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Manchester United'ın bir sonraki kaptanı mı? Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Kırmızı Şeytanlar yıldızı, Bruno Fernandes'in geleceği sorgulanırken adı ortaya atılan dört isimden biri olarak Mason Mount'ı gösterdi
55 milyon sterlinlik Mount, Fernandes'le birlikte yıldızlaşmayı umuyor
İngiltere Milli Takımı oyuncusu olan eski Chelsea yıldızı için böyle bir konumlandırma, Mount'ın ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan yerde üç sezon boyunca form ve fiziksel durum açısından zorlanması göz önüne alındığında bazıları için sürpriz olabilir. Ancak onu kadroya katmak için 55 milyon sterlin (74 milyon dolar) ödendi ve kendisi şu anda 27 yaşında. Mount, Stamford Bridge'de Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
United'ın 2026-27'de yurt içi ve kıtasal kupa zaferlerini hedeflemesi doğrultusunda, Fernandes'in yanında önemli bir rol üstlenmeyi umuyor. Old Trafford'daki takım kaptanı geçen sezon asist alanında Premier League tarihine geçti, ancak mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yılı kaldı ve buna ek olarak 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor.
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Manchester United'ın bir sonraki kaptanı: Fernandes'ten pazubandı kim devralacak?
Manchester United, eylülde 32 yaşına girecek Fernandes ile yeni bir sözleşme imzalamak için elinden geleni yapıyor, ancak bir gün onun takımdan ayrılacağının farkında; üstelik bunu modern dönemin efsanelerinden biri olarak yapma ihtimali de var.
O noktada kaptanlık pazubandını kim takacak? Bu soru Sharpe'a yöneltildiğinde, Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Manchester United kanat oyuncusu, NetBet iş birliğiyle GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Kaptanlar mı? Bence Harry Maguire bu işi daha önceki dönemlerde oldukça iyi yaptı. Ona güvenebilirsiniz. Savunmada [Lisandro] Martinez var, bence o da kaptanlık materyali.
“Bence eğer fit kalabilir ve önceki sezonlarda oynadığı gibi oynarsa, Mason Mount da tecrübesiyle her zaman adaylardan biri olur. Bence o, illa korkutarak değil ama örnek olarak liderlik eder. Orada birkaç isim var.
“Kobbie'nin [Mainoo] soyunma odasında çok konuşan biri olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle birkaç seçenek var. Bilmiyorum, belki Bruno gelecek birkaç sezonda ayrılırsa, o zaman kaptan olmayı düşünecek başka biri de gelir.”
Man Utd, Fernandes için yeni sözleşme üzerinde çalışıyor
United, Fernandes'in veda edeceği günün daha çok uzakta kalmasını sağlamaya kararlı. Daha önce Suudi Pro Ligi'ndeki takımlarla anılan Fernandes için Avrupa'nın önde gelen ekipleri de, kendini kanıtlamış bir ismi kadrolarına katma fırsatını memnuniyetle değerlendirecektir.
Old Trafford'dakilere, Ocak 2020'de Sporting'den transfer edilen oyuncuyu mevcut ortamında tutmak için ne gerekiyorsa yapmaları çağrısı yapılıyor. Eski Manchester United forveti Michael Owen da kısa süre önce GOAL'e şunları söyledi: “Ben Manchester United olsam, kesinlikle her şeyi yapardım.
“Kurallar, düzenlemeler ve bunun gibi şeyler var. ‘Yaşı itibarıyla şu kadar ve buna bunu ödememelisiniz, uzun kontratlar vermemelisiniz, şunu yapmamalısınız’ diye düşündüğünüz şeyler. Ama bazen bir oyuncu o kadar önemlidir, o kadar önemlidir ki bazen kuralları çiğnemeniz gerektiğini düşünüyorum.
“Ben Manchester United olsam, onsuz sezona girmeye katlanamazdım. O kadar önemli biri. Yaşını unutun, diğer her şeyi unutun. Manchester United ilerleyişini sürdürecekse, o vazgeçilmez.”
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2026-27 sezonu öncesi geri sayım sürerken transfer dönemi açıldı
Fernandes, 2026 Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ile birlikte sergilediği performansın ardından yeniden United kadrosuna dahil oldu. Tam maç ritmine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Manchester'da yeniden şampiyonluk söylemleri yükselirken Michael Carrick, takımının 2026-27 sezonunun açılış maçında 22 Ağustos'ta Premier League'e yeni yükselen Hull City ile karşılaşacağını görecek. United, o tarihe kadar Fernandes ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak isterken, yaz transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık kalacağı için kadroya yeni isimler katmak için de çalışacak.
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