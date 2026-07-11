Manchester United’ın 50 milyon sterlinlik Andrey Santos transferi “tuhaf” ve “bir kumar” olarak değerlendiriliyor; eski Red Devils ve Chelsea yıldızları transferle ilgili görüş birliğine vardı

Paddy Power’a verdiği özel röportajda Butt, haberlere konu olan bu transferi neden anlamakta zorlandığını açıkladı. Genç oyuncuları kadroya katmanın önemli olduğunu vurgulayan Butt, Santos’un 50 milyon sterlinlik bir yatırımı ve ilk 11’de hemen yer almasını haklı çıkaracak kadar kendini kanıtlayıp kanıtlamadığını sorguladı.

"Eğer 25-30 milyon sterline transfer edilseydi bunu anlayabilirdiniz... Ama 50 milyon sterline sadece yedek kulübesinde oturması için transfer edilmiyor, ilk 11'de oynaması gerekiyor. Onu birkaç kez oynarken izledim ama 'vay canına, topla harika bir yeteneği var ya da tam bir güç makinesi' dedirtecek kadar göze çarpan bir yanı yok," diye açıkladı Butt.

"Ya transfer ekibi bir deha ve 'bu delikanlı geleceğin yıldızı olacak, hemen 50 milyon sterlin ödeyip onu doğrudan zorlu bir ortama atacağız' diyorlar. Ama geçen yıl 10. sırada bitiren Chelsea'de sadece 13 maçta ilk 11'de yer almış olması nedeniyle, bu bana iyi bir transfer gibi gelmiyor. Umarım yanılıyorumdur, umarım harika bir oyuncu olur ve bizi hayran bırakır.

"Bu çocuk ancak 10 maç oynamış. Garip bir durum; ‘ne harika bir transfer, bundan gerçekten memnunum’ diye sevinçten zıplayacağım bir transfer değil. Orta sahada bizi çok daha iyi hale getirecek oyunculara ihtiyacımız var. Genç oyunculara ya da yeni transferlere, kendilerini kanıtlamadan eleştirmek hiç hoşuma gitmez, ama bu durumda, kendini kanıtlamış bir oyuncu yerine potansiyeli satın alıyorlar."