden rayına oturtmak için seçilen isim oldu. Forlan ile AUF Yürütme Kurulu arasında, çift görev anlaşmasını kesinleştirmek üzere bir toplantı planlandı. Plana göre Forlan, Azerbaycan ve Özbekistan’da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında 20 yaş altı milli takımını yönetecek ve aynı zamanda Mart 2027’ye kadar A milli takımın geçici teknik direktörlüğünü üstlenecek.
- Getty Images Sport
Alonso, Forlan’ın vizyonunu açıklıyor
Alonso, devam eden görüşmeleri doğrulayarak, Forlan’ın muazzam deneyimini milli takım kampına geri kazandırma konusundaki heyecanını dile getirdi. Teledoce kanalındaki Polideportivo programına konuk olan Alonso, Forlan’ın uluslararası kariyerinin onu bu geçiş döneminde Uruguay futbolunun gelişimi için eşsiz bir değer haline getirdiğini vurguladı.
"Onu, bu durumda 20 Yaş Altı Milli Takım kadrosuna dahil etme fırsatımız var. Diego’nun, sahip olduğu deneyimle, dünyanın en iyi takımlarında oynamış, her türlü metodolojiyle tanışmış, kendine özgü bir yaklaşımı olan, milli takım oyuncusu ve Birinci Lig teknik direktörlüğü deneyimi olan bir kişi olarak kampın içinde olması... Bence bu harika bir fırsat. Kendisi de çok heyecanlı," diye açıkladı Alonso.
Geçici bir durum, kalıcı bir gelecek
İlk sözleşme, U-20 döngüsüne ve A milli takımla geçici bir döneme odaklanmakla birlikte, AUF, performanslara bağlı olarak Forlan’ın bu görevi kalıcı olarak üstlenmesine kapıyı ardına kadar açık bırakmıştır. Bu geçiş süreci, United’ın efsanevi kahramanının büyük sahnedeki baskılara tam zamanlı olarak hazır olup olmadığını değerlendirmek için bir yol olarak görülüyor. Başkan, bu ikili rolün efsanevi forvetin önündeki süreç için bir deneme alanı olduğunu açıkça belirtti.
2023 yılında U-20 takımını Dünya Kupası zaferine taşıyan Marcelo Broli gibi diğer adaylar da gündemde olsa da, şu anda rüzgar Forlan'ın lehine esiyor. Alonso, “A milli takımın maçlarını yönetecek bir U-20 teknik direktörü işe alıyoruz. Daha sonra durum, değerlendirmelerin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek” diye itiraf etti.
- AFP
Scaloni’nin başarı reçetesi
Montevideo’da pek çok kişi, Forlan’ın atanması ile Arjantin’de Lionel Scaloni’nin yükselişi arasında paralellikler kuruyor. Scaloni, Forlan gibi, 2018 Dünya Kupası’ndaki kötü performansın ardından başlangıçta geçici bir çözüm olarak göreve getirilmişti. L’Alcudia gibi turnuvalarda genç takımları çalıştırarak işe başlayan Scaloni, daha sonra oyuncuların ve federasyonun güvenini kazanmış ve sonunda ülkesini bir Dünya Kupası şampiyonluğuna ve iki Copa América şampiyonluğuna taşımıştı. Eski Atlético Madrid forveti Forlan, Uruguay kulüpleri Peñarol ve Atenas’ta edindiği baş antrenörlük deneyimiyle bu başarı öyküsünü tekrarlamayı umuyor.
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