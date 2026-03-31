Manchester United'ın başarısız transferi Anthony Martial, Meksika kulübü Monterrey tarafından kadro dışı bırakıldı; Fransız forvet, oyundan alınmasına gösterdiği öfkeli tepkinin bedelini ödüyor

Martial, 2016 yılında Monaco'dan Old Trafford'a 36 milyon sterlin (48 milyon dolar) karşılığında transfer olduğunda dünya futbolunun en pahalı genç oyuncusu oldu. Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği dokuz yıl boyunca 317 maça çıktı ve 90 gol attı. İngiltere'de ondan daha fazlası bekleniyordu, ancak United'da kadro sıralamasında giderek geriledi.

Bu durum, 2021-22 sezonunda Sevilla'ya kiralanmasına yol açtı ve ardından 2024 yılında serbest oyuncu olarak AEK Atina'ya kalıcı olarak transfer oldu. Yunanistan'da sadece bir sezon geçirdikten sonra, Eylül 2025'te Meksika'ya gitme fırsatını değerlendirdi.