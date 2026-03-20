Manchester United ilk yarıda 11 şut çekti; bu, Aralık ayında Old Trafford'da oynanan nefes kesici 4-4'lük beraberlik maçından bu yana Bournemouth'un karşılaştığı en fazla şut sayısıydı. Sahada açık ara üstün olan taraf onlardı, ancak son üçte birde biraz soğukkanlılık eksikliği yaşadılar. Amad Diallo, Matheus Cunha'nın kendisine gol pozisyonu yaratacak pasını kontrol ederken konsantrasyonunu kaybetti; Fildişili oyuncu ve Cunha'nın şutları ise Bournemouth kalecisi Djorde Petrovic tarafından kurtarıldı.

Her iki takımın da golcü vuruşlarda yetersiz kalması nedeniyle, golün bir hatadan doğması kaçınılmazdı ve bu, Alex Jimenez'in Cunha'nın formasını çekmesiyle gerçekleşti. Bu, Fernandes'in öne çıkıp sezonun sekizinci, penaltıdan dördüncü golünü atmasını sağladı.

United, Amad'ın Adrien Truffert tarafından düşürülmesi üzerine ikinci bir penaltı verilmesi gerektiğini düşündü, ancak bunun yerine Bournemouth hızlı bir kontra atağa çıktı ve Truffert'in pasını gole çeviren Ryan Christie ile skoru eşitledi. United bu karara takılmadı ve sadece dört dakika sonra Fernandes'in şeytani bir köşe vuruşundan kaynaklanan Hill'in kendi kalesine attığı golle tekrar öne geçti.

Ancak daha da dramatik anlar yaşanacaktı. Evanilson'un zekice yaptığı dokunuşla Maguire'den uzaklaştı ve panikleyen savunma oyuncusu onu iterek en ağır cezayı hak etti. Aralık ayındaki gol şöleninde son dakikada beraberlik golünü atan Eli Junio Kroupi, penaltı noktasının başına geçerek soğukkanlılıkla golü attı ve United'ın 2023'ten bu yana Bournemouth'a karşı ilk galibiyetini almasını bir kez daha erteledi.

Bu beraberlik, United'ın bu hafta sonu diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Premier League'de üçüncü sırada kalacağı anlamına geliyor, ancak takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdığını hissedecek.

GOAL, Vitality Stadyumu'ndaki Man United oyuncularını değerlendiriyor...