Getty Images Sport
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Manchester United’ın 50 milyon sterlinlik Andrey Santos transferi “tuhaf” ve “bir kumar” olarak değerlendiriliyor; eski Red Devils ve Chelsea yıldızları transferle ilgili görüş birliğine vardı
Eski yıldızlar, United’ın haberlere göre yaptığı hamleyi sorguluyor
Manchester United efsanesi Butt, kulübün Chelsea’nin orta saha oyuncusu Santos’u transfer edeceği yönündeki haberlere şüpheyle yaklaştı. Sky Sports, United’ın 22 yaşındaki oyuncu için 50 milyon sterline varan bir anlaşmaya vardığını bildiriyor; ancak Butt, bu transfer bedelinin oyuncunun takıma hemen katkı sağlamasını gerektirdiğini düşünüyor.
Butt, Kırmızı Şeytanlar'ın kadro derinliğini güçlendirmesi gerektiğini kabul etse de, Santos'un bu kadar yüksek bir bedel karşılığında sadece yedek olarak transfer edilmeyeceğini savundu. Bunun yerine, Brezilyalı oyuncunun en üst seviyede sınırlı deneyime sahip olmasına rağmen ilk 11'in değişmez bir parçası olması beklendiğini düşünüyor.
- Getty Images Sport
Butt endişelerini dile getirdi
Paddy Power’a verdiği özel röportajda Butt, haberlere konu olan bu transferi neden anlamakta zorlandığını açıkladı. Genç oyuncuları kadroya katmanın önemli olduğunu vurgulayan Butt, Santos’un 50 milyon sterlinlik bir yatırımı ve ilk 11’de hemen yer almasını haklı çıkaracak kadar kendini kanıtlayıp kanıtlamadığını sorguladı.
"Eğer 25-30 milyon sterline transfer edilseydi bunu anlayabilirdiniz... Ama 50 milyon sterline sadece yedek kulübesinde oturması için transfer edilmiyor, ilk 11'de oynaması gerekiyor. Onu birkaç kez oynarken izledim ama 'vay canına, topla harika bir yeteneği var ya da tam bir güç makinesi' dedirtecek kadar göze çarpan bir yanı yok," diye açıkladı Butt.
"Ya transfer ekibi bir deha ve 'bu delikanlı geleceğin yıldızı olacak, hemen 50 milyon sterlin ödeyip onu doğrudan zorlu bir ortama atacağız' diyorlar. Ama geçen yıl 10. sırada bitiren Chelsea'de sadece 13 maçta ilk 11'de yer almış olması nedeniyle, bu bana iyi bir transfer gibi gelmiyor. Umarım yanılıyorumdur, umarım harika bir oyuncu olur ve bizi hayran bırakır.
"Bu çocuk ancak 10 maç oynamış. Garip bir durum; ‘ne harika bir transfer, bundan gerçekten memnunum’ diye sevinçten zıplayacağım bir transfer değil. Orta sahada bizi çok daha iyi hale getirecek oyunculara ihtiyacımız var. Genç oyunculara ya da yeni transferlere, kendilerini kanıtlamadan eleştirmek hiç hoşuma gitmez, ama bu durumda, kendini kanıtlamış bir oyuncu yerine potansiyeli satın alıyorlar."
Petit, güven konusunda bir risk alınacağı konusunda uyarıyor
Endişelenenler sadece eski United oyuncuları değil; eski Chelsea orta saha oyuncusu Petit de bu transferin risklerle dolu olduğunu düşünüyor. Futbol bahis oranları sunan BOYLE Sports’a konuşan Petit, Santos’un United’da Şampiyonlar Ligi’nin baskısı altında başarılı olabilmesi için zihinsel olarak tamamen sıfırlanması gerektiğini belirtti.
"Andrey Santos'un Man Utd'ye transferi hem kendisi hem de kulüp için bir kumar," dedi Petit. "Andrey Santos, Chelsea'ye dönmeden önce Strasbourg'da harika bir sezon geçirdi, ancak Chelsea'de pek fazla forma giyemedi ve beklenen performansı gösteremedi.
"Manchester United'daki dinamik artık farklı; takım Şampiyonlar Ligi'nde ve sürekli gelişmeye devam etmesi gerekiyor. Andrey'in özgüvenini yeniden kazanması gerekiyor. Kalitesi var, ama zihniyeti de var mı? Chelsea'de geçirdiği zorlu bir dönemin ardından United'a katılmak, hem kendisi hem de kulüp için bir kumar."
- Getty Images Sport
Anlaşma gerçekleşirse baskı artacak
Santos’un basında yer alan transferi tamamlaması halinde, transfer ücretinin büyüklüğü göz önüne alındığında beklentiler yüksek olacaktır. Hem Butt hem de Petit, Brezilyalı oyuncunun hemen sonuç vermesi yönünde baskı altında kalacağına inanıyor; eğer United’ın orta sahasında kilit bir figür olması bekleniyorsa, uyum sağlamak için çok az zamanı olacak.
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