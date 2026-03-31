Çeviri:
Manchester United'ın başarısız transferi Anthony Martial, Meksika kulübü Monterrey tarafından kadro dışı bırakıldı; Fransız forvet, oyundan alınmasına gösterdiği öfkeli tepkinin bedelini ödüyor
Martial bir zamanlar dünya futbolundaki en pahalı genç oyuncuydu
Martial, 2016 yılında Monaco'dan Old Trafford'a 36 milyon sterlin (48 milyon dolar) karşılığında transfer olduğunda dünya futbolunun en pahalı genç oyuncusu oldu. Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği dokuz yıl boyunca 317 maça çıktı ve 90 gol attı. İngiltere'de ondan daha fazlası bekleniyordu, ancak United'da kadro sıralamasında giderek geriledi.
Bu durum, 2021-22 sezonunda Sevilla'ya kiralanmasına yol açtı ve ardından 2024 yılında serbest oyuncu olarak AEK Atina'ya kalıcı olarak transfer oldu. Yunanistan'da sadece bir sezon geçirdikten sonra, Eylül 2025'te Meksika'ya gitme fırsatını değerlendirdi.
Martial, Monterrey tarafından yedek kulübesinde bırakılmasına öfkeyle tepki gösterdi
Monterrey'deki kariyerine yavaş bir başlangıç yapan Martial, tüm turnuvalarda oynadığı 20 maçta sadece bir gol atabildi. Martial'ın form düşüklüğü, Meksika basınının eleştirilerine maruz kaldı.
Monterrey kadrosundaki yeri şimdiden ciddi bir tehdit altında ve son Chivas de Guadalajara maçında yedek kulübesinde yer aldı. Martial'ın o maçta forma giymesi gerektiği görüşünde olduğu bildiriliyor.
TUDN, 30 yaşındaki forvetin, Monterrey'in 3 gol gerideyken oyuna alınmamasına öfkeyle tepki gösterdiğini iddia ediyor. Onun yerine, maçın bitimine 16 dakika kala son değişiklikle genç Joaquin Moxica oyuna girdi.
Martial'ın yedek kulübesindeki öfke patlaması nedeniyle nasıl cezalandırıldığı
Martial’ın, teknik direktör Nicolas Sanchez tarafından göz ardı edilip yedek kulübesinde kalması üzerine “sinirlerine hakim olamadığı” söyleniyor. Bu öfke patlamasının teknik ekip tarafından fark edildiği ve not edildiği belirtiliyor.
Martial, TUDN'nin haberine göre, birinci takım kadrosunun geri kalanıyla antrenmanlara katılmaması yönünde uyarıldı. Bu zorunlu uzaklaştırma bir hafta sürecek ve bu sürenin sonunda durum yeniden değerlendirilecek.
Martial, Monterrey'e katıldığında iki yıllık sözleşme imzaladı
Martial, Monterrey'e katıldığında iki yıllık bir sözleşme imzalamıştı, ancak bu şartların yerine getirilip getirilmeyeceği henüz belli değil. İstediği etkiyi yaratmak için hâlâ zamanı var, ancak davranışlarıyla kırdığı kişilerin hepsinden özür dilemesi gerekecek.
30 kez A milli takım formasını giyen Martial, değerinin o kadar düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya ki, başka bir takım bulması zor olabilir. Yeteneği hiç şüphe götürmez, ancak bir süredir tavırlarıyla ilgili sorular kafasında dolaşıyor.