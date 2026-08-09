Manchester United, eylülde 32 yaşına girecek Fernandes ile yeni bir sözleşme imzalamak için elinden geleni yapıyor, ancak bir gün onun takımdan ayrılacağının farkında; üstelik bunu modern dönemin efsanelerinden biri olarak yapma ihtimali de var.

O noktada kaptanlık pazubandını kim takacak? Bu soru Sharpe'a yöneltildiğinde, Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Manchester United kanat oyuncusu, NetBet iş birliğiyle GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Kaptanlar mı? Bence Harry Maguire bu işi daha önceki dönemlerde oldukça iyi yaptı. Ona güvenebilirsiniz. Savunmada [Lisandro] Martinez var, bence o da kaptanlık materyali.

“Bence eğer fit kalabilir ve önceki sezonlarda oynadığı gibi oynarsa, Mason Mount da tecrübesiyle her zaman adaylardan biri olur. Bence o, illa korkutarak değil ama örnek olarak liderlik eder. Orada birkaç isim var.

“Kobbie'nin [Mainoo] soyunma odasında çok konuşan biri olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle birkaç seçenek var. Bilmiyorum, belki Bruno gelecek birkaç sezonda ayrılırsa, o zaman kaptan olmayı düşünecek başka biri de gelir.”