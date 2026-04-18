Man Utd ratings Chelsea Bruno Fernandes 2025-26

Manchester United'ın Chelsea maçındaki oyuncu notları: Bruno Fernandes, Premier Lig asist rekorunu kırmak için sihirli dokunuşlarını sergiledi; Diogo Dalot ise Alejandro Garnacho'yu sıkı markaj altına aldı

Manchester United, Cumartesi akşamı ligin ilk beşindeki rakibi Chelsea'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük bir adım attı. Matheus Cunha'nın ilk yarıda attığı gol, Premier Lig sezonunun bitmesine sadece beş maç kala Kırmızı Şeytanlar'ın altıncı sıradaki Blues'tan 10 puan farkla öne geçmesini sağladı.

United, maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra geriye düşmekle kalmamalıydı; Enzo Fernandez, geçici stoper Noussair Mazraoui'yi kolayca ekarte edip kaleci Senne Lammens ile karşı karşıya kaldığında topu direğin yanından dışarıya gönderdi.

Kısa süre sonra Chelsea, Lammens'in Fernandez'in bir başka şutunu Cole Palmer'ın önüne sektirmesiyle topu ağlara gönderdi ve Liam Delap'ın vuruşuyla golü buldu, ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.

Oyunun gidişatına aykırı bir şekilde, United 43. dakikada öne geçti. Fernandes, kenar çizgisine kadar koşarak sezonun 18. Premier League asistini yaptı ve Cunha'ya geri pas verdi, Cunha da topu üst köşeye gönderdi.

İkinci yarıda Delap ve Wesley Fofana, Pedro Neto'nun ortalarını kafa vuruşlarıyla üst direğe çarptırarak Red Devils'ı bir kez daha tehlike atlattı, ancak gergin geçen ikinci yarıda Chelsea'nin beraberliğe en yakın anı da bu oldu.

GOAL, Stamford Bridge'deki United oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (6/10):

    United ceza sahasına gelen birçok ortayı iyi karşıladı ve Chelsea beraberlik golünü ararken savunma hattını iyi yönetti.

    Diogo Dalot (8/10):

    Gerçekten etkileyici bir savunma performansı sergileyerek, rakip takımın kötü adamı Alejandro Garnacho'yu oyundan tamamen çıkardı. United formasıyla sergilediği en iyi performanslardan biri olduğu kesin.

    Noussair Mazraoui (7/10):

    United'ın en çok ihtiyaç duyduğu anda stoper pozisyonunda takdire şayan bir performans sergiledi. Maç ilerledikçe bu pozisyonda kendine güveni arttı.

    Ayden Heaven (7/10):

    Oyun ilerledikçe o da giderek cesaretlendi, mücadelelere sert girdi ve bir dizi kritik müdahale yaptı.

    Luke Shaw (6/10):

    Estevao Willian karşısında maça yavaş başladı, ancak Brezilyalı oyuncunun erken sakatlığı Chelsea'yi oyuncu değişikliğine zorladı. Neto'nun arka alana çok fazla koşmaması nedeniyle bundan sonra performansı çok daha iyi oldu.

    Orta saha

    Casemiro (6/10):

    Oyunu iyi bozdu. Deplasman taraftarları, özellikle ikinci yarıda Garnacho'yu sıkı markaj altına almasını çok beğendi.

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Oyunu akıcı tuttu, boşluklara girerek topu sürerek tehlikeli durumlardan kurtuldu ve Chelsea oyuncularından topu geri aldı.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Olağanüstüydü. Artık bir sezonda en fazla asist rekorunu kırmasına sadece iki asist kaldı. United'ın yaptığı her olumlu şeyin merkezindeydi.

    Saldırı

    Bryan Mbeumo (5/10):

    United'ın diğer forvetleriyle aynı frekansta değildi. Son sekiz maçında gol atamadı. Zirkzee ile değiştirildi.

    Benjamin Sesko (5/10):

    Hızı, gücü veya boyunu deneyimsiz Chelsea savunmasını aşmak için kullanamadı. Amad ile değiştirildi.

    Matheus Cunha (7/10):

    Karışık bir performans sergiledi. Galibiyet golünü attı ancak maçın diğer tüm yönlerinde çok geride kaldı. Özellikle ilk yarıda altın değerinde bir fırsatı kaçırdı; o kadar kötü bir dokunuş yaptı ki, Fofana'ya faul yaparak sarı kart gördü. Mount ile değiştirildi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Amad Diallo (Yok):

    Maçın sonlarında Sesko'nun yerine oyuna girdi.

    Mason Mount (Yok):

    Cunha'nın yerine oyuna girdiğinde Chelsea taraftarları tarafından yuhalandı.

    Joshua Zirkzee (Yok):

    Maçın son dakikalarında Mbeumo'nun yerine oyuna girdi.

    Michael Carrick (6/10):

    United, sonuna kadar direnmek ve sağlam bir savunma yapmak zorunda kaldı, ancak Heaven'da sadece bir tane doğal stoper varken bile görevlerini yerine getirdiler ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe çok yaklaştılar.

