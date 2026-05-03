Malen şu anda Avrupa'nın en çok konuşulan forvetlerinden biri olsa da, Villa Park'ta Emery yönetimindeki dönemi çok daha sakin geçmişti. Oyuncunun ayrılışı ve ardından gelen başarısından bahseden Villa teknik direktörü, bu hafta başında Ollie Watkins'in varlığının Hollandalı oyuncunun kulüpte ritmini bulmasını zorlaştırdığını itiraf etti.

"Bu, satın alma opsiyonlu bir kiralama ve Roma, gösterdiği performans göz önüne alındığında bu opsiyonu kullanacaktır. Bu nedenle, onun için çok mutlu olduğumu tekrar belirtmek isterim, çünkü o iyi bir insan ve iyi bir oyuncu. Burada Watkins ile rekabet içindeydi, bu nedenle daha az oynadı ve ben onun forvet olarak daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyordum. Bazen Watkins ile birlikte oynadı, bu yüzden Roma'da kendine en uygun yeri bulduğunu ve yeteneklerini sergileyip gol atmak için her maçta oynadığını düşünüyorum. Onun için çok mutluyum çünkü o da iyi bir insan. Ve umarım gol atmaya devam eder," dedi Emery.