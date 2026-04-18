Senne Lammens (6/10):

United ceza sahasına gelen birçok ortayı iyi karşıladı ve Chelsea beraberlik golünü ararken savunma hattını iyi yönetti.

Diogo Dalot (8/10):

Gerçekten etkileyici bir savunma performansı sergileyerek, rakip takımın kötü adamı Alejandro Garnacho'yu oyundan tamamen çıkardı. United formasıyla sergilediği en iyi performanslardan biri olduğu kesin.

Noussair Mazraoui (7/10):

United'ın en çok ihtiyaç duyduğu anda stoper pozisyonunda takdire şayan bir performans sergiledi. Maç ilerledikçe bu pozisyonda kendine güveni arttı.

Ayden Heaven (7/10):

Oyun ilerledikçe o da giderek cesaretlendi, mücadelelere sert girdi ve bir dizi kritik müdahale yaptı.

Luke Shaw (6/10):

Estevao Willian karşısında maça yavaş başladı, ancak Brezilyalı oyuncunun erken sakatlığı Chelsea'yi oyuncu değişikliğine zorladı. Neto'nun arka alana çok fazla koşmaması nedeniyle bundan sonra performansı çok daha iyi oldu.