Manchester United’ın efsanevi oyuncusu Diego Forlán, Marcelo Bielsa’nın yerine Uruguay milli takımının yeni teknik direktörü olacak

Arjantinli teknik direktör, beklentileri karşılayamayınca görevinden istifa etti; bu durum, Uruguay Futbol Federasyonu’nu (AUF) ülkenin futbol gururunu yeniden canlandırabilecek bir lider arayışına itti. AUF Başkanı Ignacio Alonso, ülkenin en çok başarıya imza atmış efsanelerinden birini içeren net bir yol haritası belirledi.

Uruguay'ı 2010 Dünya Kupası yarı finallerine ve 2011 Copa América şampiyonluğuna taşıyan Forlán, gemiyi yeniden rayına oturtmak için seçilen isim oldu. Forlan ile AUF Yürütme Kurulu arasında, çift görev anlaşmasını kesinleştirmek üzere bir toplantı planlandı. Plana göre Forlan, Azerbaycan ve Özbekistan’da düzenlenecek Dünya Kupası sırasında 20 yaş altı milli takımını yönetecek ve aynı zamanda Mart 2027’ye kadar A milli takımın geçici teknik direktörlüğünü üstlenecek.