Manchester United’ın efsane ismi Cristiano Ronaldo, Thierry Henry ile birlikte İngiliz futbolunu konu alan yeni bir TV dizisinde başrol oynayacak

Ronaldo, “Day 1s” adlı büyük çaplı yeni bir drama dizisinin lansmanına hazırlanırken, futbol sahasından prodüksiyon stüdyosuna geçiş yapıyor. Avrupa’daki efsanevi kariyeri ve şu anda Suudi Arabistan’da sürdürdüğü kariyeriyle küresel bir ikon olmaya devam eden 41 yaşındaki Ronaldo, dizide yönetici yapımcı olarak görev alırken aynı zamanda dizide rol de alacak.

Yeni projesinden bahseden Ronaldo, "Yeni girişimlere yönelirken bu benim için heyecan verici bir dönem" dedi. Ronaldo'nun bu projeye katılımı, "Kingsman" serisiyle tanınan ünlü yönetmen Matthew Vaughn ile yapılan geniş kapsamlı işbirliğinin bir parçası.

The Sun gazetesine göre, dizi, Ted Lasso gibi son zamanlarda yapılan futbol temalı yapımlarla sıklıkla ilişkilendirilen neşeli tondan uzaklaşarak İngiliz futboluna gerçekçi bir bakış sunmayı hedefliyor. Çekimler, Barnet FC'nin sahasında şimdiden başladı.