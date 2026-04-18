United, maçın 30. dakikasını biraz geçtikten sonra geriye düşmekle kalmamalıydı; Enzo Fernandez, geçici stoper Noussair Mazraoui'yi kolayca ekarte edip kaleci Senne Lammens ile karşı karşıya kaldığında topu direğin yanından dışarıya gönderdi.
Kısa süre sonra Chelsea, Lammens'in Fernandez'in bir başka şutunu Cole Palmer'ın önüne sektirmesiyle topu ağlara gönderdi ve Liam Delap'ın vuruşuyla golü buldu, ancak ofsayt bayrağı kaldırıldı.
Oyunun gidişatına aykırı bir şekilde, United 43. dakikada öne geçti. Fernandes, kenar çizgisine kadar koşarak sezonun 18. Premier League asistini yaptı ve Cunha'ya geri pas verdi, Cunha da topu üst köşeye gönderdi.
İkinci yarıda Delap ve Wesley Fofana, Pedro Neto'nun ortalarını kafa vuruşlarıyla üst direğe çarptırarak Red Devils'ı bir kez daha tehlike atlattı, ancak gergin geçen ikinci yarıda Chelsea'nin beraberliğe en yakın anı da bu oldu.
GOAL, Stamford Bridge'deki United oyuncularını değerlendirdi...