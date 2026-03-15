Manchester United'ın Aston Villa maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Asist kralı Bruno Fernandes yine sahneye çıktı! Kaptan, Kırmızı Şeytanlar'ın kritik galibiyetle ilk dörtteki yerini sağlamlaştırırken rakip savunmaları alt üst etmeye devam ediyor

Bruno Fernandes, Manchester United'ı Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne dönüş yolunda ilerlemesine öncülük ederek tarihe geçti. Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı, United'ın diğer ilk dört yarışmacısı Villa'yı mağlup edip üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken sezonun 15. ve 16. asistlerini kaydetti ve Unai Emery'nin takımıyla arasındaki farkı üç puana çıkardı.

İlk yarıdan bakıldığında, bu maçın Premier Lig'in üçüncü ve dördüncü sıradaki takımları arasında oynanan bir karşılaşma olduğunu anlamak zordu; tek bir isabetli şutun görüldüğü, ilham verici olmayan ve sıkıcı bir maçtı. Bu tek şut, Emi Martinez tarafından kurtarılan Amad Diallo'nun kafa vuruşuydu. 

İkinci yarıda United canlandı ve Martinez, köşe vuruşundan gelen keskin bir pasla pozisyon alan Bryan Mbeumo'nun şutunu kurtarmak için tekrar devreye girdi. Bu pozisyon, United'ın açılış golünü bulduğu köşe vuruşuna yol açtı. Casemiro, Fernandes'in ortasına kafayla dokunarak sezonun yedinci golünü attı ve bu, kariyerinin en golcü sezonu oldu.

Fernandes ayrıca sezonun 15. asistini yaparak tarihe geçti ve David Beckham'ın United formasıyla bir Premier League sezonunda en fazla asist rekoruna ulaştı. Ancak birkaç dikkatsiz savunma hatasının ardından kısa süre sonra skoru eşitlediler ve Ocak 2025'ten bu yana ilk kez bir lig maçında ilk 11'de yer alan Barkley, 64. dakikada kaosu değerlendirerek skoru eşitledi.

Ancak United'ın geri dönüşü uzun sürmedi ve elbette Fernandes, Cunha'yı altı maç sonra ilk golünü atması için serbest bıraktı ve Red Devils'ı tekrar öne geçirdi. Ardından Sesko, paha biçilmez bir galibiyeti kesinleştirerek United'ın, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı veren tablodaki beşinci sıra ile arasındaki farkı altı puana çıkardı.

GOAL, Old Trafford'daki United oyuncularını derecelendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Senne Lammens (6/10):

    Çoğunlukla gözlemci rolündeydi. 60. dakikada Amadou Onana'nın şutunu parmaklarıyla çelerek ilk kurtarışını yaptı. Barkley'nin beraberlik golünde görüş açısı kısıtlıydı.

    Diogo Dalot (5/10):

    Genel olarak hayal kırıklığı yarattı. Fernandes'in çalımının ardından Z tribününe doğru bir şut attı, ardından Casemiro'nun güzel pasını kafayla üst direğin üzerine gönderdi.

    Harry Maguire (7/10):

    Maç boyunca mükemmel bir öngörü sergiledi ve skor henüz 0-0 iken Ollie Watkins'i sprint yarışında geride bıraktı.

    Leny Yoro (7/10):

    İlk yarıda Watkins'e karşı muhteşem bir kayma müdahalesi yaptı ve ikinci yarıda da sahada çok iyi mücadele etti.

    Luke Shaw (7/10):

    İlk yarıda en iyi oyuncuydu; defalarca tehlikeli pasları kesti, kritik bir anda Watkins'e müdahale etti ve hücumda etkili bir koşu yaptı.

    Orta saha

    Kobbie Mainoo (6/10):

    İlk yarıda bazı iyi paslar ve driplingler yaptı, ancak en önemli müdahalesi, tehlikeli bir pozisyonu önleyen Emi Buendia'ya yaptığı müdahaleydi.

    Casemiro (8/10):

    Her zamanki gibi azimli bir performans sergiledi; agresifliğini, gol tehdidini ve pas verme yeteneğini gösterdi. Taraftarların "Bir yıl daha" diye tezahürat yapmasına şaşmamak gerek. 

    Bruno Fernandes (9/10):

    En dominant ve belirleyici haliyle oynadı. United'ın tüm fırsatları onun üzerinden geçti, bu yüzden ilk iki gol elbette onun paslarından geldi, kritik köşe vuruşuna yol açan Mbeumo'nun şutu da öyle. Artık bir lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu olarak kulübün efsanesi Beckham'ı geride bıraktı ve Premier Lig rekor sahipleri Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'ye de dört asist uzaklıkta.

    Saldırı

    Amad Diallo (5/10):

    İki fırsat yakaladı ancak genel olarak hayal kırıklığı yarattı ve kendi yarı sahasında aşırı özgüvenli driplingleriyle iki kez zor durumda kaldı.

    Bryan Mbeumo (6/10):

    İlk yarıda kötü bir performans sergiledi ancak kaleye attığı ilk şut, kritik bir korner vuruşuna yol açtı ve taraftarlar, oyundan çıkarken alkışlayarak onun katkısını takdir ettiler.

    Matheus Cunha (7/10):

    İlk yarıda sol kanattan iyi ataklar yaparak Villa'yı zorladı ve muhteşem bir golle United'ı galibiyete taşıdı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Benjamin Sesko (7/10):

    2026'daki sekizinci golünü attı; bu, yedek olarak attığı beşinci golüydü ve süper yedek statüsünü daha da sağlamlaştırdı. Daha sonra yaptığı korkunç vuruş hakkında ne kadar az konuşulursa o kadar iyi.

    Manuel Ugarte (N/A):

    91. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna girdi.

    Michael Carrick (7/10):

    Sıkıcı geçen ilk yarıdan sonra sabır gösterdi ve takımının işi halledeceğine güvendi; 90. dakikadan önce yaptığı tek oyuncu değişikliği bir golle sonuçlandı. Old Trafford'da beş maçta beş galibiyet.

