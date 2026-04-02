Manchester United'ın Ajax'tan Antony ve Lisandro Martinez'i 140 milyon sterline transfer etmesi, acı bir oyuncu keşif ücreti anlaşmazlığının odağında

Futbol gözlemcisi Peter Gerards, Antony ve Martinez’in rekor bedelli transferleriyle ilgili olarak 2 milyon avroluk bir ödeme talep ederek Ajax’a karşı dava açtı. İki oyuncu, 2022 yazında teknik direktör Erik ten Hag’ın peşinden Manchester United’a toplamda 140 milyon sterlini aşan bir bedelle transfer olmadan önce Amsterdam’da takımın vazgeçilmez isimleriydi.

Gerards, kulüple yaptığı anlaşmanın şartlarına göre, keşfettiği ve kulübün dikkatine sunduğu oyuncuların transfer ücretlerinden belirli bir yüzde almaya hakkı olduğunu iddia ediyor. Amsterdam Temyiz Mahkemesi'nde konuşan Gerards, kulübün son dönemdeki mali kazançlarına yaptığı katkıyı savunarak, "Biz olmasaydık, Antony ve Martinez Ajax'ta oynamazdı" dedi.