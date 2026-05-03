Manchester United'ın, Aston Villa'nın kadrosuna giremeyen ve Ocak ayında takımdan ayrılan Hollandalı forveti transfer etmek istemesi şaşkınlık yarattı
Kırmızı Şeytanlar, eski Villa oyuncusunu gözlüyor
Haberlere göre Manchester United, Roma’da Malen’in durumunu yakından takip eden üç Premier Lig devinden biri. 27 yaşındaki forvet, kış transfer döneminde Villa Park’tan kiralık olarak ayrıldığından bu yana dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi ve İtalyan ekibinde sadece 14 maçta 11 gol attı.
Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma'nın 25 milyon avro (22 milyon sterlin/29 milyon dolar) ile 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) arasında bir ücret karşılığında transferi kalıcı hale getirme opsiyonu bulunurken, United'a Chelsea ve Newcastle de katılarak, Malen'in durumunu takip eden "büyük kulüpler" arasında bir rekabet yaşanıyor.
Emery, Villa'nın yaşadığı zorlukları açıklıyor
Malen şu anda Avrupa'nın en çok konuşulan forvetlerinden biri olsa da, Villa Park'ta Emery yönetimindeki dönemi çok daha sakin geçmişti. Oyuncunun ayrılışı ve ardından gelen başarısından bahseden Villa teknik direktörü, bu hafta başında Ollie Watkins'in varlığının Hollandalı oyuncunun kulüpte ritmini bulmasını zorlaştırdığını itiraf etti.
"Bu, satın alma opsiyonlu bir kiralama ve Roma, gösterdiği performans göz önüne alındığında bu opsiyonu kullanacaktır. Bu nedenle, onun için çok mutlu olduğumu tekrar belirtmek isterim, çünkü o iyi bir insan ve iyi bir oyuncu. Burada Watkins ile rekabet içindeydi, bu nedenle daha az oynadı ve ben onun forvet olarak daha fazla oynaması gerektiğini düşünüyordum. Bazen Watkins ile birlikte oynadı, bu yüzden Roma'da kendine en uygun yeri bulduğunu ve yeteneklerini sergileyip gol atmak için her maçta oynadığını düşünüyorum. Onun için çok mutluyum çünkü o da iyi bir insan. Ve umarım gol atmaya devam eder," dedi Emery.
Roma'nın kalıcı transfer konusundaki kararlı tutumu
Premier Lig’den gelen ilginin artmasına rağmen Roma, takımın yıldız oyuncusunu elinde tutmaya kararlı görünüyor. İtalya’dan gelen haberlere göre, Serie A kulübünün sahibi olan Friedkin ailesinin bu hafta Roma’ya gelerek kalıcı transferi bizzat onaylaması ve Villa ile mutabık kalınan satın alma maddesini devreye sokması bekleniyor.
Malen'in değerinin İtalya'ya geldiğinden bu yana iki katına çıktığı ve 26 milyon sterlinlik ilk maksimum ücretin çok ötesine geçtiği konusunda giderek artan bir fikir birliği var. Sezonun bitmesine sadece dört maç kala, Roma'nın Juventus ve Como'nun sadece birkaç puan gerisinde, ligde altıncı sırada yer alması ve Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmesi için Malen'in golleri hayati öneme sahip.
Manchester United'ın yüksek harcamalarının ardındaki şaşırtıcı bağlantılar
United'ın geçen yaz transfer döneminde hücum hattına yaptığı devasa yatırım göz önüne alındığında, Old Trafford ile olan bu bağlantı hâlâ merak uyandırıcı. Kulüp, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak için toplam 193 milyon sterlin (263 milyon dolar) harcadı; bu iki oyuncu da bu sezon United'ın Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesinde kilit rol oynadı. Ayrıca Sloven forvet Benjamin Sesko da kadroya katıldı.
Cunha'nın Liverpool ile oynanacak kritik maç öncesinde antrenmanlara dönmesiyle, United'ın hücum seçenekleri şimdiden sağlam görünüyor. Ancak, büyük bir Avrupa liginde ilk forvet olarak başarılı olabileceğini kanıtlamış Malen gibi etkili bir golcünün cazibesi, gelecek yıl potansiyel olarak daha yüksek seviyedeki Avrupa kupaları için kadrosunu güçlendirmek isteyen Kırmızı Şeytanlar için çok cazip olabilir.