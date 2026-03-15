Manchester United'ın Aston Villa maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Asist kralı Bruno Fernandes yine sahneye çıktı! Kaptan, Kırmızı Şeytanlar'ın kritik galibiyetle ilk dörtteki yerini sağlamlaştırırken rakip savunmaları alt üst etmeye devam ediyor

İlk yarıdan bakıldığında, bu maçın Premier Lig'in üçüncü ve dördüncü sıradaki takımları arasında oynanan bir karşılaşma olduğunu anlamak zordu; tek bir isabetli şutun görüldüğü, ilham verici olmayan ve sıkıcı bir maçtı. Bu tek şut, Emi Martinez tarafından kurtarılan Amad Diallo'nun kafa vuruşuydu.

İkinci yarıda United canlandı ve Martinez, köşe vuruşundan gelen keskin bir pasla pozisyon alan Bryan Mbeumo'nun şutunu kurtarmak için tekrar devreye girdi. Bu pozisyon, United'ın açılış golünü bulduğu köşe vuruşuna yol açtı. Casemiro, Fernandes'in ortasına kafayla dokunarak sezonun yedinci golünü attı ve bu, kariyerinin en golcü sezonu oldu.

Fernandes ayrıca sezonun 15. asistini yaparak tarihe geçti ve David Beckham'ın United formasıyla bir Premier League sezonunda en fazla asist rekoruna ulaştı. Ancak birkaç dikkatsiz savunma hatasının ardından kısa süre sonra skoru eşitlediler ve Ocak 2025'ten bu yana ilk kez bir lig maçında ilk 11'de yer alan Barkley, 64. dakikada kaosu değerlendirerek skoru eşitledi.

Ancak United'ın geri dönüşü uzun sürmedi ve elbette Fernandes, Cunha'yı altı maç sonra ilk golünü atması için serbest bıraktı ve Red Devils'ı tekrar öne geçirdi. Ardından Sesko, paha biçilmez bir galibiyeti kesinleştirerek United'ın, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren tablodaki beşinci sıra ile arasındaki farkı altı puana çıkardı.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını derecelendirdi...