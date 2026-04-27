Richard Martin

Çeviri:

Manchester United'ın Brentford maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Casemiro ve Bruno Fernandes istikrarlı performanslarını sürdürürken, Benjamin Sesko da Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü neredeyse garantilemek üzere öne çıktı

Casemiro ve Benjamin Sesko'nun pazartesi günü Brentford'u 2-1 mağlup etmesiyle Manchester United, Şampiyonlar Ligi marşının sesini adeta duymaya başladı. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig tablosunda üçüncü sırada kalmaya devam etse de, altıncı sıradaki Brighton'a karşı 11 puanlık bir fark yakaladı. Bu da, üç yıl aradan sonra ilk kez ilk beşte yer almayı ve Avrupa'nın en üst düzey turnuvasına dönüş biletini neredeyse garantilediği anlamına geliyor.

Ev sahibi takım, maçın başındaki coşkulu başlangıcını iyi değerlendirerek 12. dakikada Casemiro'nun sekiz maçta attığı dördüncü golü kafayla ağlara göndermesiyle United'a üstünlük sağladı. Amad Diallo, Kobbie Mainoo'nun muhteşem ayak hareketlerinin ardından 2. dakikada kaçırılmayacak bir fırsatı kaçırdı; şutu Sepp van den Berg tarafından çizgiden uzaklaştırıldı. Kısa süre sonra ise Harry Maguire'ın kafa vuruşu Caoimhin Kelleher tarafından çizgiden kurtarıldı.

United biraz tehlikeli anlar yaşadı ve Senne Lammens'in iki güzel kurtarışı, Ayden Heaven'ın iki potansiyel kendi kalesine golünü önledi. Sesko, devre bitmeden hemen önce ev sahibi takıma iki gol farkı sağladı; Bruno Fernandes'in Slovenyalı oyuncuya hazırladığı pozisyonda kolay bir vuruşla golü attı. United kaptanının bu pası, sezonun asist sayısını 19'a çıkardı ve Kevin De Bruyne ile Thierry Henry'nin Premier Lig'deki ortak rekoruna sadece bir adım kaldı.

United, ikinci yarının büyük bölümünde rahat bir oyun sergiledi, ancak 87. dakikada Mathias Jensen'in golü, maçın bitiş düdüğü çalınana kadar gergin bir son dakikaya neden oldu.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (8/10):

    Heaven'ı utandırmamak ve United'ın önde kalmasını sağlamak için iki muhteşem kurtarış yaptı.

    Diogo Dalot (6/10):

    İyi bir savunma sergiledi ve ikinci yarıda alıştığı sağ bek pozisyonuna geçti ve yine rahat görünüyordu.

    Harry Maguire (6/10):

    Neredeyse kendisi gol atacakken, Casemiro'nun golünü bir kafa vuruşuyla hazırladı. Thiago tarafından zor anlar yaşadı ancak sezonun başlarında G-tech Community Stadium'da yaşanan 3-1'lik acı yenilginin aksine, bu maçtan zarar görmeden çıktı.

    Ayden Heaven (7/10):

    Thiago'yu defalarca durdurmayı başardı, ancak başka bir günde birkaç kendi kalesine gol atabilirdi. Risk almayı seven bir oyuncu.

    Luke Shaw (6/10):

    Ouattara tarafından birkaç kez korkuttu ve 6. dakikada sarı kart gördükten sonra dikkatli olmak zorunda kaldı.

    • Reklam
    Orta saha

    Kobbie Mainoo (8/10):

    Birkaç kez yeteneğini sergiledi, en çok da Amad'ın daha iyi bir vuruş yapması gereken muhteşem driplinginde.

    Casemiro (8/10):

    Her zamanki gibi muazzam bir kafa vuruşuyla sezonun dokuzuncu golünü attı ve ev sahibi taraftarların "Bir yıl daha" tezahüratlarını yeniden başlattı. United, onun duran toplardaki tehlikesi ve gürültülü kayma müdahalelerini kesinlikle özleyecektir.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Muhteşem paslarıyla galibiyete katkıda bulundu. Gol atma şansını reddederek, Sesko'ya yaptığı pasla asist sayısını artırmayı tercih etti.

    Saldırı

    Amad Diallo (5/10):

    İki büyük gol fırsatını kaçırdı ve devre arasında oyundan alındı.

    Benjamin Sesko (7/10):

    İyi bir top tutma performansı sergiledi ve sezonun 10. lig golünü atarak kulübün tek başına en golcü oyuncusu oldu.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    Enerjik bir başlangıcın ardından, bir dizi hayal kırıklığı yaratan performansın sonuncusuna imza attı, üstelik eski takımı karşısında. İkinci yarıda Mount ile değiştirildi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Noussair Mazraoui (7/10):

    Amad'ın oynadığı sırada zayıflamış olan sağ kanadı, sağ stoper olarak oyuna girerek sağlamlaştırdı.

    Mason Mount (6/10):

    Tamamen forma girmesine yardımcı olacak olumlu bir performans sergiledi.

    Leny Yoro (5/10):

    Oyuna girdiğinde Brentford'un özgüveni arttı ve gol attı.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    88. dakikada oyuna girdi.

    Michael Carrick (7/10):

    Takımın hücumda sergilediği performanstan çok memnun kalındı ve Carrick, devre arasında savunmayı güçlendirmek için acımasız ama mantıklı bir oyuncu değişikliği yaptı.

