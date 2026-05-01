Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester United’ın asist kralı, en verimli ortaklıklarını değerlendirirken: Cristiano Ronaldo ve Marcus Rashford neden Bruno Fernandes’in işini kolaylaştırdı?
Premier Lig tarihinde bir ilke imza atmak
Manchester United kaptanı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne'nin elinde bulunan 20 asistlik tek sezon rekorunu kırmaya çok yakın. 2025-26 sezonuna yavaş bir başlangıç yapan Fernandes, son 24 maçında 19 asist yaparak her 109 dakikada bir gol katkısı sağladı. Pazartesi gecesi kariyerinin 70. asistini yapan Fernandes, 2020'nin başlarında yaptığı çıkışından bu yana ligin en iyi pasörlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.
- Getty Images Sport
Elit hareketlere uyum sağlama
Opta Analisti ile yaptığı ayrıntılı röportajda Old Trafford'daki en başarılı ortaklıklarını değerlendiren 31 yaşındaki oyuncu, Ronaldo ve Rashford'un akıllı hareketlerinin pasör rolünü ne kadar kolaylaştırdığını vurguladı.
Pas seçimlerini belirleyen takım arkadaşlarının belirli koşularını tartışırken, şunları söyledi: “O listedeki en iyi oyunculara baktığınızda, Rashy [Marcus Rashford] arkaya ve boşluklara pas almayı seven bir oyuncu. Normalde onu daha çok boşluklarda bulurdum. Cristiano [Ronaldo] savunmacıların arkasında küçük çapraz koşular yapıyor, bu yüzden ben de her zaman savunmacıların arkasına pas atardım.
"Biraz daha geride oynadığınızda ve önünüzde hatlar arasında oyuncularınız olduğunda, önemli olan topu mümkün olan en iyi şekilde ilerletmek ve onlara şut şansı vermek ya da o anda diğer 10 numaraya veya forvete pas atmak."
Golcüden oyun kurucuya dönüşüm
Michael Carrick’in rehberliğinde Fernandes, rolünün birincil gol tehdidinden, sağ yarı alanlara serbestçe girme özgürlüğüne sahip teknik bir beyin haline geldiğini gördü. Orta saha oyuncusu, bu dönüşümün kısmen rakiplerin oyununa uyum sağlamasının yanı sıra teknik direktörünün verdiği özel taktik talimatlardan kaynaklandığını açıkladı.
Oyuncu şunları söyledi: “Mesele alan. Yıllar geçtikçe takımlar sizi daha iyi tanıyor, bu yüzden kulübe ilk geldiğimde beni pek tanımadıkları için bana verdikleri kadar alan bırakmak istemiyorlar. Artık Michael ile birlikte o bölgede çok fazla dolaşıyorum. O benim sadece ortada kalmamı istemiyor, bu yüzden sık sık benden o boşluğu bulmamı istiyor.”
- Getty Images Sport
Rekor için son hamle
Manchester United’ın son dönemde Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Sesko’yu kadrosuna katması, sezonun zirveye ulaşırken Fernandes’in yaratıcılığını sürdürmesi için ideal oyuncuları sağladı. Kalan dört maçla birlikte, kaptan, özellikle Mbeumo ve Sesko'nun rakip savunma hattının gerisinde yaptıkları yoğun koşular göz önüne alındığında, tüm zamanların rekorunu kırmak için iyi bir konumda bulunuyor. Önümüzdeki maçlar, Carrick'in yönetiminde nihayet golcü kimliğini bulan United için kritik bir sınav niteliğinde. Bu sınav, 3 Mayıs Pazar günü Old Trafford'da Liverpool ile oynanacak büyük iç saha karşılaşmasıyla başlayacak.