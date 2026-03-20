Richard Martin

Çeviri:

Manchester United'ın Bournemouth maçında oyuncu notları: Harry Maguire için utanç verici bir maç! İngiltere'nin stoperinin akıl almaz hatası, Bruno Fernandes'in muhteşem performansını boşa çıkardı

Harry Maguire, Manchester United'ın Bournemouth'ta oynadığı ve hayal kırıklığı yaratan 2-2 berabere biten maçta kırmızı kart görerek, İngiltere milli takımına dönüşünü hiç de istenmeyen bir şekilde kutladı. Kırmızı Şeytanlar, ikinci yarıda Bruno Fernandes'in penaltısı ve ardından James Hill'in kendi kalesine attığı golle iki kez öne geçti. Ancak her seferinde rakibin beraberliği yakalamasına engel olamadılar ve Cherries'in ilk beraberlik golü konusunda haklı olarak itiraz ettiler.

Manchester United ilk yarıda 11 şut çekti; bu, Aralık ayında Old Trafford'da oynanan nefes kesici 4-4'lük beraberlik maçından bu yana Bournemouth'un karşılaştığı en fazla şut sayısıydı. Sahada açık ara üstün olan taraf onlardı, ancak son üçte birde biraz soğukkanlılık eksikliği yaşadılar. Amad Diallo, Matheus Cunha'nın kendisine gol pozisyonu yaratacak pasını kontrol ederken konsantrasyonunu kaybetti; Fildişili oyuncu ve Cunha'nın şutları ise Bournemouth kalecisi Djorde Petrovic tarafından kurtarıldı.

Her iki takımın da golcü vuruşlarda yetersiz kalması nedeniyle, golün bir hatadan doğması kaçınılmazdı ve bu, Alex Jimenez'in Cunha'nın formasını çekmesiyle gerçekleşti. Bu, Fernandes'in öne çıkıp sezonun sekizinci, penaltıdan dördüncü golünü atmasını sağladı.

United, Amad'ın Adrien Truffert tarafından düşürülmesi üzerine ikinci bir penaltı verilmesi gerektiğini düşündü, ancak bunun yerine Bournemouth hızlı bir kontra atağa çıktı ve Truffert'in pasını gole çeviren Ryan Christie ile skoru eşitledi. United bu karara takılmadı ve sadece dört dakika sonra Fernandes'in şeytani bir köşe vuruşundan kaynaklanan Hill'in kendi kalesine attığı golle tekrar öne geçti.

Ancak daha da dramatik anlar yaşanacaktı. Evanilson'un zekice yaptığı dokunuşla Maguire'den uzaklaştı ve panikleyen savunma oyuncusu onu iterek en ağır cezayı hak etti. Aralık ayındaki gol şöleninde son dakikada beraberlik golünü atan Eli Junio Kroupi, penaltı noktasının başına geçerek soğukkanlılıkla golü attı ve United'ın 2023'ten bu yana Bournemouth'a karşı ilk galibiyetini almasını bir kez daha erteledi.

Bu beraberlik, United'ın bu hafta sonu diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Premier League'de üçüncü sırada kalacağı anlamına geliyor, ancak takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdığını hissedecek.

GOAL, Vitality Stadyumu'ndaki Man United oyuncularını değerlendiriyor...

  • Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (7/10):

    Rayan'ın şutunu mükemmel bir şekilde kurtardı ve Alex Scott'ın üst direğe çarpan şutunu da elinden geldiğince uzaklaştırdı. Her zamanki gibi hava toplarında da iyi bir performans sergiledi.

    Diogo Dalot (6/10):

    İki hatası olsa da, biri isabetsiz bir şut, diğeri tehlikeli bir top kaybı, bazı parlak hücum oyunlarından sorumluydu.

    Harry Maguire (5/10):

    İlk yarıda Evanilson'u iterek penaltı riski yarattı ve sonunda aynı faul nedeniyle cezalandırıldı. İngiltere milli takımına dönüşünü kutlamak için ideal bir yol değildi.

    Leny Yoro (7/10):

    Truffert'in onu geçip gittiği bir an dışında, maç boyunca oldukça sağlam bir performans sergiledi.

    Luke Shaw (6/10):

    Rayan tarafından zorlandığı birkaç durumda savunmada geriye düşmek zorunda kaldı.

  • Orta saha

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Akıllı hareketleriyle United'ın Bournemouth savunmasındaki boşlukları bulmasına yardımcı oldu.

    Casemiro (6/10):

    Marcus Tavernier'i geriye çekerek ilk yarıda gördüğü sarı kart, gecesini etkiledi ve her zamanki özgüveniyle veya gücüyle oynamadı.

    Bruno Fernandes (7/10):

    En yıkıcı performansını sergilemese de, her iki golün de mimarı oldu ve United'ın her zaman ilham kaynağı olarak gördüğü isim oldu.

  • Saldırı

    Amad Diallo (7/10):

    Heyecan verici anlar yaşadı ve United'ın en tehlikeli hücum oyuncusuydu, ancak Cunha'nın pasında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde konsantrasyonunu kaybetti.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    İyi hareketler sergiledi ancak bunları iyi fırsatlara dönüştüremedi. Sesko ile değiştirildi.

    Matheus Cunha (7/10):

    Maçın başından itibaren sol kanattan Bournemouth'a sorun çıkardı ve kurnazlığı sonunda bir penaltı kazandırarak meyvesini verdi. Maguire'ın kırmızı kart görmesinin ardından 82. dakikada oyundan alındı.

  • Yedekler ve Teknik Direktör

    Benjamin Sesko (5/10):

    Bu sefer süper yedek rolü yoktu.

    Ayden Heaven (Yok):

    Ben Doak'ın son dakikalardaki şutunu kafayla uzaklaştırdı.

    Manuel Ugarte (Yok):

    Casemiro'nun yerine girerek, puanı korumak için son dakikalarda takıma enerji kattı.

    Mason Mount (Yok):

    Sakatlığından sonra geri dönüşünü kutlamak için maçın sonlarında kısa süreli bir giriş yaptı.

    Michael Carrick (6/10):

    Umut verici bir ilk yarıyı yönetti ve liderliği kaybetmekten sorumlu tutulamaz. Heaven ve Casemiro'yu oyuna sokarak puanı korumak için yapması gerekeni yaptı.