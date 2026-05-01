Manchester United’ın asist kralı, en verimli ortaklıklarını değerlendirirken: Cristiano Ronaldo ve Marcus Rashford neden Bruno Fernandes’in işini kolaylaştırdı?

Opta Analisti ile yaptığı ayrıntılı röportajda Old Trafford'daki en başarılı ortaklıklarını değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu, Ronaldo ve Rashford'un akıllı hareketlerinin pasör rolünü ne kadar kolaylaştırdığını vurguladı.

Pas seçimlerini belirleyen takım arkadaşlarının belirli koşularını tartışırken, şunları söyledi: “O listedeki en iyi oyunculara baktığınızda, Rashy [Marcus Rashford] arkaya ve boşluklara pas almayı seven bir oyuncu. Normalde onu daha çok boşluklarda bulurdum. Cristiano [Ronaldo] savunmacıların arkasında küçük çapraz koşular yapıyor, bu yüzden ben de her zaman savunmacıların arkasına pas atardım.

"Biraz daha geride oynadığınızda ve önünüzde hatlar arasında oyuncularınız olduğunda, önemli olan topu mümkün olan en iyi şekilde ilerletmek ve onlara şut şansı vermek ya da o anda diğer 10 numaraya veya forvete pas atmak."