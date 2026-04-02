Manchester United'ın Ajax'tan Antony ve Lisandro Martinez'i 140 milyon sterline transfer etmesi, acı bir oyuncu keşif ücreti anlaşmazlığının odağında
Scout, milyonlarca sterlinlik tazminat talebiyle Ajax'ı mahkemeye verdi
Futbol gözlemcisi Peter Gerards, Antony ve Martinez’in rekor bedelli transferleriyle ilgili olarak 2 milyon avroluk bir ödeme talep ederek Ajax’a karşı dava açtı. İki oyuncu, 2022 yazında teknik direktör Erik ten Hag’ın peşinden Manchester United’a toplamda 140 milyon sterlini aşan bir bedelle transfer olmadan önce Amsterdam’da takımın vazgeçilmez isimleriydi.
Gerards, kulüple yaptığı anlaşmanın şartlarına göre, keşfettiği ve kulübün dikkatine sunduğu oyuncuların transfer ücretlerinden belirli bir yüzde almaya hakkı olduğunu iddia ediyor. Amsterdam Temyiz Mahkemesi'nde konuşan Gerards, kulübün son dönemdeki mali kazançlarına yaptığı katkıyı savunarak, "Biz olmasaydık, Antony ve Martinez Ajax'ta oynamazdı" dedi.
Marc Overmars dönemine ait anlaşma mercek altına alındı
Anlaşmazlık, Gerards International Consultancy ile Ajax’ın eski futbol direktörü Marc Overmars arasında 2016 yılında imzalanan bir sözleşmeye dayanıyor. Sözleşme, hem Martinez’in hem de Antony’nin keşfedildiği Güney Amerika’daki oyuncu keşif faaliyetleri için özel olarak hazırlanmıştı. Ajax’ın hukuk ekibi, Gerards’ın bu oyuncuları keşfettiğini inkar etmese de, mali yükümlülüğün süresinin dolduğunu savunuyor.
Mahkeme, profesyonel ilişkinin nasıl ani bir şekilde sona erdiğine dair ayrıntıları dinledi. Gerards, 2020 yılında Overmars'ın sadece beş dakika süren bir toplantıda sözleşmenin feshedildiğini kendisine bildirdiğini iddia ederken, Het Parool gazetesi, bunun ardından yapılan evrak işlemlerinin önemli bir hukuki "karışıklığa" yol açtığını belirtiyor.
Sözleşmenin feshi ve süresinin dolmasıyla ilgili hukuki mücadele
Avukatlar Dolf Segaar ve Bram Bollen’in başını çektiği Ajax’ın savunması, Gerards ile yapılan sözleşmenin, Manchester United’ın sansasyonel transferlerinin gerçekleşmesinden iki yıl önce, 2020 yılında tamamen feshedildiği iddiasına dayanıyor. Taraflar, iş ilişkisinin sona ermesiyle birlikte transfer gelirlerinden pay alma hakkının da ortadan kalktığını savunuyor. Ancak, oyuncu keşif şirketi, orijinal sözleşmedeki belirli koruma hükümlerine atıfta bulunarak durumu farklı bir şekilde değerlendiriyor.
Gerards International Consultancy, sözleşmenin feshedilmesinin gelecekteki gelir haklarından feragat ettikleri anlamına gelmediğini iddia ediyor. Scouting şirketi, belirli bir maddenin, bir oyuncunun kulübe tanıtılmasından sonraki dört yıl boyunca transfer gelirleri üzerinde hak tanıdığını savunuyor. Bu yorum geçerli olursa, 2022'deki Antony ve Martinez satışları doğrudan bu koruma kapsamına girecektir.
- AFP
Amsterdam mahkemesi kararını hazırlarken son uyarı verildi
Bu hukuki ihtilafın 2023 yılından beri perde arkasında kaynadığı bildiriliyor, ancak şimdi kritik bir noktaya ulaştı. Dava dışı uzlaşma yönündeki önceki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Temyiz Mahkemesi her iki tarafa da kesin bir ültimatom verdi. Taraflara uzlaşmaya varmaları için bir hafta süre tanındı; aksi takdirde mahkeme bağlayıcı bir karar verecek.
Yedi günlük süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, mahkeme 9 Haziran'da nihai kararını açıklayacak. Ajax için bu dava, önceki yönetimin yönetim tarzından kaynaklanan ve milyonlarca sterlinlik bir baş ağrısına yol açabilecek bir durum. Manchester United taraftarları için ise bu dava, Eredivisie yıldızlarını Premier Lig'e getirmek için yapılan devasa yatırımı hatırlatıyor.