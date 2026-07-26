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Manchester United’ın efsane ismi Cristiano Ronaldo, Thierry Henry ile birlikte İngiliz futbolunu konu alan yeni bir TV dizisinde başrol oynayacak
CR7, yeteneklerini küçük ekrana taşıyor
Ronaldo, “Day 1s” adlı büyük çaplı yeni bir drama dizisinin lansmanına hazırlanırken, futbol sahasından prodüksiyon stüdyosuna geçiş yapıyor. Avrupa’daki efsanevi kariyeri ve şu anda Suudi Arabistan’da sürdürdüğü kariyeriyle küresel bir ikon olmaya devam eden 41 yaşındaki Ronaldo, dizide yönetici yapımcı olarak görev alırken aynı zamanda dizide rol de alacak.
Yeni projesinden bahseden Ronaldo, "Yeni girişimlere yönelirken bu benim için heyecan verici bir dönem" dedi. Ronaldo'nun bu projeye katılımı, "Kingsman" serisiyle tanınan ünlü yönetmen Matthew Vaughn ile yapılan geniş kapsamlı işbirliğinin bir parçası.
The Sun gazetesine göre, dizi, Ted Lasso gibi son zamanlarda yapılan futbol temalı yapımlarla sıklıkla ilişkilendirilen neşeli tondan uzaklaşarak İngiliz futboluna gerçekçi bir bakış sunmayı hedefliyor. Çekimler, Barnet FC'nin sahasında şimdiden başladı.
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Henry, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna katıldı
Futbolseverler için heyecan verici bir gelişme olarak, Ronaldo’ya eski Premier Lig rakibi Henry de eşlik edecek. Taraftarlar tarafından sık sık Ronaldo ile “İngiliz birinci liginin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu” unvanı için karşılaştırılan Arsenal efsanesi de bu yapımda yer alacak.
Bir televizyon sektörü kaynağı The Sun'a şunları söyledi: "Bu proje, yayın platformları arasında bir teklif savaşını tetikleyecek gibi görünüyor. Oyuncu kadrosu bir yana, projenin arkasındaki isimlerin kalitesi bile, Ronaldo'nun drama dünyasına adım atması açısından şaşırtıcı olsa da, bunun prestijli bir proje olduğunu gösteriyor."
Dizi, "Homeland" ve "Billions" dizilerindeki rolleriyle tanınan Damian Lewis'in canlandıracağı, Stanley Dalton adında güçlü bir futbol menajerinin kurgusal dünyasına odaklanacak. Hikaye, Henry'nin menajeri olan Darren Dein tarafından geliştirilen bir konsepte dayanıyor.
Geleneksel film piyasasını altüst etmek
Ronaldo’nun yapım şirketi UR•Marv Studios, eğlence sektöründeki mevcut durumu değiştirmeyi hedefliyor. Portekizli milli futbolcuyla birlikte stüdyoyu yöneten Matthew Vaughn, bu ortaklık için büyük hedefler belirlemiş durumda.
Vaughn, bu yılın başlarında, kendi deyimiyle "geleneksel" film endüstrisi pazarında köklü bir değişim yaratmak amacıyla bu şirketi kurdu. Yönetmen, Ronaldo’nun sahadaki doğuştan gelen hikaye anlatma yeteneğinin, etkileyici sinema ve televizyon içeriklerine dönüştürülebileceğine inanıyor.
Ortaklık hakkında düşüncelerini paylaşan Vaughn, “Cristiano, sahada benim asla yazamayacağım hikayeler yarattı ve onunla ilham verici filmler çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Dizinin kadrosunda ayrıca İngiliz rapçi Dave ve yeni yetenek Carlotta Banat gibi çeşitli isimler yer alıyor.
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Saha sınırlarının ötesinde bir küresel marka
Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr’ı yönetmeye odaklanmaya devam etse de, oyunculuk ve yapımcılık alanlarına adım atması, onun milyarder bir marka olarak konumunu daha da belirginleştiriyor. Sosyal medya platformlarında bir milyardan fazla takipçisi bulunan bu deneyimli forvet, dünyada çok az kişinin ulaşabileceği bir pazarlama gücüne sahip.
Sektör uzmanları, İngiliz spor hikayelerine olan ilginin yeniden canlanması göz önüne alındığında, projenin zamanlamasının mükemmel olduğunu belirtiyor. The Sun gazetesine konuşan bir kaynak şöyle dedi: "Oyuncularından bahsetmeye bile gerek yok, projenin arkasındaki isimlerin kalitesi bile bunun prestijli bir proje olduğunu gösteriyor – tabii ki Ronaldo'nun drama yapımcılığına adım atması açısından bu biraz şaşırtıcı bir hamle."
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